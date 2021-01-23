ASTRO GÜNDEM: Mars-Jüpiter karesi değişimin kolay olmadığını hatırlatacak. 4 Temmuz 1776'da kurulan Amerika, filmleri aratmayacak sahneleri yaşarken, kapitalist sistemin yara aldığını göreceğiz. 1954'te Satürn– Akrep döngüsünde kurulan Burger King'in logo değişimi birçok firmaya ilham kaynağı olurken, yeni dünya düzeninde sadece logolar değil isimler de değişecek.
KOÇ: Bugün iletişimde olumlu olaylar gündeme gelecek. Yapacağınız telefon konuşmalarınız iş ilişkilerinin güçlenmesine neden olacak. Maddi harcamalarınızı dengelemek zorundasınız. İsteklerinizin kolay yoldan karşılandığını görmek sizi ferahlatırken geleceğe dair korkularınızı da bir nebze yenmiş olacaksınız.
BOĞA: Planladığınız küçük seyahatler için gerekli donanımınız henüz yok. Bugün, huzurunuzu bozacak davranışlardan uzak kalmalı, kendinize bazı tavizler vermelisiniz. Araştırmacı tarafınız atak. Yanlış anlaşılmaları düzene sokacağınız bir gün olabilir. Aşk meselelerinde daha anlayışlı bir forma sokmak için elinizden geleni yapmanız önemli olacak.