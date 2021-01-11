11 Ocak 2021 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları





ASLAN: YOĞUN enerjinizin sizi zorladığını, hatta tempo kaybettirdiğini göreceksiniz. Maddi konularda sıkıntı yaşamak istemiyorsanız çok çalışmalı ve paranızı biriktirmelisiniz. Maddi disiplin sizin en büyük ihtiyacınız. Bir süredir üzerinizde baskı hissettiğiniz ve açmazda olduğunuzu düşündüğünüz konularda beklemediğiniz yerden gelecek bir yardım eli ile çok ferahlayabilirsiniz.