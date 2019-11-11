Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından merkür retrosu bugün canlı olarak yayınlanıyor. Bu doğa olayının burçlara nasıl etkilerinin olacağı pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Astroloji meraklılarının bu gök olayının ardından burçların nasıl etkileneceğini merak konusu oldu.

MERKÜR TUTULMASI BURÇLARI NASIL ETKİLEYECEK?

Koç burcu hiç olmadığından daha çok konuşmaya başlayacak. Finansal konuların ön plana çıkacağı bu dönemde dikkatli adım atmak büyük önem taşıyor. Acele karar vermemeli ve umudunu kaybetmemeli.

Boğa burcu için bazı gerçekler gün yüzüne çıkacak. Hiç ummadığı kişilerin gerçek yüzünü görmeye başlayacak. Sır saklamaları gereken bir dönemden de geçmeleri gerekecek. Gergin olmaları ise gayet normal.

İkizler burcu güzel şeylerle karşılaşacak. Uzun zamandır verdiği emeklerin karşılığını alacağı bir döneme giriyor. Kendi sağlığına dikkat etmesinin yanı sıra arkadaşlarına da zaman ayıracağı bir döneme girecek.

Diğer burçlara etkisi için bir sonraki sayfaya geçiniz...