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    • 26.01.2021 08:40
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    26 Ocak 2021 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük yorumları

    26 Ocak 2021 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yorumları...Günlük burç yorumları aşk, iş, para, sağlık konularında 26 Ocak 2021 Salı için ne diyor? Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 26 Ocak 2021 Salı günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…

    DM'lere dikkat! 26 Ocak 2021 burç yorumları

    Astrogündem: Özel hayatın gizliliği konuları artık daha fazla hukuksal süreçlere dahil olabilir. Ülkemizin magazin gündemi de Instagram DM'deki yazışmalar ile dolup taşabilir.

    KOÇ: SEZGİLERİMİZİ istediğimiz alanda kullanabileceğimizi çevremize ispat etmeliyiz. Bugün, iletişim konusunda hızlı hareket ediyor olmamız, günümüzü başarılı ve iyi kurgulamamıza neden olacak.



    BOĞA: YAŞAMI olduğu gibi kabul eden, oyunları kurallarına göre oynayan, ender kişilerden birisiniz. Zarif kişiliğiniz altında, güçlü bir karakter yatıyor. Bugün, sizin için değerli olan dostlarınızı ağırlama fırsatı yakalayacaksınız.



        İKİZLER: DUYGULARINIZI mantığınızla birleştirmek isteyecek ve başarılı olacaksınız. Büyük oynamak istiyorsunuz. Size destek verecek kişilerin, aynı özelliklere sahip olmasını beklemeniz son derece doğal.



        YENGEÇ: BUGÜN ele aldığınız konularda hiç kimseye hesap vermek istemiyor olmanız, karşınızdaki kişiyi zor durumda bırakıyor. İstekleriniz doğrusunda hareket etmekle kişisel bireyselliğinizi ortaya koyacaksınız.



        ASLAN: AŞK konusunda duygusal gelişmeler sizi bekliyor. Çevrenizde ilginç ve özgürlük duygularınızı sınırlandırmayacak ilişkiler gündeme gelecek. Kalbi dolu olanlar için, daha ilginç bir gün.



            BAŞAK: DUYGULARINIZIN doğrultusunda yaşamaktan hoşlanıyorsunuz. Karşılıklı ilişkilerinizde yoğun bir talep altında kalacağınız kesin. Bulunduğunuz ortamlarda karşı cins, etkiniz altında kalabilir.



            TERAZİ: KENDİSİNE çok değer veren bir kişilik yapınız olmasına rağmen; asıl sahip olduğunuz değerler konusunda sahiplenici olamıyorsunuz. Bugün her olay karşısında, iyi bir düşünme yetisine sahipsiniz.


            AKREP:             YAŞAMINIZI kuruntular zinciri haline getirmenizde üstünüze yok. İş çevrenizde gelişen ve sizi çok az da olsa tedirgin eden gelişmeler de taraf değilsiniz. Aksine, bir yapıştırıcı gibisiniz.



                YAY: YAPACAĞINIZ her türlü çalışmalar için yeterli enerjiye sahip olmanıza rağmen başkalarının size yüklediği sorumluluklar yüzünden bilinçaltınıza baskı yapıyorsunuz. İçsel dengenizde bazı zorlanmalar sizin de hatanız.



                OĞLAK: GEÇMİŞİN küskünlüklerini bir kenara bırakın ve yeniden yaşamanız gereken konuları onlarla bir karma yaparak kendinizi mutsuz etmeyin. Bugün her olayın altında nedenler arıyor ve gergin bir ortam yaratıyorsunuz.



                KOVA: DUYGULARINIZI istediğiniz gibi yönlendireceğiniz bir gün. Bulunduğunuz ortamlarda dikkat çekici davranma konusunda engel tanımıyorsunuz. Başarınız biraz da, soysal ilişkilerinizdeki uyumlu davranışlarınızla paralel gelişiyor.



                    BALIK: DUYGUSAL konularda derin kavrayış yeteneğine sahipsiniz. Partnerinizle yaşadığınız yoğun duygular yüzünden zor anlar yaşayabilirsiniz. Onun çalışma temposunun çok yüklü olması nedeniyle zaman kargaşası yaşayacaksınız.
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                    Haberler Burçlar 26 Ocak 2021 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları