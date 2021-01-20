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    20 Ocak 2021 Çarşamba , , , , , , , , Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları

    20 Ocak 2021 Çarşamba , , , , , , , , Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...Günlük burç yorumları aşk, iş, para, sağlık konularında 20 Ocak 2021 Çarşamba için ne diyor? Günlük burç yorumları 'den Binnur Sormageç, 'dan Filiz Özkol ve 'tan 'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 20 Ocak 2021 Çarşamba günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…

    'Balık'lar finansal konularda şanslı!'20 Ocak 2021

    Astrogündem: Günümüzün en büyük sorunu olan fikir hırsızlığı meydanlara dökülüyor. Deniz tabanındaki hareketlenmeler gündeme gelebilir.


    KOÇ: AY burcunuzda ilerlerken duygusal yönlerinizi ortaya çıkarıyor. Bugün, paylaşımlarınızda aşırıya kaçabilir ve hak etmeyen kişilere taviz verebilirsiniz. İyi niyetli yaklaşımlarınız sizi zorda bırakıyor.



    BOĞA: BUGÜN duygusal kırıklıklara açık bir gününüzdesiniz. Olayları abartarak, içsel sesinizin sizi yönlendirmesine izin vermemelisiniz. Ay'ın bulunduğu konum bilinçaltınızı yoğun etkiliyor.



    İKİZLER: BUGÜN bulunacağınız ortamlarda duygusal yönleriniz ortaya çıkabilir. Çevrenizde sizi seven arkadaşlarınızın olumlu destekleri sayesinde, birçok problemlerinizin üstesinden gelebileceksiniz.


    YENGEÇ: ÇALIŞMA hayatınızın duygusal motivasyonunuzla eş değerde olduğu bir gün içindesiniz. Etrafınızdan çabuk etkileniyor ve problemlerinizi yaptığınız işe istemeden aksettirebiliyorsunuz.



    ASLAN: GEÇMİŞİNİZLE iç içe yaşamak isteyebilir ve eski özlemleriniz değer kazanabilir. Güzel ve olumlu duyguların kişisi olduğunuz için, kaybettiğiniz fırsatları bir kez daha düşünebilirsiniz.



    BAŞAK: DÜŞÜNCELERİNİZİ çevrenizle paylaşırken, geleneksel yapınızı ortaya koyacağınız bir gün. Duygularınız karışık, hata yapmaktan korkuyorsunuz. Arkadaşlarınızı tenkit etmeden önce düşünmelisiniz.



    TERAZİ: MESLEKİ anlamda yaratıcılığınız tartışılmaz.
    Fakat ele aldığınız konularda sabit olamadığınız için prestij kaybediyorsunuz.
    Kayda değer bir şeyler yapmak istiyor fakat kurallar yüzünden zorlanıyorsunuz.



    AKREP: GÜÇLÜ adalet duygunuzu ilişkilerinize yansıtmak isteyişiniz en doğal hakkınız.
    Uzak yollardan gelen teklifler karşısında düşünmeniz gereken konular olacak.
    Bugün aktiviteler içinde olabilirsiniz.



    YAY: BUGÜN, ailevi konular üzerinde odaklaşabilirsiniz. Özgürlükçü yapınız engellere takıldığı zaman huzursuz oluyorsunuz.
    Sevdiklerinizin desteği, motivasyon kaynağı haline gelebiliyor.



    OĞLAK: KİŞİSEL deneyimlerinizi arkadaşlarınızın desteğiyle gerçekleştirmek isteyebilirsiniz.
    Çevrenizden olumlu etkiler aldığınızda, sosyal aktiviteniz güçleniyor.
    Akşam dostlarınızla bir arada olacaksınız.



    KOVA: AY, çevre ilişkilerinizi etkiliyor. Duygusal isteklerinizde aşırıya kaçtığınızda, kendinizi huzursuz etmenizin anlamı yok.
    Sınırlarınızı bilmenize rağmen, heyecanlarınızı dengeleyemiyorsunuz.



    BALIK: FİNANS konularına vereceğiniz ağırlık sayesinde, yeni aşamalar kaydedeceksiniz.
    Özlediğiniz çalışma alanlarına kavuşmak için, yeterli nedenleriniz var. Doğru ifade etmenin yollarını buluyorsunuz.
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    Haberler Burçlar 20 Ocak 2021 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları