Astrogündem: Güneş, Neptün'e kafa tutarken yatırıma dönüşebilecek doğal kaynaklarla ilgili birçok olumlu gelişmeleri duyabiliriz.1960 yılında Satürn Oğlak'ın son derecelerinde kurulan OPEC bazı ülkeler ile yaptığı anlaşmaları bozarken petrol fiyatları birçok ülkede yükselebilir.
KOÇ: ALIŞKANLIKLARINIZI aşmanın kolay olmadığının farkındasınız. Üstün nitelikli kişilerden alacağınız destek önemli ve çalışmalarınızı olumlu etkiliyor. Bazı bağlantılarınızı doğru yönlendireceksiniz.
BOĞA: TAKILDIĞINIZ konularda ısrarcı fakat sessiz bir protesto içindesiniz. Sanatsal olayları takip etmekten zevk duyacak, davetlere katılacak ve mutlu hissedeceksiniz.
Değerlerinizin farkındasınız.
İKİZLER: İNATÇI yapınız nedeniyle karşınızdaki kişiyi üzebilir ve onu zor durumda bırakabilirsiniz.
Duygusal saplantılarınızda ileriye gidip onun adına kararlar bile verebilirsiniz. Yaşamınızı zorlaştırmayın.
YENGEÇ: KARARSIZLIKLAR peşinde olabilirsiniz.
Arkadaş çevreniz genişledikçe tercihleriniz genişliyor. Mantığınıza fazla önem verdiğiniz için, içinizde gelişen kıpırdamalara anlam vermekte zorlanabilirsiniz.
ASLAN: AŞK ve iş hayatınızı karıştırmamalısınız.
Yollardan gelen misafirlerinizi ağırlamak adına bazı masrafları gözden çıkarabilirsiniz.
Maddi konularını yeniden gözden geçirin. Birikimlerinizi değerlendirmelisiniz.
BAŞAK: YATIRIMLARINIZ konusunda fikir veren ailenizi ön planda tutun. Yaşamınızda değişiklikler yapmak için gerekli atılımları sağlayacaksınız. Düşüncelerinizi ve bilgilerinizi kullanmak için tam zamanı.
TERAZİ: GÜCÜNÜZÜN farkındasınız. Bugün görüşmek istediğiniz kişilere bir şekilde ulaşacaksınız. Girişimciliğinizi hızlandırmak istiyorsunuz. Gelişmelerinizi olumlu bir şekilde takip ediyorsunuz.
AKREP: SİZİ ikna etmeye çalışmaktan yorulabilirler.
Çevreniz için, zor bir kişi olarak tanınabilirsiniz. Aklınıza ve yeteneğinize güveniyorsunuz. Sosyal hayatınız renkli ama eğlenceli ortamlardan sıkılabilirsiniz.
YAY: DUYGULARINIZDAKİ artışlar var, oto kontrol sınırlarınızı denetlemelisiniz.
Güç gösterisinde bulunabilir, partnerinize meydan okuyabilirsiniz. Duygusallıkla akılcılığı karıştırmak sevmiyorsunuz.
OĞLAK: MADDİ konularda yaratıcılığınızı kullanmak için kendi gücünüze ihtiyacınız var. Özgüveniniz bazen sizi çok cüretkar yapıyor. Mantıklı olan yanınız ağır basıyor ve gereken adımı dikkatli atıyorsunuz.
KOVA: DUYGULARINIZDA karmaşanın hakim olduğu bir yoğunluk yaşayabilirsiniz. İyi niyetle yaklaştığınız konularda beklenmeyen aksiliklerin çıkması sizi sakın üzmesin.
Bugün sizi ikna etmeye çalışacaklar.
BALIK: SİZİ zor bir kişi olarak tanıyorlar. Aklınıza ve yeteneğinize güveniyorsunuz. Sosyal hayatınız hareketli. Bazen dostlarınızla bu aktivitelerden bunalabiliyorsunuz.
Hareket edeceğiniz kişilere dikkat.