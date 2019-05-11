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  • Son Güncelleme: 11.05.2019 09:34

– 11 Mayıs 2019 Cumartesi

Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr’de. Bugün ı neler bekliyor? İşte 11 Mayıs Cumartesi günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık ı…

KOÇ

Sinirleriniz gergin olarak güne başlayabilirsiniz. Bunun geçici bir süreç olduğunu fark ederseniz kimseyi üzmeden bu sorunu giderebilirsiniz. Bencil olduğunu düşünen sevgilin, senin peşinden koşmaktan yorulduğunu söyleyebilir. Arkadaşlarınla sorun yaşayabilirsin.

Bugün, güvenebileceğiniz bir çevreye gereksinim duyacak ve olayları farklı yönlerden araştıracaksınız. Venüs burcunuzda ilerlerken toplumsal hayatınızı yeniden canlandırabilir. Partnerinizle birlikte yeni bir yapılanma olayına girebilirsiniz. Öfkelerinizi dengelemelisiniz.. Bazı konularda karar vermek zorunda kalabilirsiniz.

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