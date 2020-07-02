YAY: Aşka çok önem veren bir kişi olarak, her zamankinden daha fazla yoğun duygular yaşayacağınızı bilmelisiniz. Partiden partiye koşarken, katılacağınız toplantılarda bir çok kişinin dikkatini çekeceksiniz. Bağış yapmak ya da iyilik yapmak için oldukça uygun bir gündür sizler için. Duygusal konularda ilişkisi olan Yay'ların ilişkilerinin stabil kalması mümkün. Görünüşte iyi fakat derinlerde art niyetli olduğunu bildiğin arkadaşlarını yavaş yavaş etrafından uzaklaştırmaya başlıyorsun.