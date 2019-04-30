KOÇ

Arkadaşlarınızı seçerken uyumlu olmaları hususunda bilinçli tercihlere yönelebilirsiniz. Bilinçli tercihler verimli sosyal çevre yaratır. Bugün her zamankinden çok daha fazla çalışmak zorunda kalabilirsiniz. Sağlığınızla ilgili ruhsal problemler yaşamak istemiyorsanız, olayları gereğinden fazla irdelememelisiniz. Partnerinizin ve birlikte çalıştığınız kişilerin duygusal yaklaşımlarına ihtiyaç duyacaksınız.