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    10 Ocak 2021 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık

    10 Ocak 2021 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları... aşk, iş, para, sağlık konularında 10 Ocak 2021 Pazar için ne diyor? Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 10 Ocak 2021 Pazar günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…

    Merkür-Satürn kavuşumu! 10 Ocak 2021 burç yorumları

    Astrogündem: Merkür-Satürn kavuşumu ülkemize bağlı olan kamu bankalarını gündeme taşırken gayrimenkul konusunda büyük projeleri olan şirketler gündeme gelebilir. 30 Ağustos 2011'de Başak burcu döngüsünde kurulan Blockchain, piyasadaki gizli kapıları aralayabilir.

    KOÇ: Entelektüel oluşumlar için uygun bir gün olmasına rağmen, duygusal takıntılarınız yüzünden olayların sınırlarını genişletebilirsiniz. Evinizde olabilecek değişimlere karşı huzursuzlanmayın.



    BOĞA: Sizi destekleyen kişilerle birlikte olmaktan keyif alıyorsunuz. Finansla ilgili, yavaşlayan şartlar konusunda temkinli gidiyorsunuz. Israrlı bir şekilde takıntılı konularınıza yoğunlaşabilirsiniz.



    İKİZLER: Bu dönemde çevrenizle ilişkilerinizi gözden geçirip, enerjinizi asgariye indirmelisiniz. Yapacağınız seyahatler, aşk ilişkilerinizi etkileyebilir. Yeni bir ilişkinin temelini atabilirsiniz.



    YENGEÇ: Yaşadığınız bir ilişki varsa, hemen sonuca gitmeyin. Beraberliğinize devam edin fakat evlilik kararı almayın. Bu sıralar gücünüzü ve hırslı yönlerinizi regüle etme ihtiyacı duyacaksınız.



    ASLAN: Çevrenizde size yardım edecek arkadaşlarınız olacaktır. Güzel konuşmalarıyla karşı cinsin sizi etkilemeye çalışması geçici aşkları da gündeme getirebilir. Dostluklarınız oldukça pekişiyor.



    BAŞAK: Fikirlerinizi kendinize saklamak istediğiniz için, garip bir gizem yaratıyorsunuz. Kafaca anlaştığınız kişilerin, yaşantınızda farklı bir boyuta geçme ihtimali sizi endişelendirebilir.



    TERAZİ: Bu sıralar yaşadığınız bir ilişki varsa, ağırdan almaya gayret gösterin. Yakın çevrenizi testten geçirirken, bazılarında çevresine odaklaşacak ve gerçek dostlarınızla birlikte olacaksınız.



    AKREP: Bugün, güvenebileceğiniz bir çevreye gereksinim duyacak ve olayları farklı yönlerden araştıracaksınız. Duygularınızı yeniden canlandırabilir ve ifade zorluğu yaşayabilirsiniz.



    YAY: Yaşam enerjiniz çok güçlü. Çevrenizde orijinal olan her düşünce kafanızda fırtınalar yaratıyor. Bağımsızlık dürtülerinizi önleyemiyorsunuz. Cazibeniz oldukça dikkat çekiyor.



    OĞLAK: İlgi alanınızda farklı değişimler içindesiniz. Kafanızda bir takım düşüncelerin oluşmasına zemin hazırlarken, ilişiklerinizde zor anlar yaşayabilirsiniz. Sosyal yaşantınıza ağırlık vermelisiniz.



    KOVA: Yaşamınızla ilgili vereceğiniz kararların sonuçlarını çok çabuk görmek istiyorsunuz. Sabırsız davranmayın. Zamanı yanınıza alarak, emeklerinizin boşa gitmesine izin vermemelisiniz.



    BALIK: Bugün, tavırlarınızda belirli bir inatçılık gözleniyor. Çevrenizin yardımına ihtiyaç duyduğunuz halde, gurur duygunuzla hareket ediyorsunuz. Yalnızlığı tercih edebileceğiniz bir gün.
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    Haberler Burçlar 10 Ocak 2021 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları