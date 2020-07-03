Bugün sizi neler bekliyor? İşte 3 Temmuz 2020 Cuma günlük burç yorumları...
KOÇ: Yorulmak nedir bilmeden çalışıyorsun. Bu durum senin hem bedensel hem zihinsel olarak yorulmana yol açıyor. Kendine vakit ayırmalısın. Zamanınızı kendinize ayırmak, kişisel gelişiminizin farkına varmak ve özgüveninizi arttırmak en nihayetinde karşı cinsin de dikkatini çekmenize vesile olacak.
BOĞA: Hayatınızda yeni alanlarda tecrübelere açık olabilirseniz önemli başarılar elde edebilirsiniz. Bu da var olan ilişkinizi geliştirecek ya da yeni ilişki çekecek. Bugün politik davranıyorsun. Tartışmalardan zekan ile vakit kaybetmeden sıyrılabilirsin. Pratik tarafın işlerinin bitmesini sağlıyor.
İKİZLER: Sağlık alanında her olaya hızlı ve heyecanlı tepkiler vermemek için çaba gösterin. Duygusal açıdan olumlu gelişmelerin yaşanabileceği bir evreden geçiyorsunuz. Duygu değişimin konusunda yaşadığın anlaşmazlıkları gidermeye çalışıyorsun. Yaptığın değişiklikler fark edilebilir düzeyde.
YENGEÇ: Evliysen, aldığın yeni kararla eşin ayak uyduramayabilir. Bu konuda yaşadığın tartışmalarda alttan almak isteyebilirsin. Aşk hayatınızda yapacağınız girişimlerin olumlu sonuçlanması ile cesaretiniz artacak. Olaylar olsa bile önemli olanın varmanız gereken nokta olduğunu...
ASLAN: Günlük rutinlerin gerçekleşmesinin zorlaştığını hissettiğin bir gün. Maddi problemleri çözmek için harcamaları kısabilirsin. Kendinizi iyi hissedebilmenin anahtarı yeniden deneme cesaretinden geçebilir. Ufak bir moral bozukluğunda hemen kabuğunuza çekilip vazgeçmemektir.
BAŞAK: Arkadaş çevreni ilgilendiren konularda aldığın önlemler işine yaramaya başlıyor. Bu durumda arkadaşların ile tartışabilirsin. Bugünlerde aşk hayatınızda güzel bir sürece girmenizle beraber iş hayatınıza da daha büyük cesaret ve güler yüzle atılım yapabileceksiniz.
TERAZİ: Sakin kalmak için elinden gelini yapıyorsun. Bugün üstüne fazla gelindiğini düşünebilirsin. Ailen ile aranı iyi tutuyorsun. Yalnızsanız sosyalleşmek ve yeni çevrelere uyum sağlamak için uygun bir gündesiniz. Aşk hayatınızdaki güzel açılımlar dostluklar ve tavsiyelerinden geçebilir.
AKREP: İlişkide düşüncelerine önem veriyorsun. Hayatının belli noktalarını düzenliyorsun. Zamansız gelen telefon seni yorabilir. Olaylara farklı çerçeveden baktığınızda hiçbir şeyin yanlış olmadığını sadece yavaş olduğunu görebilirsiniz. İç disiplininizi koruyarak hedeflerinize devam edin.
YAY: Soğukkanlılığını korumak istesen de ilişki konularında duygusal davranabiliyorsun. Duygularını saklamaya çalışmamalısın. Kendinizi motive olmuş hissetseniz de bazı zorluklar karşısında hemen pes etmeye meyillenebilirsiniz. Bu yüzden çevrenizi geniş tutmak yerinde olacaktır.
YAY: Büyüklerine saygıda kusur etmiyorsun. Ancak önemsenmek ve sevilmek isteyebilirsin. İhtiyaçlarına öncelik verebilirsin. İş konularında otoritelerle yaratabileceğiniz tartışmalar en çok sizin üzülmenize neden olabilir. Özellikle kariyer hedefi olan Oğlak'lar tartışmaktan kaçınmalılar.
KOVA: Geçmişteki ilişkileri sorgularken eski sevgilinden aldığın bir mesaj afallamana neden olabilir. Hislerini iyi değerlendiriyorsun. Hayatınızı düzene sokmak, kontrolü ele almak istediğiniz noktalarda problemlerle savaşmak yerine daha sakin bir şekilde davranmaya çalışın.
BALIK: Sabah kahveni içememiş olmanın verdiği huzursuzluk güne sirayet edebilir. Fakat sağduyunu korumalısın. Kendinizi iyi hissetmek için başkalarının onayını almak zorunda olmadığınızı hep hatırlayın. Sosyal açıdan olumlu bir takım değişimler yaşamanız olası olacak.