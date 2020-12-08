Astrogündem: Satürn, Oğlak burcunun son derecelerinde hareket ediyor. 2017'nin Aralık ayından bu yana dünyanın dönüşüne çomak sokup bizleri toparlanma sürecine bırakıyor. Ülkemizde 1959 yılında Satürn Oğlak döngüsünün son derecelerinde açılan Çin Konsolosluğu gündeme gelebilir.
KOÇ: BUGÜN, bulunduğunuz ortamlara güvensizlik duygusu içinde yaklaşabilirsiniz.
Bilinçaltınızda geçmiş deneyimlerinden korkular var ve hata yapmaktan çekiniyorsunuz.
BOĞA: ENERJİNİZİ kişisel ilişkilerinizde kullanmak için, uygun bir gün olmasına rağmen, her konuda temkinli olmalısınız.
İsteklerinizi gözden geçirirken, geçmişle ilgili değer yargılarınız değişiyor.
İKİZLER: İDEALLERİNİZLE yaşamaktan son derece memnunsunuz ve işinize karışılmasından hoşlanmıyorsunuz. Bugün, beklentilerinizde acele etmeden kendinizi ifade etmenin yollarını bulabilirsiniz.
YENGEÇ: YAŞAMINIZLA ilgili olumlu çıkışlar yapmak üzeresiniz. Mesleki başarılarınızı artırma çabası içinde olmanız, herkesin dikkatini çekiyor. Özellikle küçük kazalara açık olduğunuz bir gün içindesiniz.
ASLAN: UZUN süredir bulunmak istediğiniz ortamlara giriyorsunuz. Düşüncelerinizde pozitif gelişmeler var. Her şey istediğiniz gibi olacak. Eski hataları tekrar ederseniz, aynı problemler gündeme gelebilir.
BAŞAK: ÇEVRENİZİ sorgulamak için uygun bir gün değil. İçinizdeki duyguları onlara anlatmak için göstereceğiniz çaba, yanlış anlaşılabilir. Yapacağınız en güzel şey, kendinize göstereceğiniz özel ilgi.
TERAZİ: İLİŞKİLERİNİZDE olumlu bir hareketlenme söz konusu. Partnerinizle birlikte isteklerinizi gerçekleştirebilir ve beklediğiniz kararları alabilirsiniz. Birden fazla işle uğraşmak sizi yorabilir.
AKREP: ÖNÜNÜZE farklı fırsatların çıkması söz konusu. İlişkiler olanlar için, sürpriz gelişmeler olabilir. Karşı cinsle duygusal bağlarınızı pekiştirecek dostluklara ihtiyaç duyacağınız bir gün.
YAY: ÇEVRENİZDE akıllı kişiler olsun istiyorsunuz.
Kazançlarınızla ilgili değişimler söz konusu olabilir. Duygusal anlamda güvene ihtiyacınız var ve bunu maddi olarak desteklemek istiyorsunuz.
OĞLAK: YAŞAMDAN öğreneceğiniz çok şey var. Birçok duyguyu bir arada yaşayarak yaşamı algılayacaksınız. Değerlerinizi önemsemelisiniz. Kararlarınızı verirken, kimseden etkilenmemeye çalışmalısınız.
KOVA: İŞ yaşantınızda aksayan olaylar yüzünden canınız çok sıkılıyor. Sorunlarınızı kimseyle paylaşmıyorsunuz. Kendinizle çelişkiye düşmek istemiyorsanız, istekleriniz konusunda mantıklı olmalısınız.
BALIK: BUGÜN, kafanızda birçok değişik fikirle yola çıkabilir ve daha sonra birçoğundan vazgeçebilirsiniz. Hiçbir şeye kolay ulaşmayacak ve mücadeleci yönünüzü ön plana çıkaracaksınız.