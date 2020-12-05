Astrogündem: Güneş-Jüpiter ilişkisi kelimelerin küçük kaldığı günleri ifade edecek. Uluslararası nitelikte olan anlaşmalar gündeme gelirken 1979 yılında Satürn – Başak döngüsündeyken devrim geçiren İran'ın ismi 2021'in ilk günlerinden itibaren dünya arenasından düşmeyecek. Birçok ülke eş zamanlı bir şekilde aşı üzerine yapılan çalışmaları konuşabilir. Bilim adamları kamuoyunda kavgaya tutuşabilir.

KOÇ: DÜŞÜNCE yumağı içindesiniz ve gizli planlarınızın mevcudiyeti, sizi başkalarına göre daha karizmatik yapıyor. Çevrenizdeki kişilerin istekleri karşısında hayır kelimesini bugün kullanmamalısınız.







BOĞA: BUGÜN size ihtiyacı olanlara yardım etmeye çalışacaksınız. Kariyerinizle ilgili mesleki çalışmalara hız kazandırmak isteseniz de, gerekli donanımı sağlamak için, üstlerinizden fikir almanız gerekiyor.





İKİZLER: MESLEKİ konularda başarıyla ilerliyorsunuz.

Doğru kararlar peşindesiniz ve sizi zor durumda bırakacak işler yapmak istemiyorsunuz. Bencillikle suçlansanız bile taviz vermemelisiniz.