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  • 29.04.2019 09:27
  • Son Güncelleme: 29.04.2019 09:27

Günlük burç yorumları – 29 Nisan 2019 Pazartesi

Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr’de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 29 Nisan Pazartesi günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…

KOÇ

Üşengeçlik yapınızda olmadığı için çevrenizdeki lider olabilir, herkesi yüreklendirerek onların da başarılı olmasına yardım edebilirsiniz. Kendinize de pay biçebilirsiniz. Bugün, yaratıcılık konusunda değişik fikirleriniz ve ilginç uygulamalarınız olacak. Kişisel çekim gücünüzü çevreniz üzerinde deneyebilir ve istediğiniz başarıyı sağlayabilirsiniz. Beraber çalıştığınız kişilerin özel sorunlarıyla yakından ilgilenmek isteyebilirsiniz. Bugün, elindeki imkanları değerlendirebilirsin. Bir kuruluşun daveti olabilir ve hoş bir karşılaşma yaşayabilirsin.

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