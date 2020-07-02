Bugün sizi neler bekliyor? İşte 2 Temmuz 2020 Perşembe günlük burç yorumları...
KOÇ: Mesleki konularda etkin kişiler istediğiniz şansı size verecekler ve bir çok fırsat yakalayacaksınız. Güvendiğiniz kişilerle bir arada olma ihtiyacı içindesiniz. Gücünüzü ispat etmek isteyeceksiniz. Özellikle de çok sahibi olan Koç'lar aile ilişkilerini anlayışla doldurup daha tevekkülü yüksek tutum sergileyebilirler ve limitleri oldukça bu bağlamda artabilir. Kendi işinin sahibiysen işe yeni aldığın kişi hakkında soru işaretlerini gidermek isteyebilirsin. Onun iş yerine hızlı adapte olmasını sağlıyorsun.
BOĞA: Sevdiklerinizin fikri sizin için çok önemli. Daha bağımsız olmaya çalışmalısınız. Bugün, girişimci yönlerinizi özgürce kullanmak isteyecek ve yakın çevrenizin olumlu yönlerinden faydalanacaksınız. Bu dönemde aşk konusunda oldukça şanslı bir evredesiniz. Kendinizi iyi hissedecek ve partnerinize karşı da hak etttiği ilgiyi yansıtabileceksiniz. Arkadaş grubunda aranan ve saygı duyulan bir kişiliksin. Bu seni kibre sürüklememeli. Banka hesabı açıp birikim yapmak istiyorsun.
İKİZLER: Çevrenizi kuşatan akıllı kişilerden faydalanmasını bilmelisiniz. Dostlarınızın iyi niyetle yaklaşımları karşısında siz de gereken karşılığı vereceksiniz. Ailenizle aranızda ilişkiler çok önemli. Partnerinizden beklediğiniz haber gelebilir. Duygusal olarak tatmin olacağınız ve uzun zamandır hissetmediğiniz kadar romantik hissedeceğiniz bir dönem. Yaptığın birikimi değerlendirmeye başlıyorsun. Mevcut bütçenin çok fazla üstüne çıkmayıp biraz para artırmak istiyorsun.
YENGEÇ: Bugün alınganlığınız tavan yapabilir. Yaşadığınız aşk varsa, birçok zorluklara maruz kalacaksınız. İnatçı tavırlarınızın ardındaki nedenler anlaşılmasa da, daha sonra dostlarınız hak vereceklerdir. Enerjinizin yükseleceği ve hayatınızda farklı çıkış yolları bulacağınız bir dönemdesiniz. Duygusal olarak kendinizi tamamlanmış hissedeceğiniz bir döneme. Hızlı öğrenip uygulamak istiyorsun. Bu hata yapmana neden olabilir. Karar vermeden önce iki kere düşünmelisin.
ASLAN: Çevrenizde size yardım edecek ve enerjinizi sizin için kullanacak arkadaşlarınız olacaktır. Bazılarınız tepkili davranıyor ve duygusal çıkmazlara giriyorsunuz. Bulunduğunuz şartlara uyum göstermelisiniz. Partneri olan Aslan'lar ilişkisinde dengeyi tutturması mümkün ancak Yalnız olan Aslan'lar aradığı aşkın gelmesi için bir süre daha bekleyebilirler. Yardıma ihtiyacı olan birini gördüğünde içinden ona yardım etmek geliyor. Kazancın çok olmasa da elinden geleni yapıyorsun.
BAŞAK: Henüz oluşturamadığınız olayların alt yapısı üzerinde çalışmalar yapıyorsunuz. Bugün arkadaşlarınızla bir arada olmanın ve onların desteği konusunda olumlu yansımalar alıyorsunuz. Kendinizde, stilinizde değişiklik yapmak, alışveriş ve bakım gibi konular için oldukça uygun bir gündesiniz. Kendinizle ilgilenmek size çok iyi gelecek. Evde yalnız yaşayan bir Başak burcuysan programını kendine göre yapmakta hiçbir sakınca görmüyorsun. Vaktini iyi kullanmalısın.
TERAZİ: Kendiniz için uygun koşulları hazırlama konusunda ideal bir gün olacağından emin olabilirsiniz. Çevrenizin etkisinde kalacaksınız. Fikirlerinizi beğenmeyenlere karşı ani tepki göstermemelisiniz. Kendinizi anlamak, verdiğiniz tepkileri fark etmek hatta bazı yönlerinizi değiştirmek, kendinizle çalışmak için uygun bir gün. Kendine göre ideal bir alan seçmek için kolları sıvıyorsun. Yeteneklerini göz önünde bulundurarak ilanları araştırabilirsin.
AKREP: Yanlış anlaşılma korkusu yaşıyor olmanız, kişisel enerjinizi kullanma konusunda size kısıtlamalar getirecektir. Sorunlarınızı karşılıklı konuşmalı ve aksayan olayları gözden geçirmelisiniz. Bugünlerde özellikle eski ilişkilerinizle alakalı konular tekrar gündeme gelebilir. Kendinizle yüzleşmek için oldukça uygun bir gündesiniz. İnsanları incitmeden eleştirilerini yapsan da dozunu kaçırıyorsun. Ancak arkadaşlarının gönlünü almasını biliyorsun.
YAY: Aşka çok önem veren bir kişi olarak, her zamankinden daha fazla yoğun duygular yaşayacağınızı bilmelisiniz. Partiden partiye koşarken, katılacağınız toplantılarda bir çok kişinin dikkatini çekeceksiniz. Bağış yapmak ya da iyilik yapmak için oldukça uygun bir gündür sizler için. Duygusal konularda ilişkisi olan Yay'ların ilişkilerinin stabil kalması mümkün. Görünüşte iyi fakat derinlerde art niyetli olduğunu bildiğin arkadaşlarını yavaş yavaş etrafından uzaklaştırmaya başlıyorsun.
OĞLAK: Özgürlüğünüzü yeterince kullanamıyorsunuz. Bugün Ay'ın bulunduğu konum, aşk ilişkilerinizi gündeme getirecektir. Ortak çalışmalar içinde olduğunuz zaman, son derece huzursuzlaşıyorsunuz. Bugünlerde mizah anlayışınız etrafınızda çok insanın toplanmasına neden olabilir. Özellikle işinizde krizli anları bu şekilde çözmeniz mümkündür. Çalışmaya başlayıp işlerini akşama bırakmıyorsun. Çocukların varsa, onlara daha çok vakit ayırmak isteyebilirsin.
KOVA: Sorunlarınızın kendi içinde çözüldüğünü göreceksiniz. Güvendiğiniz kişilerle yapacağınız iş birliği rahatlamanıza neden olacak. Yaşantınızla ilgili sorunların üstesinden kolay bir şekilde geleceksiniz. Partneriniz yoksa gündemde yeni gelişmeler ve yeni partner adayları olabilir. Aşk ilişkilerinizdeki şansınız sizi istediğiniz tatmin edici ilişki modeline taşıyacaktır. Maddi olarak kendini güvende hissetmek istiyorsun. Birikimlerini ve yatırımlarını değerlendirebilirsin.
BALIK: Duygusal takıntılarınızın sizi yönlendirmesine izin vermediğiniz sürece, ele aldığınız konuları başarılı bir şekilde sonuçlandıracaksınız. İletişim konusunda gerekli her türlü donanıma sahipsiniz. Bugünlerde aşk hayatınızda güzel hareketlerin yaşanacağı bir döneme girebilirsiniz. Partnerinizle yaşayacağınız gelişmeler sizi çok mutlu edebilirsiniz. Unutkanlığın ön planda olabilir. Senin için önemli araç ve gereçleri dikkatli ve sakınarak kullanmalısın.