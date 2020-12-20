20 Aralık 2020 Pazar| Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları

Yeni umutların yaşamınızda filizlenmesini hissettiğiniz bir yıla giriş yapıyorsunuz. Uzunca bir zamandır sizinle iletişimde olan kişiler dünyaya karşı ne kadar olgun baktığınızı ve duygularınıza tamamen teslim olmadığınızı görünce hem şaşıracaklar hem de sizi örnek alacaklar.

Hayata dair ne gibi planlarınız varsa bunları yeni yılda teker teker yerine getirmek isteyecek ve daha önce düşünmediğiniz alternatifleri düşüneceksiniz. 2021 size bambaşka düşünmeyi öğretecek. İşi, aşkı ve sosyal hayatı belli bir düzenle yürütmek isterken tamamen duygularınızla yol almak istemeyeceksiniz. En önemlisi de sonucunu kestirebileceğiniz kararlarla atacaksınız adımlarınızı… Gök kubbe yeni yıl bambaşka bir atmosferle gireceğinizi işaret ediyor.