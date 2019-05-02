KOÇ

Sevdiklerinizi dinleyecek ve onların yanında olduğunuzu hissettirmek isteyeceksiniz. Bir süredir ödemekte zorlandığınız borçlarınızı hızlıca bitirebilirsiniz. Siz değişimler içinde olmanıza rağmen, çevresel koşullar nedeniyle bu özelliğinizi yeterince gösteremiyorsunuz. İlişkilerinize kesin ve doğru bir yaklaşım içindesiniz. Bugün, ele aldığınız konulara gerçekçi bir çözüm getireceksiniz. Ailenizin kadınlarıyla bazı fikir ayrılıkları yaşayabilirsiniz. Olayları abartmamalısınız.