BAŞAK: TAVİZ vermek istemediğiniz konular sizin için daha sonra önemli olacak. Bugünlerde yolları kapsayan bazı detaylar sizi meşgul edecek. Egonuzu ifade edemediğiniz zaman, huzursuz ve kaprisli oluyorsunuz.

Bugün fazla bencil bir imaj çizebilirsin. Bu durum, bazı arkadaşlarının senden uzaklaşmasına neden olabilir. Duygusal açıdan kendinizi melankolik hissedebilirsiniz. Kendinizi daha olumlu göreceğiniz ancak anılarınızı da bırakamayacağınız bir dönemdesiniz.