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    25 Ocak 2021 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları

    25 Ocak 2021 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...Günlük burç yorumları aşk, iş, para, sağlık konularında 25 Ocak 2021 Pazartesi için ne diyor? Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 25 Ocak 2021 Pazartesi günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…

    Kozmik tesadüfler eski duyguları tetikliyor! 25 Ocak 2021 burç yorumları

    Astrogündem: Güneş – Chiron 60'lığı inşaat sektöründe dengelerin değiştiğini gözler önüne sererken Türkiye'de ki birçok büyük inşaat firmasının Irak ve Azerbaycan'a kaydığına şahit olacağız. Ülkemizde son yıllarda yapılan yeni köprüler ile ilgili yeni kararlar alınabilir.

    KOÇ: ÇIKACAĞINIZ yolculuklarda tanışacağınız kişilerle, duygusal yaklaşımlarda bulunacak fırsatlar yakalayabilirsiniz.
    Bugün görüşeceğiniz kişilerin düşünce tarzları, sizinle aynı olabilir.



    BOĞA: TAKILDIĞINIZ konulardan uzaklaşmak yerine güçlü şekilde sarılmanızda fayda var. Aceleci tavırlarınız yüzünden zarar görmek istemiyorsanız, dikkatli olmalısınız. Her şeye çabuk kırılmayın.



        İKİZLER: CESARET edemediğiniz birçok aktivitelere katılacaksınız. Büyük hedeflere odaklanırken, bazılarınız karmaşalar yaşayacak.
        Dengelerinizin çok önemli olduğunu biliyor ve kullanmak istiyorsunuz.



        YENGEÇ: OLAYLAR karşısındaki duygusal yaklaşımlarınız, dengeleri bozmayacak şekilde gerçekleşiyor ve başarıyorsunuz.
        Gizli duygularla başınız dertte. Kafanıza taktığınız kişiyi gözünüzde büyütmeyin.



        ASLAN: DEĞERİNİZİN karşılığı olmayabilir.
        Partner adayınızın bazı sırlarına tanık olabilirsiniz. Aşkınızı gizli gizli yaşamak isteyebilirsiniz. Duygularınız gittikçe derinlik kazanmaya başlıyor.



            BAŞAK: KARŞI cinsin güzel konuşmalarıyla sizi etkilemeye çalışmaları sonucu, geçici aşklar gündeme gelebilir. Maddi kaygılarınızın gündemde olacağı bir dönem içindesiniz. Dikkatli olmalısınız.


            TERAZİ: MASRAFLARINIZDAKİ artışların nedeni biraz da kendi hatanız. Bugün alış veriş yaparken, bütçenizi aşabilirsiniz.
            Düşüncelerinizi sivri bir dil kullanarak söylemeniz, tatsızlıklara neden olabiliyor.



            AKREP: BİLİNÇLİ karar vermek için beklemeyi tercih ediyorsunuz. Öz değeri olan duygulardan yana olmanız çoğu kez yanlış anlaşılmanıza neden oluyor. Kozmik tesadüfler, eski duyguları tetikliyor.



                YAY: KİŞİLİĞİNİZDEKİ duygu dalgalanmaları yüzünden aşkta hep hatalar yapıyor ve karşınızdaki kişiye olduğundan fazla değer veriyorsunuz. Yaşamı kendi kuralları içinde yargılıyorsunuz.



                OĞLAK: SİZİ ikna etmek için çaba sarf etmeleri gerekebilir. Partnerinizin desteğini de unutmamalısınız. Güç ve his unsurunu birlikte yaşamak isteyeceksiniz.
                Aşk tuzaklarına dikkat etmelisiniz.



                KOVA: AİLE bireylerin davranışlarını analizci bir gözle izlemeniz nedeniyle, çelişkili bir tavır içinde olabilirsiniz. Bu tür bir ruh durumu şansın yanında problemleri de beraberinde getirebilir.



                    BALIK: ÖNEMLİ olan isteklerinizi doğru ayarlamanızdır.
                    Bulunduğunuz alanlarda kendinizi ifade edecek konuşmalar yapacak ve birçok dostluk kuracaksınız.
                    Konuştuğunuz kişileri etkileyeceksiniz.
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                    Haberler Burçlar 25 Ocak 2021 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları