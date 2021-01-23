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    • 23.01.2021 09:45
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    23 Ocak 2021 Cumartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık

    23 Ocak 2021 Cumartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları... aşk, iş, para, sağlık konularında 23 Ocak 2021 Cumartesi için ne diyor? Günlük burç yorumları Takvim'den , Yeni Asır'dan ve Sabah'tan 'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 23 Ocak 2021 Cumartesi günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…

    Sanatın değişimi kaçınılmaz 23 Ocak 2021 burç yorumları

    ASTRO GÜNDEM: Mars-Jüpiter karesi değişimin kolay olmadığını hatırlatacak. 4 Temmuz 1776'da kurulan Amerika, filmleri aratmayacak sahneleri yaşarken, kapitalist sistemin yara aldığını göreceğiz. 1954'te Satürn– Akrep döngüsünde kurulan Burger King'in logo değişimi birçok firmaya ilham kaynağı olurken, yeni dünya düzeninde sadece logolar değil isimler de değişecek.

    KOÇ: Bugün iletişimde olumlu olaylar gündeme gelecek. Yapacağınız telefon konuşmalarınız iş ilişkilerinin güçlenmesine neden olacak. Maddi harcamalarınızı dengelemek zorundasınız. İsteklerinizin kolay yoldan karşılandığını görmek sizi ferahlatırken geleceğe dair korkularınızı da bir nebze yenmiş olacaksınız.



    BOĞA: Planladığınız küçük seyahatler için gerekli donanımınız henüz yok. Bugün, huzurunuzu bozacak davranışlardan uzak kalmalı, kendinize bazı tavizler vermelisiniz. Araştırmacı tarafınız atak. Yanlış anlaşılmaları düzene sokacağınız bir gün olabilir. Aşk meselelerinde daha anlayışlı bir forma sokmak için elinizden geleni yapmanız önemli olacak.



        İKİZLER: Durgunluktan nefret ettiğiniz bir gündesiniz. Olayların sürekli yön değiştirmesinden yanasınız. Her konuda bireyselliğinizi kullandığınız için, çoğu kez yanlış anlaşılma riski yaşıyorsunuz. Yeni bir iş kurmak yerine var olan projelerinizi güçlendirmeniz ya da yarım kalan işlerinizi bitirmeniz faydalı olacaktır.



        YENGEÇ: Bugün olayları yargılamak yerine, temel kavramlarını araştırmak istiyorsunuz. Derin düşünceler ve güçlü sezgilerle yola çıktığınız için, partnerinizi de kolay bir şekilde etkileyeceksiniz. Bugünlerde Dünya'nın güzelliklerini tadabilir ve içinde bulunduğumuz evimiz, gezegenimiz ile etkileşimde olabilirsiniz.



        ASLAN: Yakın geçmişinizi düşünmek istemiyorsunuz. Her türlü çalışmalarınızı ileriye dönük planlamalısınız. İş ortaklığında özgür çalışmaktan yanasınız. Emir almaktan hoşlanmıyorsunuz. Maddi konularda sizi zora sokacak harcamalar yapmamaya dikkat edin. Aşk ve sevgi gibi konularda şifalandırmaya gideceğiniz bir gün olabilir.



            BAŞAK: Yaptığınız her şeyin anlamlı olmasını istiyorsunuz. Ailenizin duygusal desteğini hissettiğinizde daha mutlusunuz. Mesleki alanınızda farklı çalışmalara yönelmek istiyorsunuz. Dualarınızın duyulduğunu ve kabul edildiğini hissettiğiniz bir gün geçireceksiniz. İş konusunda yapabilirlikleriniz sizi bir üst noktaya çıkartabilir.



            TERAZİ: Bulunduğunuz ortamlarda sizden yorumlar isteyebilirler. Fikirleriniz söylerken, duygularınızdan arınmalısınız. Aşk yaşantınızda birçok duyguyu bir arada yaşayacağınız karmaşık bir gün. Her şartta aşkla ilgili şanslı olacaksınız. Sevgiyi dışa vurmak için bugün evren sizlere yeterince şans tanıyacak. Mutluluğunuz ve huzurunuz artacak.



            AKREP: Algılama yeteneğinizin güçlü olduğu bir gün. Kendinizle ilgili keşiflerde bulunmalı, olayları sebep sonuç ilişkisiyle değerlendirmelisiniz.
            Düşündüklerinizi gerçekleştirme uğruna borçlanabilirsiniz. Maddi konularda eğer dikkatli davranabilirseniz gelirinizi katlama imkanı bulabilirsiniz. çevrenizdekilerin size bu şekilde sizi etkileyebiliri.



                YAY: Hak ettiğiniz ödülü almak için, sınırlarınızın üzerinde performans sergileyeceksiniz. Kendinizi iyi ifade edeceğiniz bir gün. Mantığınıza güvenseniz bile tarzınızın dışında bir söyleşi gerekebilir. Sizler için aşk konuları gündemde olacak. Eski partnerinizin dönmesini istiyorsanız dönebilir ya da yeni biri ile tanışabilirsiniz.



                OĞLAK: Hırslı yönlerinizi ortaya çıkaracak özel durumlar söz konusu. Yeni tanışacağınız kişilerin ilgisinden sıkılabilirsiniz. Yeni bir döneme girmiş bulunuyorsunuz. Değişik tepkiler gösteriyorsunuz. Empati yeteneği yüksek kişiler ile iletişim kurma fırsatı yakalayabilir, kendinizi ifade etmenin anlamanın ve anlaşılmanın huzurunu sürebilirsiniz.



                KOVA: Kazançlarınız konusunda oldukça ısrarcı davranmakla madde grafiğinizi yükseltiyorsunuz. Sizi engelleyecek ortamlardan sıkılıyor ve yeni konularla kendinizi meşgul ediyorsunuz. Elementlerle olan iletişiminiz, topraklanmanız size iyi gelecek. Mümkünü varsa bir miktar tuzlu suyu duşunuza eklerseniz negatif iyonlardan kurtulabilirsiniz...



                    BALIK: Her şeyiyle ilginç bir gün. Maddesel konularda kendinize güveniyor ve harcamalarda sınırı aşıyorsunuz. Planladığınız işler için, yüklü bir bütçe gerekiyor. İyi niyetiniz olumlu sonuç vermiyor. Bugünlerde sevdiklerinizden yoğun ilgi görebilirsiniz. Taktir edilmek, sizleri anlayan insanların etrafınızda doluşması size iyi gelecek.
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                    Haberler Burçlar 23 Ocak 2021 Cumartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları