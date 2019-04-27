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  • 27.04.2019 09:26
  • Son Güncelleme: 27.04.2019 09:26

Günlük – 27 Nisan 2019 Cumartesi

27 Nisan'da burcunuzu neler bekliyor? Boğa ı dikkat! Yanlış anlamalara meyilli bir gündesiniz. Kalbiniz kırılabilir. Teraziler ise kendilerinden ödün verdikleri kişiler tarafından hayal kırıklığına uğratılabilir. Öte yandan Yay burçları özellikle bugün sabırsızlığını kontrol etmeli. Balık burçları ise bugün ailesine yönelmeli. Günlük Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr’de. İşte 27 Nisan Cumartesi günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…

KOÇ

Belli bir döngü içerisinde olduğunuzu fark edin ve özgürleşmek için kendinize zaman tanıyın. Bazılarında aklınıza eseni yaparak ritm dengesini yeniden hayatınıza getirin. Ay hava burcunda. Sorunlarına bulduğun geçici çözümler ve zamanında yerine getirmediğin sorumluluklar seni zorlayabilir.

Bugün arkadaşlarınızla beraber olma isteği içinde olsanız bile, onların fikirlerinden etkilenmeniz söz konusu olacaktır. Kendi kararlarınızı kendiniz vermek isteyebilirsiniz. Yaşam kalitenizi daha da arttıracak ve kişiliğinizi ortaya koyacak işlere damganızı vuracaksınız.

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