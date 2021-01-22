Astrogündem: Ay-Venüs karesi Türkiye'de uzun zamandır kullanılan gsm operatörlerini ve telekomünikasyon firmalarını gündeme taşıyabilir. Teknolojik değişimlerin içinde olan bu firmalar, ortak bir noktada buluşmak isterken sürpriz birleşimlere tanıklık edebiliriz.
KOÇ: MESLEKİ konularda etkin kişiler istediğiniz şansı size verecekler ve birçok fırsat yakalayacaksınız. Güvendiğiniz kişilerle birlikte olmaya ihtiyacınız var. Gücünüzü çevreye ispat etmek istiyorsunuz.
BOĞA: SEVDİKLERİNİZİN fikri sizin için çok önemli. Bugün, girişimci yönlerinizi özgürce kullanmak isteyecek ve kendinizi ifade ederken, yakın çevrenizin olumlu yönlerinden faydalanmayı bileceksiniz.