25 Ocak 2021 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları

Astrogündem: Güneş – Chiron 60'lığı inşaat sektöründe dengelerin değiştiğini gözler önüne sererken Türkiye'de ki birçok büyük inşaat firmasının Irak ve Azerbaycan'a kaydığına şahit olacağız. Ülkemizde son yıllarda yapılan yeni köprüler ile ilgili yeni kararlar alınabilir.
KOÇ: ÇIKACAĞINIZ yolculuklarda tanışacağınız kişilerle, duygusal yaklaşımlarda bulunacak fırsatlar yakalayabilirsiniz.
Bugün görüşeceğiniz kişilerin düşünce tarzları, sizinle aynı olabilir.
BOĞA: TAKILDIĞINIZ konulardan uzaklaşmak yerine güçlü şekilde sarılmanızda fayda var. Aceleci tavırlarınız yüzünden zarar görmek istemiyorsanız, dikkatli olmalısınız. Her şeye çabuk kırılmayın.