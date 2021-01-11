11 Ocak 2021 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları

Astrogündem: Merkür-Jüpiter kavuşumu dünyada eş zamanlı olarak doğal kaynakları konuşmamıza neden olabilir. Su kaynaklarının azalış dünyadaki bazı ülkelerin ana sorunlarından birisi haline gelecek. 1776'da kurulan ABD, Plüton döngüsünden geçiyor! Daha büyük kırılmalar kapıda.
KOÇ: OLAYLAR karşısında biraz aceleci davranıyorsunuz. Düşüncelerinizi karşı tarafa kabul ettirme çabası içindesiniz. İş yaşantınızda hesaplarınızı geriye dönük bir şekilde denetlemeniz yararınıza olacak. Aşk ilişkilerinizde kendinizi doğru ifade etmek sağlıklı bir ilişkinin önünü açacaktır. Sizler en çok duygusal konularda tavırlarınızın önünü anlamayabiliyorsunuz.
BOĞA: ANLAMLI ve iğneleyici sözlerinizle çevrenizde olumsuz bir hava estireceksiniz. İstekleriniz konusunda hırsınızı ve gücünüzü birleştirmek için enerjinizi yoğunlaştırmış durumdasınız. Yorgun düşebilirsiniz. Bu aralar yeni bir kitaba başlamaktan tutun da uzmanlık alanı geliştirmeye kadar her konuda başarılı olacağınız bir süreçtesiniz.
İKİZLER: YAŞAM pencerenize açılan güzelliklere hazırsınız. Bugün güçlü isteklerinizi kontrol etmeyi öğrenmelisiniz. Özgürlük ruhunuz atağa kalktığı zaman, çevrenizdeki bağları kopartacak şekilde fevri davranıyorsunuz.
YENGEÇ: ENERJİNİZİ dengeleme konusunda zorluk yaşayabilirsiniz. Çevrenizle paslaşarak çalışmayı seviyorsunuz. Engelleri aşma konusunda becerinizi göstereceksiniz. Yanlış anlaşılmalardan sakının.
ASLAN: YOĞUN enerjinizin sizi zorladığını, hatta tempo kaybettirdiğini göreceksiniz. Maddi konularda sıkıntı yaşamak istemiyorsanız çok çalışmalı ve paranızı biriktirmelisiniz. Maddi disiplin sizin en büyük ihtiyacınız. Bir süredir üzerinizde baskı hissettiğiniz ve açmazda olduğunuzu düşündüğünüz konularda beklemediğiniz yerden gelecek bir yardım eli ile çok ferahlayabilirsiniz.
BAŞAK: ÇELİŞKİLERİNİZİ kendi çabanızla yeneceksiniz. Geçmişte yaşadığınız zorluklarla başa çıkmayı öğreniyorsunuz. Arkadaşlıklarınızın seviyesini değerlendireceksiniz. Aşk yaşamınız sorun haline gelebilir.
TERAZİ: GEÇMİŞTE yaşadığınız bir ilişkinin tekrar gündeme gelmesi söz konusu. İsteklerinizde abartılı olmanıza rağmen, duygularınızı saklama ihtiyacı içindesiniz. Çevrenize karşı oldukça hassas bir gününüzdesiniz.
AKREP: YAKICI duygular içinde olmanıza rağmen gizlemeyi biliyorsunuz. Beraber olduğunuz kişileri gözünüzde büyütebilirsiniz. Yalnızlık sizin için çok önemli bir duygu. Katılacağı-nız toplantılardaki kalabalık sizi sıkabilir. Bugünlerde hayatınızda radikal kararlar alarak yolunuza devam etme ihtiyacı yaşayabilirsiniz. Gemileri yakmadan önce düşünerek karar vermenizde fayda var.
YAY: KENDİNİZİ mutsuz hissettiğiniz zaman bulunduğunuz yerden uzaklaşmalısı-nız. Yaratıcılığınızı kullanarak, motivasyon gücünüzü arttırmalısınız. Geçmişte yaşadı-ğınız bir olay yeniden gündeme gelebilir.
OĞLAK: HAYALLERİNİZLE baş başa kalma arzusu içinde olabilirsiniz. Düşündüğünüz şeyle-ri yaşama geçirme planları içinde hareket ederken, ne düşündüğünüzü kimse anla-mayacak. Sosyal ilişkileriniz yoğunlaşıyor. Mutlu olacağınız ve herkese kendinizi en verimli şekilde ifade edeceğiniz bir dönemdesiniz. Aşk hayatınızla alakalı olarak yeni gelişmeler yaşayabilirsiniz...
KOVA: HAYALLERİNİZi askıya almanız gerek. Yeni fırsatlar için beklemeli ve düşündüğünüz konu ne olursa olsun, denetimden geçirmeden uygulamamalısınız. Fakat, bu konuda bir şikayetiniz olmayacak.
BALIK: DIŞ dünyadan koparak kendinizi toparlayacaksınız. İlişkilerinizde duygusallıktan çok mantığınızı ön plana çıkarmanız size kazandırıyor. Bu tavır, her şeyi daha ciddi kontrol etmenizi sağlayacak. Karar almadan önce iki kere düşünün ve kendinizi iki sonuca da hazırlayarak ihtimalleri değerlendirin. Yeni bir birliktelik düşünüyorsanız doğru kişi karşısınıza çıkarak size huzur getirebilir.