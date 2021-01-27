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    • 27.01.2021 08:44
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    27 Ocak 2021 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük

    27 Ocak 2021 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık ...Günlük burç yorumları aşk, iş, para, sağlık konularında 27 Ocak 2021 Çarşamba için ne diyor? Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 27 Ocak 2021 Çarşamba günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    Büyük başarılara hazır olun! 27 Ocak burç yorumları

    Astrogündem: 31 Ağustos 1985 Doğumlu Satürn'ü Akrep olan Suudi Veliaht Prens Selman'ın imza atacağı çılgın projeleri daha fazla konuşurken ülkemize yapılan ambargolar kalkacak.

    KOÇ: RİSK almada acele etmeyin. Sonradan fikir değiştireceğinizi düşünerek, kendinize zaman tanıyın ve tanımadıklarınıza duygularınızı açmayın. Güçlü kişilerin varlığı, sizi huzursuz eder.



    BOĞA: BİRLİKTE çalıştığınız kişilerden destek bekliyor ve onları idare ederken ustaca taktikler kullanıyorsunuz. Partnerinizin fikirleri karşısında güç kaybedebilirsiniz.
    Sabır, engelleri kaldıracak.



        İKİZLER: GÜN İÇİNDE fazla hareketli davranarak, çevrenizde sinirli ve huzursuz bir hava estiriyorsunuz. Değişen duygularınızdan haberi olmayan insanlarla aranızda soğuk rüzgarlar esebilir.



        YENGEÇ: AŞK duygularınızı baskı altında tutabilir ve kendinizi huzursuz hissedebilirsiniz.
        Enerjiniz yüksek ve çevrenizi olumlu etkiliyorsunuz. İçsel karmaşanıza karşı önleminizi alın.



        ASLAN: İÇGÜDÜLERİNİZİN güçlü olduğu bir gün. Kendi düşüncelerinizle hareket etmek isteseniz de, arkadaşlarınız sizi yalnız bırakmak istemeyecek.
        Onların desteği hoşunuza gidecektir.



            BAŞAK: DÜŞÜNCELERİNİZİ gizlemek yerine imalı konuşmayı tercih edebilirsiniz.
            Çevrenize esprili davranmak istiyor ve önleyemediğiniz duygularınızla dilinizi sivri kullanıyorsunuz.



            TERAZİ: MADDESEL gerginlikler yaşayabilirsiniz.
            İş yaşantınızda belirgin bir canlılık mevcut. Planlarınızı saklama gereği duyacaksınız. Karşılıklı görüşmelerin yapılacağı bir gün. İkilemdesiniz.



            AKREP: GÜCÜNÜZÜN ve yeteneğinizin farkındasınız ve bugün, kendi doğrularınıza güveniyorsunuz. Disiplinli ve aktif hareket etme çabanıza rağmen, farklı düşünceler biraz can sıkacak.



                YAY: ÇEVRENİZDEKİ kişilerin hakkınızda değişik düşünceleri olabilir. Kuşkularınızı ilişkilerinize yanlış yansıtabilirsiniz.
                Kendinizi yalnız hissedebilir ve arkadaşlarınızı arayabilirsiniz.


                OĞLAK: ARKADAŞLIK ilişkilerinize yargılayıcı bakmamalısınız. Onların fikirlerini beğenmeyebilirsiniz. Üstelik yalnızlık duygusu içinde kalabalık topluluklara karşı tepki oluşturabilirsiniz.


                KOVA: BÜYÜK başarılara hazır olun. Yeni bir planlama içindesiniz, dostlarınızın gücüne ihtiyacınız var. Sorumluluklarınızın artacağını bilmeli ve kendinizi yeni durumlara alıştırmalısınız.



                    BALIK: ÖNEMLİ kişilerle bir araya gelme planlarınız var. Kendinizi güçlü ve sorumluluklarınızın bilincinde hissetmeniz, değişik kulvarlarda adımlar atmanızı sağlayacak. İşlere odaklanın.
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                    Haberler Burçlar 27 Ocak 2021 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları