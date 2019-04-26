KOÇ:

Direkt tek başınıza aksiyon alamamak sizi biraz hayal kırıklığına uğratmış olsa da gün içerisinde isteklerinizin gerçekleşmesi motivasyonunuzu düzene sokabilir. Ay, toplumsal ilişkilerinizi olumlu etkiliyor. Duygusal derinliğiniz çok güçlü. Bilinçaltınızda geliştirdiğiniz farklı olma isteğini, geleneksel yapınızdan dolayı bir türlü yaşama geçiremiyorsunuz. Bugün, sezgilerinize güvenebilir, isteklerinizi günlük yaşantınıza geçirebilirsiniz. Bağırsak problemlerinize dikkat etmelisiniz. Yaşamındaki olaylar kontrolünün dışında ivme kazanmışken, detayların sana bir şey kazandırmadığını görmen gerek.