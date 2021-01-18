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    18 Ocak 2021 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları

    18 Ocak 2021 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...Günlük burç yorumları aşk, iş, para, sağlık konularında 18 Ocak 2021 Pazartesi için ne diyor? Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte18 Ocak 2021 Pazartesi günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…

    Partnerin üzerinden güç kanıtlama! 18 Ocak 2021 burç yorumları

    Astrogündem: Jüpiter – Uranüs 90'lığı; "Para kimde?" dedirtecek. 1 Ocak 1923'te Chiron - Koç döngüsünde kurulan Türkiye Futbol Federasyonu'nun devrim niteliğinde alacağı kararlar birçok kulüp tarafından eleştiriye maruz bırakılabilir.

    KOÇ: İLETİŞİM konusunda başarılı çalışmalar içindesiniz. Çevrenizde gelişen duygusal konulara kafanızı takarak, aktivitenizin hızını düşürmeyin. İkna kabiliyetinizi mükemmel sergiliyorsunuz.


    BOĞA: BUGÜNLERDE, düşüncelerinizde sürekli bir genişleme söz konusu. Birçok işi bir arada yapmayı tasarlıyorsunuz. Sezgisel yeteneğiniz ve kişisel özelliklerinizle başarılı çalışmalara imza atarsınız.



    İKİZLER: BUGÜN hassasiyetiniz çok yüksek.
    Yaşadığınız aşk varsa, birçok zorluklara maruz kalacaksınız. İnatçı tavırlarınızın ardındaki nedenler anlaşılmasa da, daha sonra dostlarınız hak verecektir.



    YENGEÇ: DUYGUSAL takıntılarınızın sizi yönlendirmesine izin vermediğiniz sürece, ele aldığınız konuları başarılı bir şekilde sonuçlandıracaksınız İletişim konusunda gerekli her türlü donanıma sahipsiniz.



    ASLAN: BUGÜN inatçı tavırlarınızla çevrenizi bazı konularda bezdirebilirsiniz. İnsanın her ortamda adapte olabilmesi için yapacağı tek şey; çevresine karşı iletişim düzeyi yüksek seviyelerde tutmasıdır.



    BAŞAK: KENDİNİZE olan güveniniz sizi bazen cüretkar yapıyor. Fakat, mantıklı olan yanınız ağır basıyor ve gereken adımı dikkatli bir şekilde atıyorsunuz. Bugün enerjinizi doğru alanlarda kullanmalısınız.



    TERAZİ: BUGÜN yakın dostlarınızdan alacağınız destek sizin için çok önemli. İşbirliği içinde olacağınız kişilerle bir araya gelecek ve karşıt görüşlerin olacağı bu toplantıyı başarıyla gerçekleştireceksiniz.



    AKREP: İŞ yaşantınızda özgür çalışmaya ihtiyacınız var. İş imkanlarınız genişleyebilir. Duygusallığınızı yaratıcılığınızla birleştirecek, kendinizi daha da verimli hissedeceksiniz.
    Seyahatler gündeme gelecek.



    YAY: ORGANİZASYONLAR ve işbirlikleri önem kazanıyor. İdealist tavırlarınız başkalarına ters gelebilir ama onları ikna edebileceksiniz.
    Gücünüzün farkındasınız ve olayları farklı şekilde ele alabiliyorsunuz.



    OĞLAK: BUGÜN sizi etkileyecek kişilerle birlikte olacak ve ortak çalışmalar yapacaksınız.
    Amaçlarınıza uygun kişilerle görüştüğünüzde mutlu oluyorsunuz. Duygularınızı paylaşmaktan hoşlanıyorsunuz.



    KOVA: BUGÜN duygusal konuların ön plana çıkmasıyla birçok konuda derin ve anlamlı düşünceler içinde olacaksınız. Aşkın gücüne inanıyor ve duygusal yaşamınızdaki problemleri çok büyütüyorsunuz.



    BALIK: İLİŞKİLERİNİZDE yaşadığınız sorunları özel yaşantınıza yansıtmamalısınız.
    Bugün, kendinize yakın hissettiğiniz kişilerin etkisindesiniz. Partneriniz üzerinde güç kanıtlama yoluna gitmemelisiniz.
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    Haberler Burçlar 18 Ocak 2021 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları