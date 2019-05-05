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  • Son Güncelleme: 05.05.2019 09:53

– 5 Mayıs 2019 Pazar

Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr’de. Bugün ı neler bekliyor? İşte 5 Mayıs Pazar günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…

KOÇ:

Büyük olmayan küçük ama mutlu edici ve iyilik doğurucu sonuçları olacak niyetleriniz için uygun bir gün. İfadelerinizi dikkatli seçmekte fayda var. Çevrenize bağlı yaşamak zorunda değilsiniz. Güneş finans evinizde ilerlerken maddi konularda temkinli yapıyor. Çevresel konularda duyguların hafife alınmayacağını bildiğiniz için, macera türü ilişkilere kalbiniz daima kapalı. Bugün karamsar davranışlarınız yüzünden karşınızdaki kişiyi olumsuz etkilemeniz mümkün. Pazar günün eski dostlarınla değerlendirebilirsin. Annenin ya da onun kadar yakın birinin sözlerine kulak vermelisin.

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