Bugün sizi neler bekliyor? İşte 18 Temmuz 2020 Cumartesi günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…
KOÇ
Bugünlerde aşk hayatınızda da mesleki konularda kendinizi eğitime vermeniz ve gelişmeyi hedeflemeniz sizin açınızdan çok iyi oluyor. Kendini yorgun hissediyor olman evde vakit geçirmene sebebiyet veriyor. Arkadaşlarının tekliflerini nazikçe geri çeviriyorsun.
BOĞA
Zorlama ve dayatma gibi tavırlardan hoşlanmıyorsun. Özgürlüğüne düşkünsün. Sevgilinin davranışlarından hoşlanmıyor olabilirsin. Kendinizi eksiklik duygusu ile yüzleşirken görebilirsiniz. Dostlarınızla aranızda anlaşmazlıklar çıkabilir. Özellikle çatışma odaklı olmaktan uzak kalmalısınız.
İKİZLER
Eğitim ve iş hayatını paralel götürüyorsan zorlandığını hissedebilirsin. Ancak eğitimine ağırlık ve öncelik veriyorsun. Cesaretin ön planda olduğu bugünlerde duygusal açıdan düşünmek istemeyebilirsiniz. Partnerinize ya da sevdiklerinize karşı ilgisiz davranabilirsiniz.
YENGEÇ
Yakın zamanda edindiğin bir arkadaşın tahmin ettiğin gibi biri çıkmayabilir. Her gün onun yeni bir olumsuzluğunu öğrenebilirsin. Aşk hayatınızda özellikle yalnız olan Yengeç'ler seçim yapmakta zorlanarak karşı tarafı oyalama eğiliminde olabilirler. Dürüst ve dengede kalmaya çalışın...
ASLAN
Arkadaşların arasında olan problemlerde hakem olabilirsin. Arkadaşlarının sözünü bu denli dinliyor olması özgüvenini tazeliyor. Sosyal çevrenize olan güveniniz kendinize enerji harcama noktasında sıkıntı çıkartabilir. Dengeyi iyi ayarlamak için mantıkla hareket etmek gerekmekte.
BAŞAK
Sıradan bir hayat yaşamak istemiyorsun. Koyduğun yüksek hedefler için çalışırken kendini fazla yıprattığını hissedebilirsin. Bugünlerde aşk hayatınızdaki ani gelişmelere ayak uydurmakta problem çekebilirsiniz. Kendinizi doğru cümlelerle ifade ettiğinizden emin olun.
TERAZİ
Hafta sonu planı için rakımı yüksek olan yerleri tercih edebilirsin. Evli bir Terazi burcuysan yalnızca ailenle olmak istiyorsun. Zamanınızı ve potansiyelinizi iyi kullandığınızdan emin olduğunuz taktirde başarı da sizinle gelecektir. Kariyer bağlamında başarılı girişimlere imza atabilirsiniz.
AKREP
Bazı arkadaşların sakin ve soğukkanlı olmana anlam veremiyor. Bugün onlara ne kadar işe yaradığını kanıtlayabilirsin. Olumlu girişimlerde bulunabileceğiniz bugünlerde mesleki çevre de edinme fırsatı yakalayabilirsiniz. Sosyal açıdan olumlu bir dönemden geçmektesiniz.
YAY
Kardeşinin odasında değişiklik yapman tartışmaya neden olabilir. Kardeşinin yaşına vererek olgunluğunu gösterip alttan alıyorsun. Duygusal olarak kendinizi boşlukta hissedebilirsiniz. Partnerinize karşı kendinizi tam olarak ifade edememe hissiyatı rahatsız hissetmenize neden olabilir.
OĞLAK
Evli biriysen aileler arasındaki tartışmaları engellemek için planlar ortaya koyuyorsun. Bu tavrın ile aile içindeki saygınlığın artıyor. Söylediklerinizin taktir topladığı ve insanları hayatınıza rahatça ve güvenle çektiğiniz bir dönemden geçiyorsunuz. Arzu ettiklerinizi elde etmek için disipline ihtiyacınız olabilir.
KOVA
Tercihlerin iş hayatında sürekli yükseliş göstermene fayda sağlıyor. İyi bir ilişki kurmuş olman da bu tercihlerin başında gelebilir. Mevsimsel geçişlerin sizi direkt etkileyebileceği bir evrede olduğunuz için soğuk algınlığına karşı dikkatli olmanızda ve vitamin almanızda fayda var.
BALIK
İlişkisi olan biriysen sevgilinin anlık hareketlerini mercek altında tutuyorsun. Unutma, bunu alışkanlığa döndürmemelisin. Kendinizi yaptığınız işe bağlı hissetmenizle beraber daha da başarılı olabileceksiniz. Duygusal açıdan partnerinizin sizi tam olarak anlamamış olduğunu hissedebilirsiniz.