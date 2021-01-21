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    21 Ocak 2021 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük

    21 Ocak 2021 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık ...Günlük burç yorumları aşk, iş, para, sağlık konularında 21 Ocak 2021 Perşembe için ne diyor? Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün ı neler bekliyor? İşte 21 Ocak 2021 Perşembe günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…

    Sezgilerinizin sizi yanlış yönlendirebilir! 21 Ocak 2021 burç yorumları

    Astrogündem: Dünya genelinde sağlık çalışanları için alınabilecek radikal kararları konuşabiliriz. En önemlisi de eş güdümlü olarak değişen hastane kuralları olabilir. Sağlık bölümü öğrencilerini erken staja başlatacaklar.

    KOÇ: ORGANİZASYON işlerden müthiş keyif alıyorsunuz. Bugün yeni bir sistem geliştirebilirsiniz. Yeni olayları takip etmeli ve kararlarınızı daha sonra vermelisiniz. Yoğun bir döneme giriyorsunuz.



    BOĞA: YENİ bir işbirliği içinde olabilir ve bu işten önemli paralar kazanabilirsiniz.
    Her şey size bağlı gelişecek. Çevrenizin sözlerinden etkilenmeden hareket etmelisiniz. Başarı sizin için önemli.



    İKİZLER: DÜŞÜNCELERİNİZE akıcılık kazandırmak istiyor ve olayları kendi tarzınıza göre yorumluyorsunuz. Arkadaşlarınızın size önerecekleri fikirlerden yola çıkarak, kendinize daha çok zaman ayırmalısınız.


    YENGEÇ: BUGÜN, kendi benliğinizle baş başa kalıp, çevre koşullarının yarattığı zoraki ortamlardan uzak kalmak istiyorsunuz.
    Uğraş verdiğiniz alanda kendi kendinize sabrı empoze edin.



    ASLAN: ÜZERİNİZDEKİ baskıyı esnetme konusunda gerekli yapılanmayı sağlamalısınız.
    Yeni projeleriniz için, size yardım edecek dostlara ihtiyacınız olabilir.
    Aklınızı doğru kullanmalısınız.



    BAŞAK: MADDİ konuların ve karşılıklı iletişimin önemli olduğu bir gün. Olaylara gelişigüzel yorum getirmekten hoşlanmadığınız için, çekimser davranıyorsunuz.
    Finans konularında ketumsunuz.



    TERAZİ: DUYGUSAL konularda şüpheli yönünüzü ortaya çıkaran davranış biçimini benimseyerek, partnerinizin üzülmesine neden olacaksınız. Sezgilerinizin sizi yanlış yönlendirmesine izin vermemelisiniz.



    AKREP: ÇEVRE bağlantılarınızı sistemli bir şekilde yürütmekten yanasınız. Arkadaşlarınızla sağlam ilişkileriniz içinde olacaksınız. Duygularınızı yoğun yaşadığınız için yaratıcılığınız hızlanıyor.


    YAY: KİŞİSEL ilişkilerinizde yeterli enerjiye sahip oluşunuz ve partnerinize verdiğiniz değer, birlikteliğinize olumlu yansımalar getiriyor. Duygusal konularda kendinizi yenilemenin zamanı geldi.



    OĞLAK: OLAYLARI doğal akışına bırakmak için kendinizi zorlayacaksınız. Disiplin sizin için önemli bir unsur. İsteklerinizi yönlendirirken geleneksel davranışlar sergilemeniz, tepki almanıza neden olabilir.



    KOVA: MESLEĞİNİZLE ilgili başarılı bir tablo çizmeniz sizi örnek kişi haline getiriyor.
    Önem verdiğiniz kişileri kendinize çekmeyi biliyor ve oldukça da başarılı oluyorsunuz.
    Toplumsal çalışmalarınız önemli.



    BALIK: BUGÜN, duygusal konuların ön plana çıkmasıyla birçok konuda derin ve anlamlı düşünceler içinde olacaksınız. Aşkın gücüne inanıyor ve duygusal problemleri gözünüzde çok fazla büyütüyorsunuz.
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    Haberler Burçlar 21 Ocak 2021 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları