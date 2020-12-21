21 Aralık 2020 Pazartesi| Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları

AKREP

23 Ekim - 21 Kasım

Bugünlerde beklemede kalmanızda fayda var. Ev alacaksanız yönelebilirsiniz her şartta maddiyatla ilgili süreçlere başlamak için uygun bir gün. ÇEVRENİZDEKİ kişilerle kuracağınız bağlantıların önemli olduğu bir gün. Aile bireyleri ile farklı konuları tartışabilirsiniz.

Onlar için, odak noktası olan konuları görmezlikten gelmemelisiniz.