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  • Son Güncelleme: 26.04.2019 09:20

yorumları – 26 Nisan 2019 Cuma

yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr’de. Bugün ı neler bekliyor? İşte 26 Nisan Cuma günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…

KOÇ:

Direkt tek başınıza aksiyon alamamak sizi biraz hayal kırıklığına uğratmış olsa da gün içerisinde isteklerinizin gerçekleşmesi motivasyonunuzu düzene sokabilir. Ay, toplumsal ilişkilerinizi olumlu etkiliyor. Duygusal derinliğiniz çok güçlü. Bilinçaltınızda geliştirdiğiniz farklı olma isteğini, geleneksel yapınızdan dolayı bir türlü yaşama geçiremiyorsunuz. Bugün, sezgilerinize güvenebilir, isteklerinizi günlük yaşantınıza geçirebilirsiniz. Bağırsak problemlerinize dikkat etmelisiniz. Yaşamındaki olaylar kontrolünün dışında ivme kazanmışken, detayların sana bir şey kazandırmadığını görmen gerek.

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