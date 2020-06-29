Günlük burç yorumları – 29 Haziran 2020 Pazartesi

KOÇ: İnatçı ve idealist davranışlarınız bazı kişilerin dikkatini çekecektir. Özgürce hareket etmek isteyeceksiniz. Ortamlarda kendinizi aşma çabası içindesiniz ve şartlarınızdan şikayetçi olabilirsiniz.BOĞA: İyi niyetli davranışlarınız duygusal etkileşimlere çok açık. Moralinizi bozan her şeyden kolay etkileniyorsunuz. Sezgisel yeteneğiniz sayesinde her şeyi kolay çözerken, düş kırıklıkları da yaşayabilirsiniz.İKİZLER: Bugün çevrenizde çekiciliğinizle dikkat çekecek ve isteklerinizi karşı tarafa kabul ettireceksiniz. Dostlarınızla aranızda gelişen yeni ve özel durumlar karşısında, derin bir anlayış geliştiriyorsunuz.YENGEÇ: Düşüncelerinizi gizleme gereği duymadan duygularınızı ortaya dökebileceğinizi gösteriyor ve çevrenizde örnek olmak istiyorsunuz. Şartlandığınız kurallarınızdan vazgeçip daha özgürce davranabilirsiniz.ASLAN: Arkadaşlarınıza baskıcı davranmadığınız için, size karşı olumlu duygular içindeler. Bugün Ay'ın konumu, çevresel ilişkilerinizde yaratıcı ve özgürlükçü dostlarınızla bir arada olacağınızı gösteriyor.BAŞAK: Zihinsel aktivitelerinizi hızla yaşama geçirmek istiyorsunuz. İyi niyetli davranışlarınızın altında, çevrenize yardım etme isteği yatıyor. Kendinize güvenmeniz gerektiğinin farkındasınız.TERAZİ: Duygularınızda hata yapmamaya özen göstermelisiniz. Bugün Ay'ın konumu, çocuksu heyecanlarınızı körükleyebilir.Çılgınlıklar söz konusu. Aklınıza gelen her şeyi paylaşma ihtiyacı içindesiniz.AKREP: Bugün işinizle ilgili güçlü bir motivasyon desteğine ihtiyacınız var. Coşkularınızın sizi yönlendirmesinden hoşlanıyorsunuz. Ailenize karşı görevlerinizi yerine getireceğiniz bir gün.YAY: İçsel güdülerinizi doğru kullanabileceğiniz bir gün. Yapıcısınız ve çevrenizdeki kişilere müdahale etmek istemiyorsunuz.Gözlemciliğinizin size sağladığı yararı inkar etmediğiniz kesin.OĞLAK: Ruhsal anlamda kendinize güveniyor ve yaşama farklı bakıyorsunuz. Bugün, Venüs ve Ay'ın bulunduğu konum, kişisel kazançlarınızı genişletmek için yeni fırsatlar aradığınızı gösteriyorKOVA: Romantik yönleriniz yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Partnerinize karşı daha anlayışlı olmanız gereken bir gün içindesiniz.Fakat iddiacı yönleriniz yüzünden küçük tartışmalara neden olabilir.BALIK: İdeallerinizi yeniden gözden geçirmek ve kendinizi yenilemek isteyeceksiniz.Düşüncelerinizi geliştirmek adına yapacağınız çalışmalardan olumlu yanıt alacak ve özel davranışlar sergileyeceksiniz.