KOÇ:

SEVDİĞİNİZ kişiden çok şey bekliyorsunuz.Şimdiye kadar denemediğiniz işlerde ve hobilerinizde girişimciliğinizi kullanabilir ve kazançlarınızı artırabilirsiniz.

Zihinsel aktiviteniz yüksek.

BOĞA:

RUHSAL gevşemeye ihtiyacınız var.

Yoğun düşünceler içinde olmanız, sizi gerilimli ve tedirgin yapıyor. Olayları gözünüzde büyüterek, sorumluluklarınızın artmasına neden oluyorsunuz.