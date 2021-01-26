



BOĞA: YAŞAMI olduğu gibi kabul eden, oyunları kurallarına göre oynayan, ender kişilerden birisiniz. Zarif kişiliğiniz altında, güçlü bir karakter yatıyor. Bugün, sizin için değerli olan dostlarınızı ağırlama fırsatı yakalayacaksınız.