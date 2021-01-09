



YENGEÇ: BUGÜN sevdiklerinizle bir araya gelerek, özellikle eski konularla ilgili unutulmuş ve açığa çıkması gereken olayları sonuca bağlayacaksınız. Bu durum herkesin rahatlamasına neden olsa da; bazı problemler artabilir. Bugünlerde huzurunuzu korumak için bilinçli çaba harcayabilirsiniz. Çevrenizde size keyif veren insanları toplayabilir ya da keyif veren organizasyonlara katılabilirsiniz. Karantinadan dolayı evde olmayı fırsata çevireceksin. Planlarını yaptığın yaz tatili için şimdiden araştırmalara başlayabilirsin.