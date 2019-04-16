KOÇ

Sevecenliğinizden ötürü seveniniz artabilir. Sevgi için her açıdan bolca vaktiniz olacağı gibi kendinizi sevmek açısından yeni stiller denemek için... Güçlü ilişkiler kurmanın tam zamanı. Aile şirketinde çalışan bir Koç burcuysan, kendinden emin kararlar alacaksın.

Karşı cinsin hakkınızda düşüncelerine aldırmadan hareket ediyorsunuz. Bugün duygusal konularda oldukça inatçı bir tavır sergileyebilirsiniz. Ay'ın bulunduğu konum, öğle saatlerinden sonra, kişisel düşüncelerinizi derinleştireceğinizi ve çevresel yorumlarınızı içinizden yapacağınızı gösteriyor., Olayların yönünü geniş tutmalısınız.