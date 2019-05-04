KOÇ
Uygun ortamı bulduğunuzda eğlenmek için kendinize küçük zamanlar yaratabilirsiniz. Bugün hayattan keyif almak genel temanız olabilir. Mesleki konularda etkin kişiler istediğiniz şansı size verecekler ve bir çok fırsatı bir arada yakalayacaksınız. Güvendiğiniz kişilerle bir arada olma ihtiyacı içindesiniz. Çevre faktörler sayesinde güçleneceğiniz işler peşinde koştururken, sosyal kişiliğinizde sağlam temeller üzerine boy verecek, gücünüzü çevrenize ispat etmek isteyeceksiniz.
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