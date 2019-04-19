KOÇ:

Girdiğiniz her ortamda lider olmak yerine biraz geri plana geçerek olayların akışını izlemek isteyebilirsiniz. Yeni bir kitaba başlamak için uygun bir gün. Bucunuzda ilerleyen Merkür sayesinde, daha hızlı düşünmeye başladınız. Sabırlı davranışlarınız alışkın kişileri şaşırtmanız, sizi ilgilendirmiyor. Bildiğiniz konularda taviz vermiyorsunuz. Bulunduğunuz ortamlarda canınız sıkılabilir fakat inatla bulunduğunuz şartlarla savaşacak ve yeni durumunuzu istediğiniz tarzda oluşturacaksınız.