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  • Son Güncelleme: 03.05.2019 09:21

Günlük – 3 Mayıs 2019 Cuma

Günlük Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr’de. Bugün ı neler bekliyor? İşte 3 Mayıs Cuma günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…

KOÇ:

Haklı ve haksızı ayırt etmekte zorlanabilir olayları farklı açılardan görmeye teşvik edilebilirsiniz. Özellikle okuduklarınızı anlamakta bugün problem çekebilirsiniz. Huzursuz ve alıngan bir gün yaşıyorsunuz. Şartlarınızı zorlamadan isteklerinizi gerçekleştirmeyi denemelisiniz. Cazibeniz dikkat çekiyor ve karşılıklı ilişkilerinizde fiziksel anlamda ilgi çekmenize rağmen, söz konusu duygular olduğu zaman, karmaşalar yaşıyorsunuz. Kendiniz ifade etmekte zorlandığınız için ilişkileriniz çıkmaza giriyor. Bugün tahammül sınırlarının aşılması mümkün. Para kazanmak istiyorsun ve bu yönde başarılı işlere imza atıyorsun.

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