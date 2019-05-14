KOÇ:

Venüs'ün etkisi maddi kazançlarınızın artmasına vesile olacak. Kazandığınız parayı kendiniz ve sevdikleriniz hayrına harcamak isteyebilirsiniz. Nedensiz korkularınızı yenmeli ve kişiliğinizi daha çok ortaya koymalısınız. Siz gücü seven bir kişi olduğunuz için, liderlik özelliklerinizi pekiştirecek yeni atılımlar peşindesiniz. Bugün sosyal aktiviteleriniz sırasında karşılaşacağınız kişilerin daha sonra size kazandıracağı avantajları unutmayın. Bugün konuşmaların planladığın gibi gitmeyecek. Komşularınla, arkadaşlarınla anlamsız sorunlar üzerine tartışmalar yaşayabilirsin.