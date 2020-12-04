KOÇ: HEDEFLERİNİZ ile ilgili isteklerinizde değişimler yapabilirsiniz. Para kazanma konusunda iddialı bir tutum izlemeniz sizi şanslı kılacaktır. Cesur, aktif ve risk almaya her zaman hazırsınız.





BOĞA: AİLE bireylerinin bazı konulardaki isteklerinin çıtaları yüksek olabilir. Onların duygusal problemlerine de çare bulmak size düşebilir. Bugün iletişim konusunda oldukça başarılı bir iş çıkarıyorsunuz.





İKİZLER: BUGÜN önemli bir iş anlaşması yapmak istiyorsanız. Merkür yüzünden kendinizi denetleme gereği içinde hissediyorsunuz.

Bulunduğunuz konumu farklı platformlara taşımayı amaçlıyorsunuz.