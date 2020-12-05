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    • 05.12.2020 08:53
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    yorumları 2020! Cumartesi burç yorumları ne diyor?

    yorumları aşk, iş, para, sağlık konularında Cumartesi 2020 için ne diyor? Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 5 Aralık 2020 Cumartesi günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…

    Yay burçları dikkat! 5 Aralık 2020 günlük burç yorumu

    Astrogündem: Güneş-Jüpiter ilişkisi kelimelerin küçük kaldığı günleri ifade edecek. Uluslararası nitelikte olan anlaşmalar gündeme gelirken 1979 yılında Satürn – Başak döngüsündeyken devrim geçiren İran'ın ismi 2021'in ilk günlerinden itibaren dünya arenasından düşmeyecek. Birçok ülke eş zamanlı bir şekilde aşı üzerine yapılan çalışmaları konuşabilir. Bilim adamları kamuoyunda kavgaya tutuşabilir.

    KOÇ: DÜŞÜNCE yumağı içindesiniz ve gizli planlarınızın mevcudiyeti, sizi başkalarına göre daha karizmatik yapıyor. Çevrenizdeki kişilerin istekleri karşısında hayır kelimesini bugün kullanmamalısınız.




    BOĞA: BUGÜN size ihtiyacı olanlara yardım etmeye çalışacaksınız. Kariyerinizle ilgili mesleki çalışmalara hız kazandırmak isteseniz de, gerekli donanımı sağlamak için, üstlerinizden fikir almanız gerekiyor.



    İKİZLER: MESLEKİ konularda başarıyla ilerliyorsunuz.
    Doğru kararlar peşindesiniz ve sizi zor durumda bırakacak işler yapmak istemiyorsunuz. Bencillikle suçlansanız bile taviz vermemelisiniz.



    YENGEÇ: ALIŞKIN olmadığınız bir durum söz konusu. Ay, para evinizi etkiliyor ve harcamalar konusunda programlı gitmeniz gerekiyor. Bazıları için olağan olan bu durum, size sıkıcı gelecektir.



    ASLAN: SATIN almayı düşündüğünüz şeylere sınır koymalı ve bütçenizi dengeleme konusunda dikkatli davranmalısınız.
    Bugün yönetici gezegeninizin konumu yeni konuları gündeme getirecektir.



    BAŞAK: DUYGUSAL davranmak istemediğiniz durumlarda her şey üstünüze gelecek.
    Çevrenizde size karşı baskıcı tavırlar takınan kişiler ortaya çıkacak ve bu durumla mücadele etmek zorunda kalacaksınız.



    TERAZİ: SEZGİLERİNİZE her konuda güvenebilirsiniz.
    Bulunduğunuz şartları gözden geçirmeden karar almıyor olmanız, başarınızı daha da güçlendiriyor. Tepkisel davranmak yerine temkinli hareket edeceksiniz.



    AKREP: UZUN yollarda sizi bekleyen güçlü dostlarınızdan beklediğiniz haberleri alacaksınız. İdeallerinize uygun kişilerle çalışmalısınız. Başarılı olma konusunda güçlük çekmeden hedefe ulaşacaksınız.



    YAY: GÜÇLÜ ilişkileri seviyorsunuz. Sezgilerinizi derin kullanmanız sayesinde başarıyı hızlı yakalayacaksınız. Mesleki konularda, istediğiniz her türlü şartı karşı tarafa kabul ettireceksiniz.



    OĞLAK: DİSİPLİNLİ hareket etmek istiyorsanız bazı kuralları kendiniz koymalı ve ne pahasına olursa olsun aşmamalısınız.
    Bugün rutin işlerinizde fazla detaycı davranarak değişim rüzgarları estireceksiniz.



    KOVA: BUGÜN kişiselliğinizi ön plana çıkaracağınız ortamlarda bulunacak ve daha iyi hissetmenize neden olacak konuşmalar yapacaksınız. Takıntılı yönlerinizin sizi olumlu yönlendirdiğini çok iyi biliyorsunuz.



    BALIK: BUGÜN, kafanızda şekillendirdiğiniz çalışmaların ön aşamasında bir çalışma sergiliyor ve sadece kendinize güvenmek istiyorsunuz. Venüs Akrep'te ilerlerken, özel gizlilikler söz konusu olabilir.
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