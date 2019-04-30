KOÇ
Arkadaşlarınızı seçerken uyumlu olmaları hususunda bilinçli tercihlere yönelebilirsiniz. Bilinçli tercihler verimli sosyal çevre yaratır. Bugün her zamankinden çok daha fazla çalışmak zorunda kalabilirsiniz. Sağlığınızla ilgili ruhsal problemler yaşamak istemiyorsanız, olayları gereğinden fazla irdelememelisiniz. Partnerinizin ve birlikte çalıştığınız kişilerin duygusal yaklaşımlarına ihtiyaç duyacaksınız.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.