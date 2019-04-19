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  • 19.04.2019 09:22
  • Son Güncelleme: 19.04.2019 09:22

Günlük – 19 Nisan 2019 Cuma

Günlük Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr’de. Bugün ı neler bekliyor? İşte 19 Nisan Cuma günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…

KOÇ:

Girdiğiniz her ortamda lider olmak yerine biraz geri plana geçerek olayların akışını izlemek isteyebilirsiniz. Yeni bir kitaba başlamak için uygun bir gün. Bucunuzda ilerleyen Merkür sayesinde, daha hızlı düşünmeye başladınız. Sabırlı davranışlarınız alışkın kişileri şaşırtmanız, sizi ilgilendirmiyor. Bildiğiniz konularda taviz vermiyorsunuz. Bulunduğunuz ortamlarda canınız sıkılabilir fakat inatla bulunduğunuz şartlarla savaşacak ve yeni durumunuzu istediğiniz tarzda oluşturacaksınız.

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