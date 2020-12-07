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    • 07.12.2020 08:44
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    ! Burç yorumları ne diyor? Aşk, sağlık, para, şans...

    Günlük burç yorumları aşk, iş, para, sağlık konularında 7 Aralık Pazartesi 2020 için ne diyor? Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 7 Aralık 2020 Pazartesi günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…

    Terazi burçlarını sürprizler bekliyor! 7 Aralık 2020

    Astrogündem: Aklı yöneten Merkür, yeraltı gezegeni Plüton ile 45'lik yapacak. Bu da insanlığın uyanışına tanıklık ederken hakların peşine düşüldüğünü göreceğiz. Uluslararası ekonomi piyasalarındaki duraksayış lojistik firmalarını da büyük ölçüde etkileyebilir.

    KOÇ: ÇEVRENİZ size ve fikirlerinize karşı çıkamıyor. İlişkileriniz tutkulu bir hal alıyor. Dış görünümünüzde değişim yapabilirsiniz. Partnerinizi eleştirmediğiniz sürece, karşılıklı sinerjiniz artıyor.



    BOĞA: SOSYAL ilişkilerinizde yumuşak geçişler var. İş ilişkilerinizde de yapıcı davranacaksınız.
    Arabuluculuk görevinizi tam olarak yerine getirmeye çalışırken, iş arkadaşlarınızla işbirliği sağlayacaksınız.


    İKİZLER: GÜCÜNÜZÜN yavaşladığını hissederek, kendinizi geri plana çekme ihtiyacı duyabilirsiniz. Takıntılarınız sizi rahatsız edebilir. Dostlarınızın sırları konusunda ketum davranacaksınız.



    YENGEÇ: DÜŞÜNCELERİNİZİ gerçekleştirirken geçmişteki hataları yapmamalısınız.
    Böylece gelişmelerden gerekli dersleri çıkararak uzun vadede size yarar sağlayacak önlemleri alacaksınız.



    ASLAN: KENDİNİZLE ilgili olumsuz şeyler düşünmemelisiniz. Dengeleriniz çok önemli. Sorunların üstesinden gelebilecek bir enerjiye sahip olmanıza rağmen dikkatli olmalısınız. İnsanları etkiliyorsunuz.

    BAŞAK: İÇİNİZDEKİ karmaşalar nedeniyle çevrenizden soyutlamak isteyeceksiniz.
    Nostaljik duygularınız ortaya çıkacak.
    Sevdiklerinizle duygu birliği içinde olsanız bile geçmiş yüzünden tartışabilirsiniz.



    TERAZİ: SÜRPRİZLERE hazırlıklı olmalısınız.
    İsteklerinizi yaşama geçireceksiniz.
    Şansınız da artıyor. Yeni girişimler için, kendinizi cesur hissediyorsunuz. Birçok kişinin dikkati üzerinizde olacak.



    AKREP: BUGÜN zihinsel dağınıklığınız var.
    Herkese aynı anda söz vermeniz, sizin için iyi olmuyor. Değişen hava, en çok sindirim sisteminizi etkileyecek. Alışık olmadığınız yiyeceklerden uzak kalın.



    YAY: BUGÜN, kişisel enerjiniz çok yüksek olacak. Karşınızdaki kişiler sizin konuşma ve ikna kabiliyetinizden etkilenecekler.
    Fiziksel anlamda çekici, aktif bir tavır içindesiniz ve başarılısınız.



    OĞLAK: YAPTIĞINIZ işler başarıyı getirirken, para kazanma konusunda da şanslı olacaksınız. Başarınızı çevresel faktörlerle birleştirmelisiniz. Akıllı insanlarla konuşmayı daha çok seviyorsunuz.



    KOVA: DOSTLUKLARIN pekişeceği ve sizi olumlu yönlendirecek enerjiler alacağınız bir gün. Güçlü kişilerin desteğini üzerinizde hissedeceksiniz. Arzularınızın tavanı yüksek. Sorumluluk duygunuz yoğun.

    BALIK:     DUYGUSAL yaşamınızla ilgili değişimler yapmalısınız. Bazı olaylar istediğiniz gibi olacak.
    Kuracağınız beraberliklerde karlı çıkacak, ortaklıklar konusunda şanslı olacaksınız. Kısa vadeli sözleşmeler yaparak başarınız artıyor.
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    Haberler Burçlar Günlük burç yorumları 7 Aralık 2020! Burç yorumları ne diyor? Aşk, sağlık, para, şans...