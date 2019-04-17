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  • Son Güncelleme: 17.04.2019 09:04

– 17 Nisan 2019 Çarşamba

Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr’de. Bugün ı neler bekliyor? İşte 17 Nisan Çarşamba günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık

KOÇ:

Kendinizi ifade etmek konusunda bugün bazı problemler yaşayabilirsiniz. Özellikle yazılı iletişim konularına dikkat etmeniz gerekiyor. Düşünerek hareket edin. Entelektüel oluşumlar için uygun bir gün olmasına rağmen, duygusal takıntılarınız yüzünden olayların sınırlarını genişletebilirsiniz. İçsel enerjinizi partnerinize yansıtacak ve onun sorunları ile yürekten ilgileneceksiniz. Uzun zamandır bel ve boyun ağrılarınızın devam etmesi, sizi zor durumda bırakıyor. Güne meraklı başlayacaksın. Bu, eğitim, aşk hayatı, ailevi birçok konuda olacak. İlginç olayları kurcalamanda fayda var.

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