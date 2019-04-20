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  • Son Güncelleme: 20.04.2019 09:59

– 20 Nisan 2019 Cumartesi

Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr’de. Bugün ı neler bekliyor? Balık burçları yeni tanıştığı insanlara şans vermeli. Terazilerin kıvrak zekalarını biraz dizginlemesi gerek. Yatırım niyetin olan yengeçler dikkat! Mutlaka araştırma yapın. İşte 20 Nisan Cumartesi günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık

KOÇ

Aşk hayatınızda tutku ve sevginin arttığı bir güne girebilirsiniz. Hayatı algılayış biçiminiz partnerinizle uyumlu hale gelebilir ve tartışmalar önlenebilir. Sizin için kolay olmasa da, en azından olayları kafanızda bir şablon oluşturan dek düşünceleriniz kendinize saklamalısınız. Bugün duygusal konularda uçarı davranmanız mümkün. Partnerinizle paylaştığınız konular açıklık kazanmadan, fikrinizi söylemezseniz, her şeyin detayını kısa sürede anlayacaksınız.

Son günlerde etrafında gelişen olaylar, seni heyecanlandırdığı kadar, güvensiz de hissettiriyor. İş yerinde hareketli bir gün.

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