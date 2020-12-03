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    • 03.12.2020 08:58
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    Günlük 2020! 3 Aralık Perşembe burç yorumları ne diyor?

    Günlük aşk, iş, para, sağlık konularında 3 Aralık Perşembe 2020 için ne diyor? Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün ı neler bekliyor? İşte 3 Aralık 2020 Cuma günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…

    Günlük burç yorumları 3Aralık 2020

    Astrogündem: Güneş-Jüpiter ilişkisi kelimelerin küçük kaldığı günleri ifade edecek. Uluslararası nitelikte olan anlaşmalar gündeme gelirken 1979 yılında Satürn – Başak döngüsündeyken devrim geçiren İran'ın ismi 2021'in ilk günlerinden itibaren dünya arenasından düşmeyecek. Birçok ülke eş zamanlı bir şekilde aşı üzerine yapılan çalışmaları konuşabilir. Bilim adamları kamuoyunda kavgaya tutuşabilir.

    KOÇ:

    SEVDİĞİNİZ kişiden çok şey bekliyorsunuz.Şimdiye kadar denemediğiniz işlerde ve hobilerinizde girişimciliğinizi kullanabilir ve kazançlarınızı artırabilirsiniz.
    Zihinsel aktiviteniz yüksek.

    BOĞA:

    RUHSAL gevşemeye ihtiyacınız var.
    Yoğun düşünceler içinde olmanız, sizi gerilimli ve tedirgin yapıyor. Olayları gözünüzde büyüterek, sorumluluklarınızın artmasına neden oluyorsunuz.

    İKİZLER:

    ENERJİNİZİ kişisel egolarınıza yansıtmış durumdasınız. Düşüncelerinizden ödün vermek istemiyor ve çevrenizde sizinle aynı düşünceye sahip kişilere taviz veriyorsunuz.
    Sır saklamanızda yarar var.

    YENGEÇ:

    İKİLİ ilişkilerinizde ketum davrandığınız bir gün. Sosyal çalışmalarınıza belli bir kariyer kazandırma çabası içindesiniz. Çekici kişiliğinizin size kazandıracağı prestijler konusunda, güven arayışı içindesiniz.

    ASLAN:

    KARŞILIKLI güven duygusuna bağlı ilişkilerinizin gündem kazanmasıyla, kendinizi daha rahat ve esnek hissediyorsunuz.
    İlişkilerinizde yoğun bir duygu alışı verişi içinde olacaksınız.

    BAŞAK:

    DERİN ve anlamlı dostluklara önem vermeniz, yakın dostlarınızla yapacağınız iş birliklerini gündeme getirecek. Kendinizi ispat etme konusunda işlek zekanızın pozitif yönlerinden faydalanmalısınız.

    TERAZİ:

    BAŞLATTIĞINIZ bir işi bitirme konusunda son derece becerikli ve hızlı hareket edeceksiniz. Organizasyon yeteneğinizin güçlü olmasından dolayı, ortak iş konularında öne geçmeniz mümkün.

    AKREP:

    İYİ niyet elçisi gibi ortalarda dolaşmanız, kıskançlık hedeflerine maruz kalmanıza neden olabilir. Kendinizi ispat etme konusunda başlattığınız olumlu çalışmaları gizli tutmalısınız.

    YAY:

    GİZLİ duyguların sizi esir etmesine izin vermemelisiniz. Bugün, araştırdığınız konularda, elde edeceğiniz bilgileri hiç kimseyle paylaşmamaya dikkat etmeli ve olayları derinlemesine incelemelisiniz.

    OĞLAK:

    MANTIKLI davranmayı seven bir yapınız olmasına rağmen, bugün duygularınızda yaşadığınız karmaşayı, arkadaşlarınıza yansıtacaksınız. Alıngan tavırlarınız yüzünden çelişkiler içindesiniz.

    KOVA:

    SABİT düşündüğünüz konularda daha da yoğunlaşmalı ve başarıya emin adımlarla yaklaşmalısınız. Duygularınızda fazla inatçı ve ısrarcınız. Zeki ve akılcı yönlerinizi özgürce kullanmalısınız.

    BALIK:

    GÜÇLÜ egolarınız yüzünden, ikilem yaşıyorsunuz.
    Olaylara karşı alıngan bir tutumla yaklaşıyorsunuz. Eski anıları düşünmek yerine, yaratıcılığınız konusunda farklı konulara yoğunlaşmalısınız.
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