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  • 14.05.2019 09:08
  • Son Güncelleme: 14.05.2019 09:08

Günlük – 14 Mayıs 2019 Salı

Günlük Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr’de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 14 Mayıs Salı günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…

KOÇ:

Venüs'ün etkisi maddi kazançlarınızın artmasına vesile olacak. Kazandığınız parayı kendiniz ve sevdikleriniz hayrına harcamak isteyebilirsiniz. Nedensiz korkularınızı yenmeli ve kişiliğinizi daha çok ortaya koymalısınız. Siz gücü seven bir kişi olduğunuz için, liderlik özelliklerinizi pekiştirecek yeni atılımlar peşindesiniz. Bugün sosyal aktiviteleriniz sırasında karşılaşacağınız kişilerin daha sonra size kazandıracağı avantajları unutmayın. Bugün konuşmaların planladığın gibi gitmeyecek. Komşularınla, arkadaşlarınla anlamsız sorunlar üzerine tartışmalar yaşayabilirsin.

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