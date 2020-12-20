20 Aralık 2020 Pazar| Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları

Astrogündem: Dünyada sağlık ve biyokimya konusunda eş zamanlı yeni buluşlar ortaya çıkabilir. İstanbul konuşulacak.
KOÇ: Bugün inandırıcılığınız artıyor. Karşıt fikirde olan kişilere güç ve sabır göstermelisiniz. Sizi aşan durumlarda bile olaylara çok çabuk hakim olabiliyor olmanız çevrenizde fark yaratıyor.
BOĞA: İmkansız gibi görünen düşüncelerin çok önemli olmadığını görünce farklı sorgulamalara gireceksiniz. Aile bağlarının önemli olduğunu hissetmek, kendinizi rahat ifade etmenizi sağlıyor.
İKİZLER: Yaşam enerjinizin yüksek olması motivasyonunuzu artırıyor. Babanız veya aile büyüklerinizin tavsiyelerine karşı çıkarken, kendi düşüncelerinizi uygulama konusunda ısrarcı olacaksınız.
YENGEÇ: Geçmişte yapılan yanlış bir davranış biçimi içinizdeki öfkeyi tetikleyebilir. İntikam duyguları içinde karşınızdaki kişiye politik ve iğneleyici bir şekilde dersini vermek isteyebilirsiniz.
ASLAN: Mal varlığınızı artıracak köklü ve radikal isteklerinizi yerine getireceksiniz. Bu konuda kararlısınız. Partnerinize daha çok zaman ayırmalı, onun sizden beklentilerine karşı ilgili olmalısınız.
BAŞAK: Sizi meşgul eden ve masraf yapmanıza neden olan o kadar çok şey buluyorsunuz ki, sizi takip etmek bu dönemde zorlaşacaktır. Bugün farklı düşünüyor fakat duruma hakim oluyorsunuz.
TERAZİ: Şimdiye kadar kişiliğinizi ön plana çıkaracak işler denemediğiniz için, artık cesur kararlar vermenin zamanı geldi. Bugün yapmanız gereken işlerinizi bir an önce dikkatlice toparlamalısınız.
AKREP: Başlattığınız işler konusunda kararlı adımlar atıyorsunuz. Paylaşımcı yapınızdan dolayı çevrenizdekilerin sizin fikirlerinizden yararlanmaları söz konusu. Verdiğiniz sözleri yerine getireceksiniz.
YAY: Popüler ilişkileri tercih ediyorsunuz. Dostluklarınızın pekişeceği fakat aynı zamanda arkadaşlıkların aşka dönüşeceği bir dönem. İletişim kurabileceğiniz bir sevgiliye ihtiyaç duyacaksınız.
OĞLAK: Kafaca anlaştığınız kişilerin daha sonra yaşantınızda farklı bir boyuta geçme ihtimali sizi endişelendirmesin. Bazı şeyleri denemelisiniz. Bugünlerde duygusal anlamda talepleriniz yüksek.
KOVA: Yaratıcılığınızı ve çekim gücünüzü en iyi şekilde yakın ilişkilerinizde görebilirsiniz. İş konusunda hedeflerinizi coşkuyla takip edeceksiniz. Eski fırsatlar yeniden ayağınıza geliyor.
BALIK: İş hayatınızla ortaklıklar paralel ilerliyor. İşinizde yükselmek istiyorsanız, doğru insanlarla birlikte olacaksınız. Sosyal çevreniz maddi kazançlarınızı artırma konusunda size yardımcı olacak.
Yeni umutların yaşamınızda filizlenmesini hissettiğiniz bir yıla giriş yapıyorsunuz. Uzunca bir zamandır sizinle iletişimde olan kişiler dünyaya karşı ne kadar olgun baktığınızı ve duygularınıza tamamen teslim olmadığınızı görünce hem şaşıracaklar hem de sizi örnek alacaklar.
Hayata dair ne gibi planlarınız varsa bunları yeni yılda teker teker yerine getirmek isteyecek ve daha önce düşünmediğiniz alternatifleri düşüneceksiniz. 2021 size bambaşka düşünmeyi öğretecek. İşi, aşkı ve sosyal hayatı belli bir düzenle yürütmek isterken tamamen duygularınızla yol almak istemeyeceksiniz. En önemlisi de sonucunu kestirebileceğiniz kararlarla atacaksınız adımlarınızı… Gök kubbe yeni yıl bambaşka bir atmosferle gireceğinizi işaret ediyor.
İkili ilişkilere karşı daha az sert olduğunuzu hissedeceksiniz. En çok da kalbinizle dokunacağınız kişilerle tanışma gayesi içinde olacaksınız. Bunu yaparken de sıcakkanlı tavrınızdan ödün vermeyeceksiniz. Siz hem duygularınızı hem de mantığınızı kullanmak isteyeceksiniz. Çünkü yalnızca birine odaklanmak size yaramıyor. Gökyüzü, dengeli olmanın sizi yansıttığını işaret ediyor.
İlişkisi olan bir Koç burcuysanız; sevdiğiniz kişi ile daha önce anlaşamadığınız konularda orta yolu bulabileceksiniz.
Kalbi boş bir Koç burcuysanız; uzunca bir süredir konuştuğunuz kişi ile aynı duyguları paylaşmak size çok özel hissettirecek.
29 Temmuz tarihinde şans gezegeni Jüpiter'in Kova burcuna olan geçişi sizi kariyer anlamında da etkileyebilir. Özelikle de çözmek istediğiniz maddi konular varsa, en çok da bu konularla sınanabilirsiniz. Aklınızda hem soru işareti kalmamasını hem de başladığınız bir işin yarım kalmamasını istiyorsunuz. Kariyer bazlı ilişkilerde daima sayısal verilere odaklanacaksınız.
2021'nin ilk dört ayında;
Fikirleriniz net olsa bile fikir alışverişi yapmaktan çekinmeyin.
Yaşam alanınızda büyük değişimler yapmak için biraz daha bekleyin. 2021'nin ikinci dört ayında;
Kariyer anlamında tek bir yere odaklanmayın, maddi şansınız artıyor.
Önemli imzaları atarken en küçük detaya bile dikkat edin. 2021'in son dört ayında;
Yeni bir araba almayı düşünüyorsanız, daha fazla beklemeyin. Gökyüzü yanınızda.
Üzerinde stres yaptığınız hangi konu varsa sakinleşin, su akar yolunu bulur.