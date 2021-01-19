Astrogündem: Satürn – Neptün 45'liği ekonominin dünya çapındaki değişimini gözler önüne seriyor. 31 Ekim 2008'de Akrep burcu döngüsünde kurulan Bitcoin dünyasında bir devrim olabilir. Sanal paraların ONS ile yolları kesişebilir.
KOÇ: ARAŞTIRMA içgüdünüzün yüksek olmasından kaynaklanan, hedeflerinize yönelik çalışmalar içindesiniz. Rakip tanımıyorsunuz. Yeni bir işe başlayanlar için, bulundukları ortam çok önemli. Yaptığıniz işler fark yarattığından insanların kıskançlıklarını üzerinizde hissedebilirsiniz. Nazarlardan etkilenmemeniz için titreşiminizi yüksek tutmanız önemli.
BOĞA: BUGÜN heyecanlarınıza neden olacak özel ilişkilerin karşınıza çıkması sizi bazı düşüncelere sevk edebilir. Fakat unutmamalısınız ki, gireceğiniz topluluklarda tedbiri elden bırakmamalısınız. Önümüzdeki günler tam bir çelişki olarak geçebilir, dualiteyi derinden hissedebilirsiniz. Çek-senet hesaplamalarınıza, kredilerinize, gelir gider dengenize çok dikkat etmelisiniz.
İKİZLER: Tartışmaların olabileceği ortamlardan uzak kalmalısınız. Bugünlerde agresif davranmanıza neden olacak koşullar sizi tahrik edecek. Özel yaşadığınız duygular sizin için önemli olacak. Maddi konularla ilgili problem yaşayacak gruplar içerisindesiniz. Ödeyeceğiniz meblağlar varsa eğer ötelemenizde fayda var çünkü verdikçe elinizden çıkabilir.
YENGEÇ: BUGÜN Ay'ın konumu, felsefi anlamda yoğun düşüncelere neden olurken, çevrenizi güzelleştirmek adına çalışmalar yapacaksınız. Aşk yaşamınızda fiziksel olarak etkileyici olmak istiyorsunuz.
ASLAN: BUGÜN sosyal yaşamınızda oldukça romantik davranacaksınız. Sağduyulu davranışlarınızla karşı cinsin ilgisini çekeceksiniz. Eski dostların bir araya gelmesi size keyifli saatler yaşatacak.
BAŞAK: İNANDIĞINIZ konularda taviz vermeyeceksiniz.
Planlarınızı uygularken; kibar fakat ısrarcı davranacaksınız. Çevrenizde size karşı çıkanlara da yumuşak bir şekilde karşı koyacaksınız. Bitmek bilmeyen bazı angarya işleriniz bugünlerde tekrar su yüzüne çıkabilir. Evrak-devlet işleriniz olabilir ya da varsa mahkeme tarihiniz belirlenebilir.
TERAZİ: YAKIN ilişkiler, komşular ve iletişim konuları gündeme gelirken aile ve yuva ile ilgili konularla daha fazla ilgili olacaksınız.
Enerjinizi dostlarınızla ortak çalışmalar içinde kullanacaksınız.
AKREP: ENERJİNİZİN yüksekliğine ve yoğunluğuna diyecek yok doğrusu. Maddi konularda çabalarınızın karşılığını alacaksınız.
Bazılarınız yakın dostlarınızla güzellik ve sanatsal olayların gündemde.
YAY: KÜÇÜK kaçamaklar sizi oyalasa bile; sonu gelmeyecek maceralar yüzünden geçici sorunlar yaşamak istemiyorsanız, gireceğiniz ortamlarda oto kontrol sisteminizi tetikte tutmalısınız.
OĞLAK: EN büyük enerjiniz hırslı olmanız. Harekete geçmeden önce sıkı düşünüp hareket edersiniz. Düşünce mekanizmanız daha da hızlanabilir. İş hedeflerinizi üst noktalara taşımak istiyorsunuz.
KOVA: BAŞKALARININ davranışları altında sahte bir sevgi gösterisi olabilir. Olayların analizini yapacak kadar sezginizin yüksek olduğunu biliyor ve çevrenize bu özelliğinizi hissettirmek istemiyorsunuz.
BALIK: DUYGUSAL coşkularınız ve yaratıcılığınız yine ön planda. İlişkinizi abartmak adına hiçbir fırsatı kaçırmayacaksınız.
Bazılarınız partnerleriniz için olumlu çabalar içinde olacaksınız.