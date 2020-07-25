Bugün sizi neler bekliyor? İşte 25 Temmuz 2020 Cumartesi günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…
KOÇ
Sosyal medya ortamında farklı duygular beslemeye başlayabilirsin. Gün ortasında atacağın mesaj ile gerçekleşen konuşma bunu kanıtlar nitelikte. Bugünlerde kendinizi oldukça iyi hissedebilir, geçmiş yüklerinizden arınabilirsiniz. Bugünlerde kendinizi yeni başlangıçlara adapte edebilirsiniz.
BOĞA
İlişkinde sempatik bir duruş sergileyebilirsin. Bu tavrın bütün sevgilinin kafasındaki kara bulutların dağılmasında yardımcı oluyor. Karakteristik özelliklerinizin ön plana çıktığı bugünlerde dostunuzu ve yanınızda olan kişileri fark etme ve onların söylediklerine kulak verme fırsatı yakalayabilirsiniz
İKİZLER
Sosyal hayatına getirdiğin düzenleme arkadaşlarında soru işaretleri oluşturabilir. Kafanı dinlemek isteyebilirsin. Kariyerinizde önünüz açık olsa da kendi düşüncelerinizle kendinizi sabote edebilme potansiyeliniz var. Elinizden gelenin en iyisini yapın yeterli.
YENGEÇ
Ani öfke patlamaları işlerinin yavaşlamasına neden olabilir. Kendi işinin sahibiysen otokontrolünü sağlamasını bilmelisin. Aşk hayatınızdaki belirsizliklerin çözüldüğünü görerek rahatlama fırsatı yakalayabilirsiniz. Bilhassa hususi eşyalarınızla ilgili konulara dikkat etmeniz gerekmekte.
ASLAN
İş konusundaki ödemelerini hallettikten sonra bir tatil için planlama yapabilirsin. Evliysen, ailene vakit ayırmak isteyebilirsin. Bazı endişeleriniz yaşanmışlıklardan değil de endişelerden gelebilir. Bu süreci anda kalarak geçirmeniz ve anın güveninde kalmanız oldukça önemli olacak.
BAŞAK
Dış görünüşündeki değişimlerde kuaförünün büyük etkileri oluyor. Saçında gerçekleştirdiğin değişiklik hoşuna gidebilir. Nostalji konuları bugünlerde sizler için de gündemde olabilir. Çocukluğunuz veya eski konular aklınıza takılarak gün içerisinde sizi meşgul edebilirler.
TERAZİ
Uzun süredir yalnız yaşayan bir Terazi burcuysan, yalnızlığını gidermek için bir evcil hayvan sahiplenmek isteyebilirsin. Hırsızlık vakaları yaşanabilir. Sağlık konusunda temkinli olmayı ve günüze orta derecede egzersiz eklemeyi ihmal etmezseniz kendinizi çok dinç hissedeceksiniz.
AKREP
Tanıştığın birinin sana sürekli olarak ilgi göstermesini kendince farklı yorumlayabilirsin. Başarılı işler ortaya koyabilirsin. Dostlarınızı değerlendirmeli ve kendinizi iyi hissettirecek kişilerle beraber olmalısınız. Dostlarınızı ve yanınızda olacak kişileri iyi seçmelisiniz.
YAY
İş hayatındaki başarın sana statü kazandırabilir. Ofis ortamında değişiklik olabilir. İlişkisi olan biriysen, sevgilinle iyi bir iletişime sahipsin. Bugünlerde sosyal yaşantınızda iç içe bulunduğunuz konular geçmişe göre değişkenlik gösterebilir ancak çoğu zaman bu değişkenlik sizin hayrınıza olacak.
OĞLAK
Yaşadığın ev sana küçük gelmeye başlayabilir. Evliysen, eşinle aynı fikirde olup ev arayışlarına başlayabilirsin. Ailenizle geçireceğiniz bir gün olursa bugünden çok daha fazla verim alabilirsiniz. Kendinizi ifade ederken mutlu da olabileceğiniz bir gündesiniz.
KOVA
Hayatında biri varsa geleceğinizle ilgili cesur kararlar alabilirsin. Bugün, değişim ve dönüşüme elverişli bir yapıya sahipsin. Başladığınız konuların istikrarlı sürdüğünü görebilirsiniz. Kendinize yatırım yapacağınız ve kişisel isteklerinizle ilgilenme fırsatı yakalayacağınız günlerin içerisindesiniz.
BALIK
Ekonomik olarak gelir-gider tablonu dengede tutmaya çalışıyorsun. Bu nedenle piyasaları yakından takip edebilirsin. Aşk hayatınızda isteklerinizin netleştiği ve partnerinizin de bunu fark etme fırsatı yakaladığı bir gündesiniz. Karamsar olmayı bir kenara bıraktığınızbir gündesiniz.