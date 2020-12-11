Astrogündem: Güneş-Mars 120'liği ağırlıklı olarak gençlerin öne çıktığı başarıları işaret edebilir. 15 Haziran 1953 yılında doğan ve Mars'ı Yengeç olan Şi Cinping kendi ülkesindeki bazı yaptırımlarıyla dünya gündemine oturabilir. Altın stoğu olan ülkelerin sıralaması değişiyor.

KOÇ: DUYGUSAL konulara daha ince bir yaklaşım göstereceksiniz. Yanlış ilişkiler yaşamak istemiyorsanız, kişileri doğru seçmelisiniz. Size zaman kaybettirecek birlikteliklerden kaçınmalı ve enerjinizi doğru kullanmalısınız.





BOĞA: AİLENİZDEN veya üstlerinizden göreceğiniz tavır, sizi tatmin etmeyebilir. Onlar bulundukları şartlar dahilinde hareket ettikleri için, size dar bir kalıp sunacaklardır. Yakınlarınızla parasal konularda tartışmamalısınız.



İKİZLER: BU dönemde, birçok iş konusunda istekli davranacak, başarı arzusu içinde olacaksınız.

Dengelerinizin bozulmasına tahammül edemiyorsunuz.

Çalışma şartlarınızı yeniden gözden geçirip düzenlemelisiniz.





YENGEÇ: KOŞULLARIN kısıtlamasından hoşlanmadığınız bir gerçek. Disiplinden hoşlanmıyorsunuz.

Kısa yollarla ilgili beklentilerinizde bir duraksama olabilir. Duygularınızı saklama gereği duyacağınız ortamlarda bulunacaksınız.





ASLAN: SİZİN için sonuç önemli. Bekleyin ve her şeye takılmayın. Bunaldığınız anlarda yalnız kalma ihtiyacı içinde olacaksınız. Ne kadar iyi niyetli olursanız olun; ilişkilerinizde istemediğiniz durumlar ortaya çıkacaktır.





BAŞAK: MADDİ sorunların gündemi kapsamasıyla düşünceleriniz allak bullak olabilir. Beklenmeyen harcamalar karşısında sinirlenmeyin.

Parayla ilgili konuları erteleyin. Çözüm bekleyen ödemeleriniz için şartları oluşturun.





TERAZİ: DUYGUSAL konularda her şey sizin istediğiniz gibi gelişmeyebilir. Karşı tarafın tavrı ve belirsiz konuşmaları, sizi takıntılı yapabilir.

Bu dönem sorunlarınıza kısa vadeli ve pratik çözümler üretmeniz gerekiyor, unutmayın.





AKREP: OLAYLARI akışına bıraktığınız zaman her şeyin daha açık ve sade olduğunu göreceksiniz.

Acele etmeyin. Acil durumlar için karşınızdaki kişilere yüklenmeyin. Değişim içinde olduğunuz için olaylara kendinizi kapatabilirsiniz.





YAY: BUGÜN kuruntularınız oldukça güçlü. Değer yargılarınızı gözden geçirip, yeniden yapılandıracaksınız.

Düşüncelerinizi yoğunlaşmış durumda. Her şeyi titizlikle incelerken sinirleriniz yorgun düşebilir.





OĞLAK: BİRLİKTE olduğunuz kişinin üzerinde gereksiz bir baskı kurarak bunaltabilirsiniz. Yaşam felsefeniz sürekli değişiyor. Yanılmayacağınızdan emin olabilirsiniz. Bulunduğunuz ortamlarda tavrınızla dikkat çekeceksiniz.





KOVA: İLİŞKİLERİNİZİ gözden geçirmek için tam sırası. İş arkadaşlarınızın düşünceleri çok önemli. Onlara daha çok zaman ayırmalı ve beklentilerine karşı ilgili olmalısınız. Bu dönem değişik iş teklifleri alabilirsiniz.





BALIK: KARŞINIZA çıkan kişilerin zekasından etkileneceksiniz.

Çevresel koşullarınızı, arkadaşlarınızın desteği ile iyileştirmek istiyorsunuz.

Felsefi yeteneğiniz yoğunlaşacak ve fikirleriniz konusunda başarılı olacaksınız.