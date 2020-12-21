21 Aralık 2020 Pazartesi| Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları

Astrogündem: Bugünden sonra başlayan 21. Yüzyıl, İpekyolu'nu aktifleştirecek.
KOÇ
21 Mart - 19 Nisan
Hayatınızın her alanından keyif alacağınız bir gündesiniz. Günün en şanslı burcu sizsiniz. Hayatın hep güzel yönlerini görme fırsatı yakalayacaksınız. BEKLEMEYİ bilmediğiniz için birçok iş fırsatını kaçırıyorsunuz. Bugün, duygularınızı coşkulu bir şekilde karşı tarafa yansıtacaksınız. Beraberlikte uyum içinde olmak istiyorsunuz.
BOĞA
20 Nisan - 20 Mayıs
Bugünlerde gerek aşk ilişkilerinizde gerek kendinizden gerek partnerinizden gelebilecek kıskançlık krizlerine karşı hazırlıklı olun. OLAYLARI detayları ile inceleyip sonuç çıkarmaya çalışıyorsunuz. Savunduğunuz konulardan taviz vermekten hoşlanmıyorsunuz.
Mesleki ilişkilerinizde başarılı olmak istiyorsunuz.
İKİZLER
21 Mayıs - 21 Haziran
Sizler de bugün maddiyatla alakalı oldukça şanslı bir gündesiniz, bereketiniz artacağı için bir işe girecekseniz girebilirsiniz, eğer kredi çekmek zorunda iseniz başvurabilirsiniz. BUGÜN, özgür hareket etmek isteyeceksiniz. Güçlü enerjinizi olumlu kullanmalısınız.
Maddi konularda önemli konuların araştırması içindesiniz ve başlangıçlardan korkmuyorsunuz.
YENGEÇ
22 Haziran - 22 Temmuz
Bugünlerde hayatınızda ne yönde ilerleyeceğinize karar vermek hususunda sıkıntı yaşayabilirsiniz ancak sezgileriniz size uzun vadede yol gösterecektir. BİRLİKTE olduğunuz kişilerin sürpriz davranışları karşısında,şaşırabilirsiniz.
Olağanüstü algılama gücüne sahipsiniz. Rahatlamayı denemelisiniz. Kazançlar konusunda sezgisel yeteneğe sahipsiniz.
ASLAN
23 Temmuz - 22 Ağustos
Aşk ilişkilerinde olaylar tam istediğiniz gibi gelişecek. Her şartta somut olarak maddiyatınızda artış gözlemeyebileceğiniz bir dönemdesiniz. KOŞULLARINIZI zorlayarak, hedeflerinize ulaşmaya alışmışsınız. Hayallerinizin altında yatan gerçeklerle baş etmesini öğreniyorsunuz.
Enerjinizi arkadaş çevrenizde daha belirgin şekilde gösteriyorsunuz.
BAŞAK
23 Ağustos - 22 Eylül
Duygularınızı ifade ederken sakin bir tavır takının ve olayları yanlış anlamış olmadığınızdan emin olun. Partnerinizin sevgisine ve kendi sezgilerinize güvenmeyi ön planda tutun. MADDİ konularla ilgili sorunlar canınızı sıkacak. Birlikte çalıştığınız kişilerin sizinle kişisel savaşları olabilir. İşinizle ilgili enerjinizin yükseldiğini görecek ve her şeyi daha kolay çözebileceksiniz.
TERAZİ
23 Eylül - 22 Ekim
Bugünlerde tutarlı bir süreç sergilemek için kendinizi sakin tutun ancak gerektiğinde gerekli kişilerden özgürleşmekten vazgeçmeyin. Heyecan sizi bekliyor. BUGÜN, partnerinizin güçlü özelliklerinden etkilenebilirsiniz. Güneş sosyal ilişkilerinize yeni bir boyut kazandıracak.
Riskler konusunda, dostlarınız sizi farklı koşullara sürükleyebilir.
AKREP
23 Ekim - 21 Kasım
Bugünlerde beklemede kalmanızda fayda var. Ev alacaksanız yönelebilirsiniz her şartta maddiyatla ilgili süreçlere başlamak için uygun bir gün. ÇEVRENİZDEKİ kişilerle kuracağınız bağlantıların önemli olduğu bir gün. Aile bireyleri ile farklı konuları tartışabilirsiniz.
Onlar için, odak noktası olan konuları görmezlikten gelmemelisiniz.
YAY
22 Kasım - 21 Aralık
Bugünlerde pek çok olayda ne yapmanız gerektiğini bilemeyebilirsiniz ve dışardan yardım almaya açık olabilirsiniz, kendinizi geliştirebilirsiniz. ÇEVRENİZDEN ilginç teklifler alabilirsiniz. Yapılması gereken işlerinizi doğru planlamalısınız. İlginç dost teklifleri arasında kalabilirsiniz. Duygularınızdan çok akılcı olamaya çalışmalısınız.
OĞLAK
22 Aralık - 19 Ocak
Hayatı kavrama ve anlama ihtiyacınız oldukça yükselecek. Zekanız ve enerjiniz ile harmanlandığında kendinizi oldukça bilgili ve huzurlu hissetme fırsatı yakalayabileceksiniz. BUGÜN kariyerinizle ilgili önemli sorunlar gündeme gelebilir. Enerjiniz düşük.
İdealleriniz konusunda daha fazla ısrar etmek yerine bulunduğunuz şartların doğru olan yolu bulmalısınız.
KOVA
20 Ocak - 18 Şubat
Etrafınızdaki sizinle etkileşim içerisinde olan kişilere karşı dikkatli olmalısınız. İnsanlar çevrenizi ya da sosyal statünüzü kıskanarak size negatif enerji gönderebilirler. ELE aldığınız konularda çabuk tatmin sağladığınız için, yenilikler konusunda aceleci tavırlar sergiliyorsunuz. Bugün seyahat planları içinde olabilir ve dostlarınızla birlikte olmak isteyebilirsiniz.
BALIK
19 Şubat - 20 Mart
Bugünlerde maneviyatınızı yükseltebilirsiniz. Dualarınızın karşılık bulduğunu görmek sizleri daha metafizik konulara yönlendirerek ilginizi arttırabilir. KENDİNİZLE ilgili yeni atılımlar yapmak istemeniz son derece doğal. Bulunduğunuz şartlardan sıkıldınız ve daha fazlasının hak ettiğinizi düşünüyorsunuz. Şartlarınızı yeniden düzenlemelisiniz.