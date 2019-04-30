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  • Son Güncelleme: 30.04.2019 09:36

– 30 Nisan 2019 Salı

Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr’de. Bugün ı neler bekliyor? İşte 30 Nisan Salı günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…

KOÇ

Arkadaşlarınızı seçerken uyumlu olmaları hususunda bilinçli tercihlere yönelebilirsiniz. Bilinçli tercihler verimli sosyal çevre yaratır. Bugün her zamankinden çok daha fazla çalışmak zorunda kalabilirsiniz. Sağlığınızla ilgili ruhsal problemler yaşamak istemiyorsanız, olayları gereğinden fazla irdelememelisiniz. Partnerinizin ve birlikte çalıştığınız kişilerin duygusal yaklaşımlarına ihtiyaç duyacaksınız.

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