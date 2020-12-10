Günlük burç yorumları 10 Aralık 2020! Başak burçları çok şanslı! Aşk, sağlık, para...

Astrogündem: Venüs-Plüton 60'lığı; 27 Aralık 1945 yılında Mars ve Satürn Retrosu'nda kurulan IMF pandemi döneminde sıkışan bazı ülkeler için özel ödenekler açıklayabilir. Demir – Çelik sektöründeki ani fiyat değişimleri ülkenin gündemi olabilir.
ROTAMIZI YENİDEN ÇİZİYORUZ
Kendimize koyduğumuz hedefler vardır her zaman hayatta. Bu yolda ilerlemek için bütün gücümüzle mücadele eder ve karşımıza çıkacak zorluklara göğüs gereriz. Geleceğimiz üzerine çeşitli sorular aklımızın bir köşesinde hep yer bulur kendine. Kariyer alanında ise planlamalarımızı bir cerrah gibi yaparız. Peki rotamızı yeniden çizme serüvenimizde nelere ihtiyaç duyarız?
NE İSTEDİĞİNİZİ BİLİN
İş hayatında belirli bir seviyeye gelmek, takdir edilmek hoşunuza gitmez mi? Bu yüzden bir mücadele içerisinde olmanız, kendinize hedefler koymanız gerekir. Bu durum size gideceğiniz yolun haritasını çıkarır. Başarılı olmak için;
Düzenli ve planlı program yapın.
İletişime açık olun.
2021'in Mart ayına kadar size tavsiyem, sadece iş odaklı olun.
Net bir karar alın ve aileniz ile ilgili para konularını Mart ayına kadar konuşmayın.
Gerçekçi olun ama karamsarlığa teslim olmayın.
Hedeflerin zorluğu kendimize olan inancımızı belirler. Gerek aile, gerekse de kariyer planlamasında hep istediğimiz, hayallerini kurduğumuz yaşamı istemez miyiz? Tabii ki isteriz ve planlamalarımızı buna göre yaparız. Fakat 2020 gibi karanlık bir yılın devlet adamlarından eve kapanan 3 yaşındaki çocuğa kadar herkese baskı uyguladığını düşünürsek, bunun bir de ruhsal bir boyutu olduğunu unutmayalım.
KOÇ: ENERJİNİZİ kullanmadığınız zaman motivasyonunuz düşüyor. Bugün, arkadaşlarınızla ortak bir girişimcilik örneği sergileyebilirsiniz. Yapılan işi beğenmediğiniz zaman potansiyeliniz düşüyor.
BOĞA: YALNIZLIKTAN hoşlanmıyorsunuz.
Arkadaşınızla birlikte olma ihtiyacı içindesiniz.
Ortamlarda istediğiniz potansiyeli sağlayacaksınız. Karşınızdaki kişileri ikna etmek için gerekli enerjiye sahipsiniz.
İKİZLER: PARTNERİNİZLE duygularınızın karşılıklı olması sizin için önemli. Yaşadıklarınızı ileride anımsayabilirsiniz. Her olayın arkasında gizlenen ince mesajları, algılama gücünü bulabileceksiniz.
YENGEÇ: DİNGİN ve sabırlı yapınızı ortaya çıkaran, başarılı çalışmalar içindesiniz.
Detaylar üzerinde duruyor, olayları farklı yorumluyorsunuz. Kavrama yeteneğinizi doğru kullanacaksınız.
ASLAN: BİLİNÇLİ karar vermek için beklemeyi tercih ediyorsunuz. Öz değeri olan duygulardan yana olmanız çoğu kez yanlış anlaşılmanıza neden oluyor. Girişimciliğinizi ortaya koyabilecek çalışmalar istiyorsunuz.
BAŞAK: YOLLARDAN alacağınız haberlerin sizi motive etmesiyle iş ilişkileriniz hız kazanacak.
Olaylara farklı yaklaşmanız, sizi ilginç bir kişi yapıyor. Güçlü dostlukların kişisiniz.
Gereksiz bir titizlik sergiliyorsunuz.
TERAZİ: BUGÜN ailenizle yaşadığınız sorunların sizi üzmesine izin vermemelisiniz. Onlarla istemeden yaşadığınız durumlarda gözden kaçırmamaya çalışacağınız tek nokta; sabır ve tavizi dengede tutmak.
AKREP: BUGÜN inatçı tavırlarınızla çevrenizi bazı konularda bezdirebilirsiniz. İnsanın her ortamda adapte olabilmesi için yapacağı tek şey; çevresine karşı iletişim düzeyini yüksek seviyelerde tutmasıdır.
YAY: BUGÜN yakın dostlarınızdan alacağınız destek, sizin için önemli bir pota oluşturacak. İşbirliği içinde ve karşıt görüşler içinde olacağınız bir toplantıyı başarıyla gerçekleştireceksiniz.
OĞLAK: MADDİ konularda işbirliğine ihtiyacınız olabilir. İsteklerinizi aktarırken zorluk çekmeyecek ve atılımcılığınızla göz dolduracaksınız.
Amacınıza uygun hareket ettiğiniz de çalışmalarınız ses getirecek.
KOVA: KENDİNİZE olan güveniniz sizi bazen çok cürretkar yapıyor. Fakat, mantıklı olan yanınız ağır basıyor ve gereken adımı dikkatli bir şekilde atıyorsunuz. Enerjinizi doğru alanlarda kullanmalısınız.
BALIK: İŞBİRLİĞİ içinde olduğunuz kişilerin karşıt düşünce içinde olması sizi etkilemeyecek.
Yaratıcılığınızı destekleyen davranışlar içindesiniz. Karşınıza çıkacak olan fırsatlar olumsuzlukları unutturacak.