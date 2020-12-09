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    • 09.12.2020 08:41
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    ! Burç yorumları ne diyor? Aşk, sağlık, para, şans...

    Günlük burç yorumları aşk, iş, para, sağlık konularında 9 Aralık 2020 Çarşamba 2020 için ne diyor? Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 9 Aralık 2020 Çarşamba günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…

    Yay burçları için oto kontrol zamanı! 9 Aralık 2020

    Astrogündem: Güneş, Neptün'e kafa tutarken yatırıma dönüşebilecek doğal kaynaklarla ilgili birçok olumlu gelişmeleri duyabiliriz.1960 yılında Satürn Oğlak'ın son derecelerinde kurulan OPEC bazı ülkeler ile yaptığı anlaşmaları bozarken petrol fiyatları birçok ülkede yükselebilir.

    KOÇ: ALIŞKANLIKLARINIZI aşmanın kolay olmadığının farkındasınız. Üstün nitelikli kişilerden alacağınız destek önemli ve çalışmalarınızı olumlu etkiliyor. Bazı bağlantılarınızı doğru yönlendireceksiniz.



    BOĞA: TAKILDIĞINIZ konularda ısrarcı fakat sessiz bir protesto içindesiniz. Sanatsal olayları takip etmekten zevk duyacak, davetlere katılacak ve mutlu hissedeceksiniz.
    Değerlerinizin farkındasınız.


    İKİZLER: İNATÇI yapınız nedeniyle karşınızdaki kişiyi üzebilir ve onu zor durumda bırakabilirsiniz.
    Duygusal saplantılarınızda ileriye gidip onun adına kararlar bile verebilirsiniz. Yaşamınızı zorlaştırmayın.



    YENGEÇ: KARARSIZLIKLAR peşinde olabilirsiniz.
    Arkadaş çevreniz genişledikçe tercihleriniz genişliyor. Mantığınıza fazla önem verdiğiniz için, içinizde gelişen kıpırdamalara anlam vermekte zorlanabilirsiniz.



    ASLAN: AŞK ve iş hayatınızı karıştırmamalısınız.
    Yollardan gelen misafirlerinizi ağırlamak adına bazı masrafları gözden çıkarabilirsiniz.
    Maddi konularını yeniden gözden geçirin. Birikimlerinizi değerlendirmelisiniz.



    BAŞAK: YATIRIMLARINIZ konusunda fikir veren ailenizi ön planda tutun. Yaşamınızda değişiklikler yapmak için gerekli atılımları sağlayacaksınız. Düşüncelerinizi ve bilgilerinizi kullanmak için tam zamanı.



    TERAZİ: GÜCÜNÜZÜN farkındasınız. Bugün görüşmek istediğiniz kişilere bir şekilde ulaşacaksınız. Girişimciliğinizi hızlandırmak istiyorsunuz. Gelişmelerinizi olumlu bir şekilde takip ediyorsunuz.



    AKREP: SİZİ ikna etmeye çalışmaktan yorulabilirler.
    Çevreniz için, zor bir kişi olarak tanınabilirsiniz. Aklınıza ve yeteneğinize güveniyorsunuz. Sosyal hayatınız renkli ama eğlenceli ortamlardan sıkılabilirsiniz.


    YAY: DUYGULARINIZDAKİ artışlar var, oto kontrol sınırlarınızı denetlemelisiniz.
    Güç gösterisinde bulunabilir, partnerinize meydan okuyabilirsiniz. Duygusallıkla akılcılığı karıştırmak sevmiyorsunuz.


    OĞLAK: MADDİ konularda yaratıcılığınızı kullanmak için kendi gücünüze ihtiyacınız var. Özgüveniniz bazen sizi çok cüretkar yapıyor. Mantıklı olan yanınız ağır basıyor ve gereken adımı dikkatli atıyorsunuz.



    KOVA: DUYGULARINIZDA karmaşanın hakim olduğu bir yoğunluk yaşayabilirsiniz. İyi niyetle yaklaştığınız konularda beklenmeyen aksiliklerin çıkması sizi sakın üzmesin.
    Bugün sizi ikna etmeye çalışacaklar.



    BALIK: SİZİ zor bir kişi olarak tanıyorlar. Aklınıza ve yeteneğinize güveniyorsunuz. Sosyal hayatınız hareketli. Bazen dostlarınızla bu aktivitelerden bunalabiliyorsunuz.
    Hareket edeceğiniz kişilere dikkat.
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    Haberler Burçlar Günlük burç yorumları 9 Aralık 2020! Burç yorumları ne diyor? Aşk, sağlık, para, şans...