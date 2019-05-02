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  • Son Güncelleme: 02.05.2019 09:15

Günlük – 2 Mayıs 2019 Perşembe

Günlük Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr’de. Bugün ı neler bekliyor? İşte 2 Mayıs Perşembe günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…

KOÇ

Sevdiklerinizi dinleyecek ve onların yanında olduğunuzu hissettirmek isteyeceksiniz. Bir süredir ödemekte zorlandığınız borçlarınızı hızlıca bitirebilirsiniz. Siz değişimler içinde olmanıza rağmen, çevresel koşullar nedeniyle bu özelliğinizi yeterince gösteremiyorsunuz. İlişkilerinize kesin ve doğru bir yaklaşım içindesiniz. Bugün, ele aldığınız konulara gerçekçi bir çözüm getireceksiniz. Ailenizin kadınlarıyla bazı fikir ayrılıkları yaşayabilirsiniz. Olayları abartmamalısınız.

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