



YENGEÇ: DÜŞÜNCELERİNİZİ gerçekleştirirken geçmişteki hataları yapmamalısınız.

Böylece gelişmelerden gerekli dersleri çıkararak uzun vadede size yarar sağlayacak önlemleri alacaksınız.





ASLAN: KENDİNİZLE ilgili olumsuz şeyler düşünmemelisiniz. Dengeleriniz çok önemli. Sorunların üstesinden gelebilecek bir enerjiye sahip olmanıza rağmen dikkatli olmalısınız. İnsanları etkiliyorsunuz.



BAŞAK: İÇİNİZDEKİ karmaşalar nedeniyle çevrenizden soyutlamak isteyeceksiniz.

Nostaljik duygularınız ortaya çıkacak.

Sevdiklerinizle duygu birliği içinde olsanız bile geçmiş yüzünden tartışabilirsiniz.





TERAZİ: SÜRPRİZLERE hazırlıklı olmalısınız.

İsteklerinizi yaşama geçireceksiniz.

Şansınız da artıyor. Yeni girişimler için, kendinizi cesur hissediyorsunuz. Birçok kişinin dikkati üzerinizde olacak.