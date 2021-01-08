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    8 Ocak 2021 Cuma| Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları

    8 Ocak 2021 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...Günlük burç yorumları aşk, iş, para, sağlık konularında 8 Ocak 2021 Cuma için ne diyor? Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 8 Ocak 2021 Cuma günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…

    Bugün duygusallığa dikkat! 8 Ocak 2021

    Astrogündem: Güneş-Neptün 60'lığı global şirketlerin değişimini gözler önüne sererken büyük şirket evliliklerine tanıklık edebiliriz. Dünyada paranın dengelerini değiştirebilecek kararlar alınabilir. Amerikan borsası gündemi bir anda değiştirebilir.

    KOÇ: KİŞİLİĞİNİZLE sempati topluyorsunuz. Fakat, alışılan iş düzenine karşı tavırlarınız bugün sizi zorlayabilir. Kafanızın karışık olsa da çalıştığınız kişilerin iş disiplinleri sizin için çok önemli.


    BOĞA: GÜVEN duygusunun önemli olduğunu bildiğiniz için, size bunu sağlayacak kişilerden etkileniyorsunuz. Bugün gücünüzü ispat etmek istiyorsunuz ama baskıcı davranmaktan vazgeçmelisiniz.


    İKİZLER: GRUP çalışmaları için uygun bir gün ve çabalarınızı çevresel faktörlerle akıl-lıca birleştirmelisiniz. Bugün duygusal takıntılarınızdan uzak kalarak, zamanınızı sevdiklerinize ayırabilirsiniz.



    YENGEÇ: BUGÜN, görüşeceğinizin kişilerin, toplumsal başarılarınıza katkıları olabilir. Meslek yaşantınızla ilgili değişimlere söz konusu. Bulunduğunuz ortamlarda çalışmalarınıza takdir gelecek.


    ASLAN: İŞ yaşamınızda çevre iletişiminiz mükemmel. Özellikle disiplinli yapınızı ortaya çıkaran çalışmalar sergiliyorsunuz. Kişisel başarınızın takdir görmesi, motivasyon gücünüzü arttıracak.



    BAŞAK: BELLİ standart dahilinde davranarak, hedeflerinize akıllıca yaklaşıyorsunuz. Araştırmacı yönünüzü, geçmiş deneyimlerinizle birleştirecek yeni olaylar gündemde. Biraz sabırlı olmalısınız.



    TERAZİ: BUGÜN düşüncelerinizi toparlamalı-sınız. Bilinçaltınız karışık ve sizden bek-ledikleri performansı sunmakta zorlanabilirsiniz. Belli etmiyorsunuz ama her şeyi gereksiz irdeliyorsunuz.



    AKREP: ENERJİNİZİ yaşama geçirmek isti-yorsanız, yapacaklarınızı sistemli bir şekilde planlamalısınız. Çalıştığınız kişilerin uyumu sizin için önemli. Her türlü ortamın farklı yönlerini göreceksiniz.



    YAY: İSTEKLERİNİZDEN ödün vermiyor ve sonuna kadar direniyorsunuz. Yaratıcılığınızı toplumsal olaylarda kullan-maktan yanasınız. Düşüncelerinizi baskı altında tutmaktan vazgeçiyorsunuz.



    OĞLAK: ÇEVRESEL ilişkilerinizi ve yakınlarınızı eleştirmek için bir çok neden orta-ya çıkacak. Beklentilerinizin kısa süre-de gerçekleşmesi için, sabırlı davranıp değerlerinize sahip çıkıyorsunuz.



    KOVA: BUGÜN kişisel olaylarınıza daha tem-kinli yaklaşmalısınız. Maddi konular-da güvensiz bir tablo çiziyor ve her şeyi denetiminizden geçirmek istiyorsunuz. Tekliflere karşı daha temkinli olun.



    BALIK: ÇEVRENİZDE istediğiniz konuma gelmek istiyorsanız daha sabırlı olma-lısınız. Bugün yakınlarınızdan anlayış bekliyorsunuz. Çevrenizle aranızda geli-şen rekabet duygusuna ihtiyacınız yok.
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    Haberler Burçlar 8 Ocak 2021 Cuma| Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları