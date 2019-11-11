Bugünkü
Takvim
  • Burçlar
  • 11.11.2019 16:23
  • Son Güncelleme: 11.11.2019 16:23

nun burçlara etkisi ne olacak? 11 Kasım Merkür tutulması burçları nasıl etkileyecek?

Merkür'ün Güneş'in önünden geçme olayı bugün gerçekleşiyor. Ülkemizden de gözlenebilen bu gök olayı Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından canlı olarak yayınlanıyor. Bu gök olayı nedeniyle şimdilerde "nun burçlara etkisi ne olacak?" sorusu hakkında araştırmalar artış gösterdi. Peki, 11 Kasım Merkür tutulması burçları nasıl etkileyecek? İşte burç burç merak edilen etkiler...

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından merkür retrosu bugün canlı olarak yayınlanıyor. Bu doğa olayının burçlara nasıl etkilerinin olacağı pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Astroloji meraklılarının bu gök olayının ardından burçların nasıl etkileneceğini merak konusu oldu.

MERKÜR TUTULMASI BURÇLARI NASIL ETKİLEYECEK?

Koç burcu hiç olmadığından daha çok konuşmaya başlayacak. Finansal konuların ön plana çıkacağı bu dönemde dikkatli adım atmak büyük önem taşıyor. Acele karar vermemeli ve umudunu kaybetmemeli.

Boğa burcu için bazı gerçekler gün yüzüne çıkacak. Hiç ummadığı kişilerin gerçek yüzünü görmeye başlayacak. Sır saklamaları gereken bir dönemden de geçmeleri gerekecek. Gergin olmaları ise gayet normal.

İkizler burcu güzel şeylerle karşılaşacak. Uzun zamandır verdiği emeklerin karşılığını alacağı bir döneme giriyor. Kendi sağlığına dikkat etmesinin yanı sıra arkadaşlarına da zaman ayıracağı bir döneme girecek.

Diğer burçlara etkisi için bir sonraki sayfaya geçiniz...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerBurçlar HaberleriMerkür retrosunun burçlara etkisi ne olacak? 11 Kasım Merkür tutulması burçları nasıl etkileyecek?
Diğer Burçlar Haberleri Tüm burçlar haberleri
Tüm Burçlar Haberleri