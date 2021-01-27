Astrogündem: 31 Ağustos 1985 Doğumlu Satürn'ü Akrep olan Suudi Veliaht Prens Selman'ın imza atacağı çılgın projeleri daha fazla konuşurken ülkemize yapılan ambargolar kalkacak.
KOÇ: RİSK almada acele etmeyin. Sonradan fikir değiştireceğinizi düşünerek, kendinize zaman tanıyın ve tanımadıklarınıza duygularınızı açmayın. Güçlü kişilerin varlığı, sizi huzursuz eder.
BOĞA: BİRLİKTE çalıştığınız kişilerden destek bekliyor ve onları idare ederken ustaca taktikler kullanıyorsunuz. Partnerinizin fikirleri karşısında güç kaybedebilirsiniz.
Sabır, engelleri kaldıracak.