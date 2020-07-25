BALIK

Ekonomik olarak gelir-gider tablonu dengede tutmaya çalışıyorsun. Bu nedenle piyasaları yakından takip edebilirsin. Aşk hayatınızda isteklerinizin netleştiği ve partnerinizin de bunu fark etme fırsatı yakaladığı bir gündesiniz. Karamsar olmayı bir kenara bıraktığınızbir gündesiniz.