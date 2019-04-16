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  • 16.04.2019 09:37
  • Son Güncelleme: 16.04.2019 09:37

– 16 Nisan 2019 Salı

Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr’de. Bugün ı neler bekliyor? Terazi burcunda gerçekleşecek süper dolunay gelecek vaad ediyor. Kova burçları sağlına dikkat etmeli. İkizler burçları ise bir terfi haberi alabilir. İşte 16 Nisan Salı günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık

KOÇ

Sevecenliğinizden ötürü seveniniz artabilir. Sevgi için her açıdan bolca vaktiniz olacağı gibi kendinizi sevmek açısından yeni stiller denemek için... Güçlü ilişkiler kurmanın tam zamanı. Aile şirketinde çalışan bir Koç burcuysan, kendinden emin kararlar alacaksın.

Karşı cinsin hakkınızda düşüncelerine aldırmadan hareket ediyorsunuz. Bugün duygusal konularda oldukça inatçı bir tavır sergileyebilirsiniz. Ay'ın bulunduğu konum, öğle saatlerinden sonra, kişisel düşüncelerinizi derinleştireceğinizi ve çevresel yorumlarınızı içinizden yapacağınızı gösteriyor., Olayların yönünü geniş tutmalısınız.

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