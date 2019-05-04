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  • Son Güncelleme: 04.05.2019 09:19

– 4 Mayıs 2019 Cumartesi

Takvim'den Binnur Sormageç ve Yeni Asır'dan Filiz Özkol yorumuyla takvim.com.tr’de. Bugün ı neler bekliyor? İşte 4 Mayıs Cuma günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık

KOÇ

Uygun ortamı bulduğunuzda eğlenmek için kendinize küçük zamanlar yaratabilirsiniz. Bugün hayattan keyif almak genel temanız olabilir. Mesleki konularda etkin kişiler istediğiniz şansı size verecekler ve bir çok fırsatı bir arada yakalayacaksınız. Güvendiğiniz kişilerle bir arada olma ihtiyacı içindesiniz. Çevre faktörler sayesinde güçleneceğiniz işler peşinde koştururken, sosyal kişiliğinizde sağlam temeller üzerine boy verecek, gücünüzü çevrenize ispat etmek isteyeceksiniz.

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