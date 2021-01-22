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    • 22.01.2021 08:43
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    22 Ocak 2021 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık

    22 Ocak 2021 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları... aşk, iş, para, sağlık konularında 22 Ocak 2021 Cuma için ne diyor? Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 22 Ocak 2021 Cuma günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…

    Mesleki konularda fırsat günü! 22 Ocak 2021 burç yorumları

    Astrogündem: Ay-Venüs karesi Türkiye'de uzun zamandır kullanılan gsm operatörlerini ve telekomünikasyon firmalarını gündeme taşıyabilir. Teknolojik değişimlerin içinde olan bu firmalar, ortak bir noktada buluşmak isterken sürpriz birleşimlere tanıklık edebiliriz.

    KOÇ: MESLEKİ konularda etkin kişiler istediğiniz şansı size verecekler ve birçok fırsat yakalayacaksınız. Güvendiğiniz kişilerle birlikte olmaya ihtiyacınız var. Gücünüzü çevreye ispat etmek istiyorsunuz.



    BOĞA: SEVDİKLERİNİZİN fikri sizin için çok önemli. Bugün, girişimci yönlerinizi özgürce kullanmak isteyecek ve kendinizi ifade ederken, yakın çevrenizin olumlu yönlerinden faydalanmayı bileceksiniz.



        İKİZLER: ÇEVRENİZİ kuşatan akıllı kişilerden faydalanmasını bilin. Dostlarınızın iyi niyetle yaklaşımları karşısında gereken karşılığı vereceksiniz. Ailevi ilişkileriniz önemli. Damar sorunlarına dikkat.



        YENGEÇ: BUGÜN hassasiyetiniz yüksek, alınganlığınız tavan yapabilir. Yaşadığınız aşk varsa, birçok zorluklara maruz kalacaksınız.
        İnatçılığınızın ardındaki nedenlere dostlarınız geç de olsa hak verecek.



        ASLAN: ÇEVRENİZDE size yardım edecek arkadaşlarınız olacak. Bazılarınız tepkili davranıyor ve duygusal çıkmazlara giriyorsunuz.
        Bulunduğunuz şartları değiştirmek yerine uyum göstermeye bakın.



            BAŞAK: HENÜZ oluşmayan olayların altyapısı üzerinde çalışmalar yapıyorsunuz. Arkadaşlarınızla bir arada olmanın ve onların desteği konusunda olumlu yansımalar alıyorsunuz. Rakipleriniz sizi takip ediyor.



            TERAZİ: İŞİNİZDE yükselme ve kendinize uygun koşulları hazırlamada ideal bir gün olacağından emin olabilirsiniz.
            Çevrenizin etkisindesiniz. Fikirlerinizi beğenmeyenlere ani tepki göstermeyin.



            AKREP: YANLIŞ anlaşılma korkusu yaşıyor olmanız, kişisel enerjinizi kullanma konusunda size kısıtlamalar getirecek. İlişkiniz rutin hale geldi. Sorunlarınızı konuşun ve aksayan şeyleri gözden geçirin.



                YAY: SİZ aşka önem veren bir kişi olarak her zamankinden fazla aşk duygularınızın yoğun olacağını bilmelisiniz. Partiden partiye koşarken, katılacağınız toplantılarda çok kişinin dikkatini çekeceksiniz.


                OĞLAK: ÖZGÜRLÜĞÜNÜZÜ kullanamıyorsunuz.
                Çünkü Bugün Ay'ın bulunduğu konum, aşk ilişkilerinizi gündeme getirecektir.
                Ortak çalışmalar içinde olduğunuz zaman, son derece huzursuzlaşıyorsunuz.



                KOVA: İYİ bir dönemdesiniz. Sorunlarınızın kendi içinde çözüldüğünü göreceksiniz.
                Güvendiğinizi kişilerle işbirliğiniz, rahatlamanıza neden olacak. Yaşantınızdaki sorunların üstesinden geleceksiniz.



                    BALIK: DUYGUSAL takıntılarınızın sizi yönlendirmesine izin vermediğiniz sürece, ele aldığınız konuları başarılı bir şekilde sonuçlandıracaksınız İletişim konusunda gerekli her türlü donanıma sahipsiniz.
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                    Haberler Burçlar 22 Ocak 2021 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları