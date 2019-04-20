KOÇ

Aşk hayatınızda tutku ve sevginin arttığı bir güne girebilirsiniz. Hayatı algılayış biçiminiz partnerinizle uyumlu hale gelebilir ve tartışmalar önlenebilir. Sizin için kolay olmasa da, en azından olayları kafanızda bir şablon oluşturan dek düşünceleriniz kendinize saklamalısınız. Bugün duygusal konularda uçarı davranmanız mümkün. Partnerinizle paylaştığınız konular açıklık kazanmadan, fikrinizi söylemezseniz, her şeyin detayını kısa sürede anlayacaksınız.

Son günlerde etrafında gelişen olaylar, seni heyecanlandırdığı kadar, güvensiz de hissettiriyor. İş yerinde hareketli bir gün.