KOÇ: Yorulmak nedir bilmeden çalışıyorsun. Bu durum senin hem bedensel hem zihinsel olarak yorulmana yol açıyor. Kendine vakit ayırmalısın. Zamanınızı kendinize ayırmak, kişisel gelişiminizin farkına varmak ve özgüveninizi arttırmak en nihayetinde karşı cinsin de dikkatini çekmenize vesile olacak.