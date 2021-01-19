



İKİZLER: Tartışmaların olabileceği ortamlardan uzak kalmalısınız. Bugünlerde agresif davranmanıza neden olacak koşullar sizi tahrik edecek. Özel yaşadığınız duygular sizin için önemli olacak. Maddi konularla ilgili problem yaşayacak gruplar içerisindesiniz. Ödeyeceğiniz meblağlar varsa eğer ötelemenizde fayda var çünkü verdikçe elinizden çıkabilir.