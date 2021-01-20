Astrogündem: Günümüzün en büyük sorunu olan fikir hırsızlığı meydanlara dökülüyor. Deniz tabanındaki hareketlenmeler gündeme gelebilir.
KOÇ: AY burcunuzda ilerlerken duygusal yönlerinizi ortaya çıkarıyor. Bugün, paylaşımlarınızda aşırıya kaçabilir ve hak etmeyen kişilere taviz verebilirsiniz. İyi niyetli yaklaşımlarınız sizi zorda bırakıyor.
BOĞA: BUGÜN duygusal kırıklıklara açık bir gününüzdesiniz. Olayları abartarak, içsel sesinizin sizi yönlendirmesine izin vermemelisiniz. Ay'ın bulunduğu konum bilinçaltınızı yoğun etkiliyor.
İKİZLER: BUGÜN bulunacağınız ortamlarda duygusal yönleriniz ortaya çıkabilir. Çevrenizde sizi seven arkadaşlarınızın olumlu destekleri sayesinde, birçok problemlerinizin üstesinden gelebileceksiniz.
YENGEÇ: ÇALIŞMA hayatınızın duygusal motivasyonunuzla eş değerde olduğu bir gün içindesiniz. Etrafınızdan çabuk etkileniyor ve problemlerinizi yaptığınız işe istemeden aksettirebiliyorsunuz.
ASLAN: GEÇMİŞİNİZLE iç içe yaşamak isteyebilir ve eski özlemleriniz değer kazanabilir. Güzel ve olumlu duyguların kişisi olduğunuz için, kaybettiğiniz fırsatları bir kez daha düşünebilirsiniz.
BAŞAK: DÜŞÜNCELERİNİZİ çevrenizle paylaşırken, geleneksel yapınızı ortaya koyacağınız bir gün. Duygularınız karışık, hata yapmaktan korkuyorsunuz. Arkadaşlarınızı tenkit etmeden önce düşünmelisiniz.
TERAZİ: MESLEKİ anlamda yaratıcılığınız tartışılmaz.
Fakat ele aldığınız konularda sabit olamadığınız için prestij kaybediyorsunuz.
Kayda değer bir şeyler yapmak istiyor fakat kurallar yüzünden zorlanıyorsunuz.
AKREP: GÜÇLÜ adalet duygunuzu ilişkilerinize yansıtmak isteyişiniz en doğal hakkınız.
Uzak yollardan gelen teklifler karşısında düşünmeniz gereken konular olacak.
Bugün aktiviteler içinde olabilirsiniz.
YAY: BUGÜN, ailevi konular üzerinde odaklaşabilirsiniz. Özgürlükçü yapınız engellere takıldığı zaman huzursuz oluyorsunuz.
Sevdiklerinizin desteği, motivasyon kaynağı haline gelebiliyor.
OĞLAK: KİŞİSEL deneyimlerinizi arkadaşlarınızın desteğiyle gerçekleştirmek isteyebilirsiniz.
Çevrenizden olumlu etkiler aldığınızda, sosyal aktiviteniz güçleniyor.
Akşam dostlarınızla bir arada olacaksınız.
KOVA: AY, çevre ilişkilerinizi etkiliyor. Duygusal isteklerinizde aşırıya kaçtığınızda, kendinizi huzursuz etmenizin anlamı yok.
Sınırlarınızı bilmenize rağmen, heyecanlarınızı dengeleyemiyorsunuz.
BALIK: FİNANS konularına vereceğiniz ağırlık sayesinde, yeni aşamalar kaydedeceksiniz.
Özlediğiniz çalışma alanlarına kavuşmak için, yeterli nedenleriniz var. Doğru ifade etmenin yollarını buluyorsunuz.