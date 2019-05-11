KOÇ

Sinirleriniz gergin olarak güne başlayabilirsiniz. Bunun geçici bir süreç olduğunu fark ederseniz kimseyi üzmeden bu sorunu giderebilirsiniz. Bencil olduğunu düşünen sevgilin, senin peşinden koşmaktan yorulduğunu söyleyebilir. Arkadaşlarınla sorun yaşayabilirsin.

Bugün, güvenebileceğiniz bir çevreye gereksinim duyacak ve olayları farklı yönlerden araştıracaksınız. Venüs burcunuzda ilerlerken toplumsal hayatınızı yeniden canlandırabilir. Partnerinizle birlikte yeni bir yapılanma olayına girebilirsiniz. Öfkelerinizi dengelemelisiniz.. Bazı konularda karar vermek zorunda kalabilirsiniz.