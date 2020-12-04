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    • 04.12.2020 09:11
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    yorumları 2020! 4 Aralık Cuma yorumları ne diyor?

    yorumları aşk, iş, para, sağlık konularında 4 Aralık Cuma 2020 için ne diyor? Günlük yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 4 Aralık 2020 Cuma günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…

    Yengeç burçları dikkat! 4 Aralık 2020 günlük burç yorumu

    Astrogündem: Güneş-Jüpiter ilişkisi kelimelerin küçük kaldığı günleri ifade edecek. Uluslararası nitelikte olan anlaşmalar gündeme gelirken 1979 yılında Satürn – Başak döngüsündeyken devrim geçiren İran'ın ismi 2021'in ilk günlerinden itibaren dünya arenasından düşmeyecek. Birçok ülke eş zamanlı bir şekilde aşı üzerine yapılan çalışmaları konuşabilir. Bilim adamları kamuoyunda kavgaya tutuşabilir.

    KOÇ: HEDEFLERİNİZ ile ilgili isteklerinizde değişimler yapabilirsiniz. Para kazanma konusunda iddialı bir tutum izlemeniz sizi şanslı kılacaktır. Cesur, aktif ve risk almaya her zaman hazırsınız.



    BOĞA: AİLE bireylerinin bazı konulardaki isteklerinin çıtaları yüksek olabilir. Onların duygusal problemlerine de çare bulmak size düşebilir. Bugün iletişim konusunda oldukça başarılı bir iş çıkarıyorsunuz.



    İKİZLER: BUGÜN önemli bir iş anlaşması yapmak istiyorsanız. Merkür yüzünden kendinizi denetleme gereği içinde hissediyorsunuz.
    Bulunduğunuz konumu farklı platformlara taşımayı amaçlıyorsunuz.



    YENGEÇ: KARİYERİNİZDEKİ gecikmeleri fazla abartmayın. Maddi fırsatlar arkadaşlarınızın yardımı aracılığıyla gelecek. Bugün geleceğinizle ilgili kararlarda daha fazla düşünmek zorunda kalabilirsiniz.



    ASLAN: YOLLARDAN beklediğiniz duygusal haberlerin gecikmesi, canınızın sıkılmasına neden olacaktır. Aşk ve duygusal ilişkilerinizi gözden geçirmeniz gerektiğini unutmamalısınız.
    Detaylar önem kazanacak.



    BAŞAK: ONAYLANMAYAN bir konu üzerinde fazla ısrar etmeyin. Duygusal yönlerinizi ön plana çıkarmadan, geçmişi gözden geçirmelisiniz. Güç birliği içinde olacağınız yeni bir performans sizi bekliyor.



    TERAZİ: İNATÇI tavırlarınız kişiliğinizi olumsuz etkileyebilir. Yapacağınız tek şey; sabrınızı ön plana çıkartmak olmalıdır. Yalnız kendi sorunlarınız ve isteklerinizi düşünmek zorunda kalabilirsiniz.



    AKREP: PLANLARINIZI uygularken zarif ama ısrarcı davranacaksınız. Çevrenizde size karşı çıkanlara da yumuşak bir şekilde karşı koyacaksınız. Tercihleriniz ne olursa olsun, yaşam kaliteniz yükselecek.



    YAY: DÜŞÜNCELERİNİZİ yenilemekten kaçınmalısınız.
    Bu dönem değişim içinde olduğunuzun farkındasınız ve olaylara çekimser davranabilirsiniz. Süregelen bir ilişkiniz varsa, aşkınız testten geçecek.



    OĞLAK: İLİŞKİLERİNİZDE sözlerinize dikkat etmeli, sert çıkışlardan uzak kalmalısınız.
    Sizin için duygusal tatmin çok önemli.
    Çevrenizle bütünleşmek sizi farklı kılıyor.
    Dolaşım sisteminizi zorlamayın.



    KOVA: BULUNDUĞUNUZ ortamlarda cazibe rüzgarları estireceksiniz. Sürprizlere hazır olun. Aşk duygunuzun yoğun olması, sizi olumsuz bir aşka sürükleyebilir. Gücü sevdiğiniz için, yoğun günler olacak.



    BALIK: ÇALIŞTIĞINIZ iş yerinde çalışanlar arasında bazı değişimler söz konusu. Çevrenizdeki kişilerin sorunları sizin de başınızı ağrıtabilir. Yaratıcılığınızın kısıtlandığını hissedeceğiniz bir gün.
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