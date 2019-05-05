KOÇ:

Büyük olmayan küçük ama mutlu edici ve iyilik doğurucu sonuçları olacak niyetleriniz için uygun bir gün. İfadelerinizi dikkatli seçmekte fayda var. Çevrenize bağlı yaşamak zorunda değilsiniz. Güneş finans evinizde ilerlerken maddi konularda temkinli yapıyor. Çevresel konularda duyguların hafife alınmayacağını bildiğiniz için, macera türü ilişkilere kalbiniz daima kapalı. Bugün karamsar davranışlarınız yüzünden karşınızdaki kişiyi olumsuz etkilemeniz mümkün. Pazar günün eski dostlarınla değerlendirebilirsin. Annenin ya da onun kadar yakın birinin sözlerine kulak vermelisin.