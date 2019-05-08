Günlük burç yorumları – 8 Mayıs 2019 Çarşamba

KOÇ

İş hayatınızda aranan kişi olacaksınız ancak uzun vadede bu sizi biraz bunaltabilir. Sosyal hayatınızda ne istediğinizi bildiğiniz için önünüz açık olacak. Geleceğini sağlama almak isteyeceğin bir gündesin. Yakın bir arkadaşınla ortaklaşa ticari bir işe atılım yapmak isteyebilirsiniz.

Aşk yaşamınızda sizi etkileyen önemli gelişmeler gündeme gelebilir. Enerjik ve yaşam zevkiyle dolusunuz. Cinsel enerjinizin güçlü olduğu bir gün. Karşı cinsle aranızda önleyemeyeceğiniz bir çekim gücü gelişebilir. Arkadaşlarınızın size sunacağı eğlenceli tekliflere hazır olun. Bugünlerde bacak ağrılarınız olabilir.