Bugünkü
Takvim
  • Burçlar
  • 24.04.2019 09:39
  • Son Güncelleme: 24.04.2019 09:40

Günlük – 24 Nisan 2019 Çarşamba

Günlük Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr’de. Bugün ı neler bekliyor? İşte 24 Nisan Çarşamba günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…

KOÇ:

Kendinizi iş bitirici hissedebilirsiniz ancak yorgunluğunuzu gizleyemeyeceksiniz. Dinlenmeye zaman ayırarak harcadığınız eforu dengeleme fırsatı yakalayabilirsiniz. Düşüncelerinizi istediğiniz yönde yapılandırmak istiyor ve gerekli tüm detayları gözden geçiriyorsunuz. Bugün, Ay'ın verdiği etkileri olumlu bir şekilde kullanmak için bir çok vasıflara sahipsiniz. Bugün duygusal konularda oldukça inatçı bir tavır sergileyebilirsiniz. Güç ağırlıklı bir sosyal platform hazırlığı içindesiniz. İş arayışındaysan, umutsuzluğa düşebilirsin. Kendini karamsar hissetmemek adına boş zamanlarını lehine çevirmelisin.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerBurçlar HaberleriGünlük burç yorumları – 24 Nisan 2019 Çarşamba
Diğer Burçlar Haberleri Tüm burçlar haberleri
Tüm Burçlar Haberleri