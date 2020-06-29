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    Günlük burç yorumları – 29 Haziran 2020 Pazartesi

    Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 29 Haziran 2020 Pazartesi günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…

    Günlük burç yorumları
    KOÇ: İnatçı ve idealist davranışlarınız bazı kişilerin dikkatini çekecektir. Özgürce hareket etmek isteyeceksiniz. Ortamlarda kendinizi aşma çabası içindesiniz ve şartlarınızdan şikayetçi olabilirsiniz.

    BOĞA: İyi niyetli davranışlarınız duygusal etkileşimlere çok açık. Moralinizi bozan her şeyden kolay etkileniyorsunuz. Sezgisel yeteneğiniz sayesinde her şeyi kolay çözerken, düş kırıklıkları da yaşayabilirsiniz.

    İKİZLER: Bugün çevrenizde çekiciliğinizle dikkat çekecek ve isteklerinizi karşı tarafa kabul ettireceksiniz. Dostlarınızla aranızda gelişen yeni ve özel durumlar karşısında, derin bir anlayış geliştiriyorsunuz.

    YENGEÇ: Düşüncelerinizi gizleme gereği duymadan duygularınızı ortaya dökebileceğinizi gösteriyor ve çevrenizde örnek olmak istiyorsunuz. Şartlandığınız kurallarınızdan vazgeçip daha özgürce davranabilirsiniz.

    ASLAN: Arkadaşlarınıza baskıcı davranmadığınız için, size karşı olumlu duygular içindeler. Bugün Ay'ın konumu, çevresel ilişkilerinizde yaratıcı ve özgürlükçü dostlarınızla bir arada olacağınızı gösteriyor.

    BAŞAK: Zihinsel aktivitelerinizi hızla yaşama geçirmek istiyorsunuz. İyi niyetli davranışlarınızın altında, çevrenize yardım etme isteği yatıyor. Kendinize güvenmeniz gerektiğinin farkındasınız.

    TERAZİ: Duygularınızda hata yapmamaya özen göstermelisiniz. Bugün Ay'ın konumu, çocuksu heyecanlarınızı körükleyebilir.
    Çılgınlıklar söz konusu. Aklınıza gelen her şeyi paylaşma ihtiyacı içindesiniz.

    AKREP: Bugün işinizle ilgili güçlü bir motivasyon desteğine ihtiyacınız var. Coşkularınızın sizi yönlendirmesinden hoşlanıyorsunuz. Ailenize karşı görevlerinizi yerine getireceğiniz bir gün.

    YAY: İçsel güdülerinizi doğru kullanabileceğiniz bir gün. Yapıcısınız ve çevrenizdeki kişilere müdahale etmek istemiyorsunuz.
    Gözlemciliğinizin size sağladığı yararı inkar etmediğiniz kesin.

    OĞLAK: Ruhsal anlamda kendinize güveniyor ve yaşama farklı bakıyorsunuz. Bugün, Venüs ve Ay'ın bulunduğu konum, kişisel kazançlarınızı genişletmek için yeni fırsatlar aradığınızı gösteriyor

    KOVA: Romantik yönleriniz yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Partnerinize karşı daha anlayışlı olmanız gereken bir gün içindesiniz.
    Fakat iddiacı yönleriniz yüzünden küçük tartışmalara neden olabilir.

    BALIK: İdeallerinizi yeniden gözden geçirmek ve kendinizi yenilemek isteyeceksiniz.
    Düşüncelerinizi geliştirmek adına yapacağınız çalışmalardan olumlu yanıt alacak ve özel davranışlar sergileyeceksiniz.

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