KOÇ:

Kendinizi ifade etmek konusunda bugün bazı problemler yaşayabilirsiniz. Özellikle yazılı iletişim konularına dikkat etmeniz gerekiyor. Düşünerek hareket edin. Entelektüel oluşumlar için uygun bir gün olmasına rağmen, duygusal takıntılarınız yüzünden olayların sınırlarını genişletebilirsiniz. İçsel enerjinizi partnerinize yansıtacak ve onun sorunları ile yürekten ilgileneceksiniz. Uzun zamandır bel ve boyun ağrılarınızın devam etmesi, sizi zor durumda bırakıyor. Güne meraklı başlayacaksın. Bu, eğitim, aşk hayatı, ailevi birçok konuda olacak. İlginç olayları kurcalamanda fayda var.