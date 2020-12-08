

YAY: ÇEVRENİZDE akıllı kişiler olsun istiyorsunuz.

Kazançlarınızla ilgili değişimler söz konusu olabilir. Duygusal anlamda güvene ihtiyacınız var ve bunu maddi olarak desteklemek istiyorsunuz.





OĞLAK: YAŞAMDAN öğreneceğiniz çok şey var. Birçok duyguyu bir arada yaşayarak yaşamı algılayacaksınız. Değerlerinizi önemsemelisiniz. Kararlarınızı verirken, kimseden etkilenmemeye çalışmalısınız.





KOVA: İŞ yaşantınızda aksayan olaylar yüzünden canınız çok sıkılıyor. Sorunlarınızı kimseyle paylaşmıyorsunuz. Kendinizle çelişkiye düşmek istemiyorsanız, istekleriniz konusunda mantıklı olmalısınız.





BALIK: BUGÜN, kafanızda birçok değişik fikirle yola çıkabilir ve daha sonra birçoğundan vazgeçebilirsiniz. Hiçbir şeye kolay ulaşmayacak ve mücadeleci yönünüzü ön plana çıkaracaksınız.