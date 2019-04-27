KOÇ

Belli bir döngü içerisinde olduğunuzu fark edin ve özgürleşmek için kendinize zaman tanıyın. Bazılarında aklınıza eseni yaparak ritm dengesini yeniden hayatınıza getirin. Ay hava burcunda. Sorunlarına bulduğun geçici çözümler ve zamanında yerine getirmediğin sorumluluklar seni zorlayabilir.

Bugün arkadaşlarınızla beraber olma isteği içinde olsanız bile, onların fikirlerinden etkilenmeniz söz konusu olacaktır. Kendi kararlarınızı kendiniz vermek isteyebilirsiniz. Yaşam kalitenizi daha da arttıracak ve kişiliğinizi ortaya koyacak işlere damganızı vuracaksınız.