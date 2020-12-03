Astrogündem: Güneş-Jüpiter ilişkisi kelimelerin küçük kaldığı günleri ifade edecek. Uluslararası nitelikte olan anlaşmalar gündeme gelirken 1979 yılında Satürn – Başak döngüsündeyken devrim geçiren İran'ın ismi 2021'in ilk günlerinden itibaren dünya arenasından düşmeyecek. Birçok ülke eş zamanlı bir şekilde aşı üzerine yapılan çalışmaları konuşabilir. Bilim adamları kamuoyunda kavgaya tutuşabilir.
KOÇ:
SEVDİĞİNİZ kişiden çok şey bekliyorsunuz.Şimdiye kadar denemediğiniz işlerde ve hobilerinizde girişimciliğinizi kullanabilir ve kazançlarınızı artırabilirsiniz.
Zihinsel aktiviteniz yüksek.
BOĞA:
RUHSAL gevşemeye ihtiyacınız var.
Yoğun düşünceler içinde olmanız, sizi gerilimli ve tedirgin yapıyor. Olayları gözünüzde büyüterek, sorumluluklarınızın artmasına neden oluyorsunuz.
İKİZLER:
ENERJİNİZİ kişisel egolarınıza yansıtmış durumdasınız. Düşüncelerinizden ödün vermek istemiyor ve çevrenizde sizinle aynı düşünceye sahip kişilere taviz veriyorsunuz.
Sır saklamanızda yarar var.
YENGEÇ:
İKİLİ ilişkilerinizde ketum davrandığınız bir gün. Sosyal çalışmalarınıza belli bir kariyer kazandırma çabası içindesiniz. Çekici kişiliğinizin size kazandıracağı prestijler konusunda, güven arayışı içindesiniz.
ASLAN:
KARŞILIKLI güven duygusuna bağlı ilişkilerinizin gündem kazanmasıyla, kendinizi daha rahat ve esnek hissediyorsunuz.
İlişkilerinizde yoğun bir duygu alışı verişi içinde olacaksınız.
BAŞAK:
DERİN ve anlamlı dostluklara önem vermeniz, yakın dostlarınızla yapacağınız iş birliklerini gündeme getirecek. Kendinizi ispat etme konusunda işlek zekanızın pozitif yönlerinden faydalanmalısınız.
TERAZİ:
BAŞLATTIĞINIZ bir işi bitirme konusunda son derece becerikli ve hızlı hareket edeceksiniz. Organizasyon yeteneğinizin güçlü olmasından dolayı, ortak iş konularında öne geçmeniz mümkün.
AKREP:
İYİ niyet elçisi gibi ortalarda dolaşmanız, kıskançlık hedeflerine maruz kalmanıza neden olabilir. Kendinizi ispat etme konusunda başlattığınız olumlu çalışmaları gizli tutmalısınız.
YAY:
GİZLİ duyguların sizi esir etmesine izin vermemelisiniz. Bugün, araştırdığınız konularda, elde edeceğiniz bilgileri hiç kimseyle paylaşmamaya dikkat etmeli ve olayları derinlemesine incelemelisiniz.
OĞLAK:
MANTIKLI davranmayı seven bir yapınız olmasına rağmen, bugün duygularınızda yaşadığınız karmaşayı, arkadaşlarınıza yansıtacaksınız. Alıngan tavırlarınız yüzünden çelişkiler içindesiniz.
KOVA:
SABİT düşündüğünüz konularda daha da yoğunlaşmalı ve başarıya emin adımlarla yaklaşmalısınız. Duygularınızda fazla inatçı ve ısrarcınız. Zeki ve akılcı yönlerinizi özgürce kullanmalısınız.
BALIK:
GÜÇLÜ egolarınız yüzünden, ikilem yaşıyorsunuz.
Olaylara karşı alıngan bir tutumla yaklaşıyorsunuz. Eski anıları düşünmek yerine, yaratıcılığınız konusunda farklı konulara yoğunlaşmalısınız.