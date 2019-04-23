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  • Son Güncelleme: 23.04.2019 09:22

Günlük – 23 Nisan 2019 Salı

Günlük Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr’de. Bugün ı neler bekliyor? Kova burçları kendi kabuğuna çekilmeli ve geri planda kalmalı. Yengeç burçları bugün ev kuşu olmak isteyebilir. İş arayışındaki Koç burçlarına şans gülebilir. İşte 23 Nisan Salı günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık

KOÇ

Kendinizi tam istediğiniz gibi ifade edebilecek, arzularınız hususunda çalışacak cesareti bulabileceksiniz. Keyfiniz yerinde olacak, aşk sizinle olacak. Birlikte çalıştığınız kişilerin kişisel desteğine ihtiyacınız olabilir. Düşündüğünüz her şeyi yaşama geçirmelisiniz. Kendinizi güçlü hissediyor ve iş bağlantılarınızı, özel egolarınızın dışında tutuyorsunuz. Bugün, sosyal ilişkilerinizi yeniden gözden geçirecek ve halletmeniz gereken konuları gündeme getireceksiniz.

İş arayışında olan bir Koç burcuysan, gün içerisinde farklı bir alandan iş teklifi alabilirsin. Tereddüt etmene gerek yok.

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