KOÇ:

Kendinizi iş bitirici hissedebilirsiniz ancak yorgunluğunuzu gizleyemeyeceksiniz. Dinlenmeye zaman ayırarak harcadığınız eforu dengeleme fırsatı yakalayabilirsiniz. Düşüncelerinizi istediğiniz yönde yapılandırmak istiyor ve gerekli tüm detayları gözden geçiriyorsunuz. Bugün, Ay'ın verdiği etkileri olumlu bir şekilde kullanmak için bir çok vasıflara sahipsiniz. Bugün duygusal konularda oldukça inatçı bir tavır sergileyebilirsiniz. Güç ağırlıklı bir sosyal platform hazırlığı içindesiniz. İş arayışındaysan, umutsuzluğa düşebilirsin. Kendini karamsar hissetmemek adına boş zamanlarını lehine çevirmelisin.