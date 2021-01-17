17 Ocak 2021 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları

Astrogündem: Adaletin önünde haksız olduğu düşünen ünlü isimler kendilerini sosyal medya hesaplarından savunabilirler.
KOÇ: Aşk yaşamınızda sizi etkileyen önemli gelişmeler gündeme gelebilir. Yaşam zevkiyle dolusunuz. Duygusal enerjinizin güçlü olduğu bir gün... Arkadaşlarınızın size sunacağı eğlenceli tekliflere hazır olun. Kalpten istekleriniz için fırsatları fark edip kullanırken mümkünse aksiyon almayı ilerleyen günlere erteleyin. Yeni iş bağlantıları kurabilirsiniz.
BOĞA: Çalışma arkadaşlarınızın özgün fikirli olmasından yanasınız. Çevrenizi kişisel olarak etkileyecek ve birçok kişinin ilgisini çekeceksiniz. Sosyal aktiviteniz güçleniyor. Düşünce sınırlarınız genişleyecek. Bugünlerde elinize aşk hayatınızla alakalı fırsatların geçeceği bugünlerde aşkla alakalı atılımlarınızı gerçekleştirmek için çok şanslısınız.
İKİZLER: Her olayın arkasında farklı bir yorum aramanız, konulara değişik bir düşünce tarzıyla yaklaşmanızdan ileri geliyor. Planlarınıza, kimseyi karıştırmıyorsunuz. Yatırımlar konusunda başarı sağlıyorsunuz. Ruhani çalışmalarınızı ilerleyen zamanlara erteleyebilir. Sizi geçmişe bağlayan tekamül sınavları ile bağınızı koparmanız için uygun zamandasınız.
YENGEÇ: Düşüncelerinizi gizleme gereği içindesiniz. Bazı olayları takibe alıp, sessiz bir yorum geliştirmek isteyebilirsiniz. Radikal düşünceler içindesiniz. Zaman kavramının önemini çevrenize hatırlatın. Bugünlerde hayatınızın her yönüne kendinizi açarak akışta kalmanızda fayda var. Evren sizi yer yer yin enerjinizi kullanmaya itebilir.
ASLAN: Bugün arkadaşlarınızla ortak çalışmalar yapabilirsiniz. Mesleki başarınızı, çevresel destekleri olumlu kullanmakla sağlıyorsunuz. Çevrenize şüpheli bir şekilde yaklaşmanız mümkün. Sevgi barındıran herhangi bir şeye de aynı şekilde yönelebilirsiniz ve bu ruh hali size oldukça iyi gelecektir. ancak önünüze çıkan taşlara verdiğiniz tepki çok önemli.
BAŞAK: Yaşamınızla ilgili vereceğiniz kararların sonuçlarını görmek için sabırsız olmayın. Zamanı yanınıza alarak, emeklerinizin boşa gitmesine izin vermeyin. Dostlarınızla coşkulu anlar yaşayacaksınız.
TERAZİ: Aile içi sorunlar her an tetikte. Sabırlı yapınızı ortaya koymalısınız. Sorunları sürekli içinizde biriktirmekten sıkıldığınız bir gerçek. Olayların sonucu hep sizin için bir problem oluyor.
AKREP: Yurtdışı seyahatleriniz gündeme gelecek. Görüşeceğiniz kişilerin bazılarının düşünce tarzları, sizinle aynı olabilir. Onlara dost olma şansı verebilirsiniz. Takıldığınız konulara uzaklaşmayıp sarılın.
YAY: Bugünlerde değerlerinizin farkındasınız fakat bu özelliğinizi karşı tarafa aktarma konusunda güçlük çekebilirsiniz. İnatçı yapınız karşınızdaki kişiyi üzebilir ve onu zor durumda bırakabilirsiniz...
OĞLAK: Bugün partnerinizle işbirliği içinde olun, kazançlarınızla ilgili ortak kararlar alabilirsiniz. Yaşamınızı istekleriniz dahilinde yönlendirmek isteyebilir ve bu konuda yaratıcılığınızı kullanabilirsiniz.
KOVA: Planladığınız işleriniz için, yeni yapılanmalar içindesiniz. Enerjinizin güçlü olduğu bir gün. İhmal ettiğiniz işlerinizin size sorun yaratmasını istemiyorsanız, temkinli davranmalısınız.
BALIK: ÇEVRENİZLE farklı bir iletişim içindesiniz. Kimseye taviz vermiyor ve isteklerinizde diretiyorsunuz. İnandığınız konularda, başarınızı ikiye katlıyorsunuz. Planlarınızı aktif şekilde uygulayacaksınız. İş meselelerinde olsun aşk meselelerinde olsun bugünlerde olanı zihninizde daha da büyütmeye ve kocaman bir kaygı topu haline getirmeye meyiliniz var.