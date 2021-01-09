Astrogündem: İletişim ve nasıl aklımızı kullandığımızı anlatan Merkür bugün çok meşgul. Manipülasyona hayli açık günlerden geçiyoruz. Aklı, sağlıklı kullanmak gerek.
KOÇ: SİZİN her zaman idealleriniz çok önemli. Düşündüklerinizin gerçekleşmesi için yapacağınız yeni anlaşmalara özen göstermelisiniz. Bazı özel durumlar söz konusu olabilir. Siz sert çizgiler koyan bir yapıya sahipsiniz. Mesleki konularda, özellikle yazılı iletişimlerinizde 2 kere kontrol ederek karşı tarafa eksiksiz ulaştığından emin olun. Bazı konularda yanlış cümleler kurabilirsiniz. Bugün çift ruhlu bir gün olacak. Hafta sonunu her ne kadar evinde geçirecek olsan da birtakım işlerle uğraşmak isteyebilirsin.
BOĞA: KENDİNİZİ huzursuz ve tedirgin hissediyorsunuz. Değişik düşünceler içinde bocalayacağınız bir gün. Son günlerde gereğinden fazla çalışıyor ve elinizdeki işleri bitirmeye çalışırken, hata kabul etmiyorsunuz. Bugünlerde her işimi ben hallederim tavrına girebilir, uzun vadede kararsızlık ile tek başınıza mücadele etmek zorunda kalabilirsiniz. Dostlarınıza güvenin. Fikirlerini ifade etmekten çekinmiyorsun. Telefon ile konuştuğun arkadaşlarınla herhangi bir konudan dolayı bir anda tartışmaya girebilirsin.
İKİZLER: YAPICI ve yaratıcı yönlerinizin size sağlayacağı avantajları gözardı etmemelisiniz. Çevrenizle iddialaşmayı sevmeniz, güven duygunuzun güçlü olduğunu gösteriyor. Planlama konusunda rakip tanımıyorsunuz. Nezaketiniz iş ve mesleki konularda bugünlerde hayat kurtarıcı olabilir. Sadece kendi sorunlarınızı değil, başkalarının sorunlarını da çözebilirsiniz. Hafta içinin vermiş olduğu yorgunluk hala üzerinde. Bu yorgunluk, aile bireyleri ile aranda birtakım problemlere sebep olabilir.
YENGEÇ: BUGÜN sevdiklerinizle bir araya gelerek, özellikle eski konularla ilgili unutulmuş ve açığa çıkması gereken olayları sonuca bağlayacaksınız. Bu durum herkesin rahatlamasına neden olsa da; bazı problemler artabilir. Bugünlerde huzurunuzu korumak için bilinçli çaba harcayabilirsiniz. Çevrenizde size keyif veren insanları toplayabilir ya da keyif veren organizasyonlara katılabilirsiniz. Karantinadan dolayı evde olmayı fırsata çevireceksin. Planlarını yaptığın yaz tatili için şimdiden araştırmalara başlayabilirsin.
ASLAN: SON günlerde duygusal gerilimlere neden olacak olayları ortadan kaldırmalısınız. Kısa bir tatil yaparak enerjinizi güçlendirebilirsiniz. Kendinize fırsat yaratmalısınız. Duygu yoğunluğunuz sizi yoruyor. Kararsız kaldığınız ya da yardıma ihtiyacınız olan konularda insanlara danışmaktan çekinmeyin. Verdiğiniz bazı aşırı tepkilerden dolayı sonrasında pişman olabilirsiniz. Bugün çift ruhlu bir gün olacak. Sabah saatlerine ailen ile tartışarak başlayabilirsin. Üzerinde nedenini bilmediğin bir dalgınlık var.
BAŞAK: KISA yollar yapmalı ve görmeyi arzuladığınız kişilerle bir araya gelmelisiniz. Bugün yeniden yapılanmaya ihtiyaç duyacak ve enerjinizi olumlu kullanmayı başaracaksınız. Baskıcı kişilerden kaçmayı yeğliyorsunuz. Aile ilişkilerinde huzur ve mutluluğu yakalayacaksınız. Aşk hayatınızda olumlu gelişmeler olabilmesi için kendinizden ödün vermeniz gereken bir günde olabilirsiniz. Evde olmak seni bir arayış içerisine sokacak. Kendini yeni hobiler edinmek için çeşitli araştırmalar yaparken bulabilirsin.
TERAZİ: BUGÜN kendinizden başka kimsenin düşünceleri önemli olmayacak.Takıntılı yönlerinizin sizi olumlu yönlendirdiğini siz de biliyorsunuz. Mesleki konularda istediğiniz şartları karşı tarafa kabul ettireceksiniz. Kariyer konularında yeni fikirler sizi keyif veren bir faza götürebilir. Partnerinizden özür dilemek içinizden geçerse bunu yapın zira sezgisel olarak gelişeceğiniz günlerdesiniz. Güne geç saatte uyanarak başlayacaksın. Hafta sonunun vermiş olduğu rahatlığı, evinde uyuyarak geçirebilirsin.
AKREP: YAKIN çevrenizle ilgili paylaşımlarınız pozitif geliştiği zaman, enerjinizin daha da yükseldiğini hissediyorsunuz. Bugün aklınız ve hisleriniz arasında kuracağınız dengeleri aşmamaya çalışmalısınız. Bugünlerde sevdiklerinize de yardımcı olmuş olmanın mutluluğu ile günü tamamlayabilirsiniz. Aşktan yana oldukça şanslı bir gündesiniz. Kafanda olan soruların cevabını verememiş olmak seni düşündürüyor. Özel hayatında yaşadığın problemler aklından çıkmıyor.
YAY: İSTEKLERİNİZDEKİ artışlar sizi karşı cinse karşı oldukça çekici yaparken, vazgeçilmez olduğunuz duygularına kapılabilirsiniz Katılacağınız bir grup aktivitesinde karşılaşacağınız kişi, seveceğiniz bir kişilik olabilir. Aşk ilişkilerinizde göstereceğiniz koruyucu tavır partnerinizle çekişme yaşamanıza sebebiyet verebilir ve ufak tartışmalar olabilir bu yüzden üslubunuza dikkat edin. Öğlen saatlerinde ay burcuna taşınacak. Ayın dağınıklığı, yakana yapışacak. Aile bireyleri ile ilgili beklemediğin haberler alabilirsin.
OĞLAK: UZUN süredir önemini kaybetmiş olaylar yeniden ortaya çıkabilir. Çevrenizin etkisinde kalmadan sağlıklı düşünmelisiniz. Aile içi yakınlaşmaların söz konusu olduğu bu günde, girişimci yapınız ön plana çıkacak. Bugünlerde yazılım işi ya da bilgisayar teknolojisi ile ilgilenen İkizler burcu üyeleri işlerini yapmakta epey problem çekebilirler. Bugün senin için çift ruhlu bir gün olacak. Sabah ile akşam alacağın kararlar farklılık gösterebilir. Kendi isteklerine yoğunlaşmalısın.
KOVA: SİZ kendi doğrularınızdan taviz vermediğiniz için, bazıları hakkınızda karar verirken bocalayabiliyorlar. Bugün tepkisel davranmak yerine temkinli hareket edeceksiniz. İdeallerinize uygun kişilerle çalışmalısınız. Aşk konularında çekişmeli bir süreç geçirebilirsiniz. Özel ilişkinizle alakalı bugün mevcut ilişkinizi korumak adına şanslısınız. Yönetici olan bir Kova burcuysan, çalışanlarının motivasyonlarını arttırmak adına çeşitli aktiviteler düzenleyebilirsin.
BALIK: BUGÜN, bütçenizi zorlayacak sıra dışı olayların gündeme gelmesi ve kan bağı içinde olduğunuz kişilerin yanlış davranışları gündelik işlerinizin aksamasına neden olabilir. Yapmanız gerekenleri ince ayrıntılarla planlayın. Mesleki ve eğitimsel konularda iletişim problemleri yaşayabilir, özellikle yazılı iletişim hususunda birtakım teknoloji azizliklerine uğrayabilirsiniz. Hafta içindeki yoğun mesainin izleri hala üzerinde duruyor. Konsantrasyon kaybı yaşayabilir, evde ocağın altını açık unutabilirsin.