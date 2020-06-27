27 Haziran 2020 Cumartesi günü burçları neler bekliyor? İşte Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları…
KOÇ: AKTİF yönlerinizin takdir edilmesiyle toplumsal hayatınız canlanıyor. Birçok olayda ön plana çıkmayı başarıyorsunuz.
Sizinle aynı görüşü paylaşan arkadaşlarınızla önemli konuşmalar yapacaksınız.
Sosyal ortamlarda da sözlerinizin dinlendiği ve çevrenizin sevgisini gördüğünüz bir dönemden geçmektesiniz. Dinlenilmek ve sevilmek kilit noktanız olacak. Sabah içtiğin kahve, güne motive başlaman için yardımcı oluyor. Uzun zamandır almak istediğin araba için birikim yapmaya başlıyorsun.
BOĞA: YARDIMINIZ gereken olaylar söz konusu olabilir. İyi bir planlamaya ihtiyacınız var.
Sezgilerinizi doğru kullanmalısınız. Bütçenizi yeniden gözden geçirmenin tam zamanı. Unutulmuş gelirlerinizi hesaplayın.
Sanılanın aksine daha hassas ve ince bir ruhun var. Kimin iyi, kimin kötü olduğuna karar vereceğin bir gün olabilir. Aşk hayatınızda gördüğünüz sonuçların iyi olması keyfinize keyif katabilir. İkili ilişkilerde şansın yanınızda olması size hareket edebilmek için olumlu fırsatlar sunacak.
İKİZLER: KAZANÇLARINIZI arttıracak bir performans hazırlığı içindesiniz. Özlediğiniz çalışma alanlarına kavuşmak için yeterli nedenleriniz var. Dostlarınızla yapacağınız telefon konuşmaları enerjinizi yükseltecek.
Sevgili İkizler, ailenin senden isteklerine karşı saygılısın. Fakat kendi isteklerinin de göz ardı edilmesini istemiyorsun. İç motivasyon ve desteğinizi arttırabileceğiniz bir dönemdesiniz. Karamsar olmamanız gerektiğini anlamanız gereken bir zamanlardan geçiyorsunuz.
YENGEÇ: ÇEVRENİZDEN olumlu etkiler aldığınız zaman, sosyal becerileriniz daha da güçleniyor. Paylaşım duygunuzun önemli olduğu bir gün. Mesleğinizde kendinizi fikirlerinizle ispat etmek istiyorsunuz.
Çok fazla disiplinli olman, çevrendeki insanları yorabilir. Kendi işinin sahibiysen, ortağınla karşı karşıya gelebilirsin. Bugünlerde hayatınızdaki bazı değişimler adeta yıkım gibi gelip sizi şaşırtsa hatta gergin hissettirse bile arkasındaki yüksek hayrı görmeye çalışın...
ASLAN: KİŞİSEL olayları bir kenara bırakarak yaşantınızla ilgili özel kararlar almalısınız.
Aşk hayatınızın size yaşattığı bazı sorunları gurur meselesi yapabilirsiniz. İnatçı tavırlarınızla çevrenizi kızdırabilirsiniz.
Arkadaş çevrende sevilen, sayılan bir kişiliksin. Bunun verdiği özgüven seni yanlış işler yapmaya sürükleyebilir. Bugünlerde hayatınızdaki bazı değişimler adeta yıkım gibi gelip sizi şaşırtsa hatta gergin hissettirse bile arkasındaki yüksek hayrı görmeye çalışın.
BAŞAK: TAVİZ vermek istemediğiniz konular sizin için daha sonra önemli olacak. Bugünlerde yolları kapsayan bazı detaylar sizi meşgul edecek. Egonuzu ifade edemediğiniz zaman, huzursuz ve kaprisli oluyorsunuz.
Bugün fazla bencil bir imaj çizebilirsin. Bu durum, bazı arkadaşlarının senden uzaklaşmasına neden olabilir. Duygusal açıdan kendinizi melankolik hissedebilirsiniz. Kendinizi daha olumlu göreceğiniz ancak anılarınızı da bırakamayacağınız bir dönemdesiniz.
TERAZİ: BUGÜN sabırsız fakat, kendinize güvenen tavırlarınızla başarıyı kucaklayacaksınız.
Çevrenizde sizi seven arkadaşlarınızın olumlu destekleri sayesinde, birçok probleminizin üstesinden kolayca gelebileceksiniz.
Sosyal medya paylaşımlarında gözden kaçırdığın bir mesaj olabilir. Geçmişinden gelen bu mesaja kayıtsız kalamıyorsun. Stilinizi yansıtan denemeler size iyi geleceği gibi dostlarınızın da göz zevkine hitap edecek. Bakım ve kişisel konularda kendinizle ilgilenmek için uygun bir gün.
AKREP: SOSYAL hayatınızda canlanma söz konusu.
Çevrenizde çekiciliğinizle olduğu kadar güçlü kişiliğinizle de beğeniliyorsunuz.
Küçük problemleri gözünüzde büyütmeden, anın tadını çıkarmanız gereken bir gün.
Bugün evinde kalıp film günü yapmak isteyebilirsin. Aniden gelen bir telefon filminin yarıda kesilmesine yol açabilir. Evinizde ve ofisinizde zevkinize göre yapacağınız bir takım değişiklikler size çok iyi gelebilir. Doğru kararı almak için mantığınızın sesine kulak verin.
YAY: KENDİNİZİ daha kolay ifade etmenin yollarını bulmalı ve zaman kavramının önemli olduğunu çevrenize hatırlatmalısınız.
Partnerinizle işbirliği içinde kazançlarınızla ilgili kararlar alacaksınız.
Bugün çevrende bulunan biriye aran açılabilir. Bu konuyu çok fazla kafana takmıyor gibi görünsen de aklında soru işaretleri yok değil. Yeni kıyafetler denemek gibi stresinizi azaltacak, size iyi gelecek atılımları deneyimleyebilirsiniz. Dostlarınızla fikir alışverişinde bulunarak keyifli zaman geçirebilirsiniz.
OĞLAK: YAŞAMINIZI kendi istekleriniz dahilinde yönlendirmek isteyebilir ve bu konuda yaratıcılığınızı kullanabilirsiniz. Her olayın arkasındaki farklı nedeni araştırırken, sevdiğiniz kişiyle çatışabilirsiniz.
İlişkindeki güven problemi, aklına türlü senaryolar getiriyor. Sevgilinden bu konuda aldığın açıklama seni rahatlatabilir. Duygusal açıdan partnerinizle paylaşımlar yapabilecek ve romantizmi derinden hissedebileceksiniz. Ancak burada kilit nokta hemen herkese güvenmemeniz olabilir.
KOVA: GEÇMİŞE teslim olmamalısınız. Gücünüzü arttırma yolunda yeni bir döneme giriyorsunuz. Bulunduğunuz şartları benimseme konusunda tereddütleriniz var. İçsel savaşlarınızı bastırmalısınız.
Uzun zamandır küs olduğun yakın dostuna barışmayı teklif edebilirsin. O da istekli fakat söylediklerin onu çok kırmış olabilir. Kendinizi olumlu bir şekilde ifade edişiniz ve nezaketinizi koruyabilme potansiyeliniz çevrenize yeni dostluklar ve güven veren ilişkiler çekebilir.
BALIK: KAYGILARI bir kenara bırakmalı ve başaracağınız işlerden kaçmamalısınız. Sorumluluklarınızın bilincinde olduğunuz için, çevrenizden gelecek iş tekliflerine hazırlıklı olmalısınız. Seçici davranmak size yakışıyor.
Samimi duygular beslediğin bir arkadaşından hoşlanmaya başlayabilirsin. Bir süre bunu açıklamak istemiyorsun. Sırlarınızı paylaşmadan önce insanları tanımalı ve zaman içerisinde yakınlaşmalısınız. Dostluklarınızın ve dostlarınızın sadakatinin değerini öğrendiğiniz bir gün olabilir