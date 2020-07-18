YENGEÇ

Yakın zamanda edindiğin bir arkadaşın tahmin ettiğin gibi biri çıkmayabilir. Her gün onun yeni bir olumsuzluğunu öğrenebilirsin. Aşk hayatınızda özellikle yalnız olan Yengeç'ler seçim yapmakta zorlanarak karşı tarafı oyalama eğiliminde olabilirler. Dürüst ve dengede kalmaya çalışın...