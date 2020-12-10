Günlük burç yorumları 10 Aralık 2020! Başak burçları çok şanslı! Aşk, sağlık, para...



NE İSTEDİĞİNİZİ BİLİN

İş hayatında belirli bir seviyeye gelmek, takdir edilmek hoşunuza gitmez mi? Bu yüzden bir mücadele içerisinde olmanız, kendinize hedefler koymanız gerekir. Bu durum size gideceğiniz yolun haritasını çıkarır. Başarılı olmak için;

Düzenli ve planlı program yapın.

İletişime açık olun.

2021'in Mart ayına kadar size tavsiyem, sadece iş odaklı olun.

Net bir karar alın ve aileniz ile ilgili para konularını Mart ayına kadar konuşmayın.

Gerçekçi olun ama karamsarlığa teslim olmayın.

Hedeflerin zorluğu kendimize olan inancımızı belirler. Gerek aile, gerekse de kariyer planlamasında hep istediğimiz, hayallerini kurduğumuz yaşamı istemez miyiz? Tabii ki isteriz ve planlamalarımızı buna göre yaparız. Fakat 2020 gibi karanlık bir yılın devlet adamlarından eve kapanan 3 yaşındaki çocuğa kadar herkese baskı uyguladığını düşünürsek, bunun bir de ruhsal bir boyutu olduğunu unutmayalım.