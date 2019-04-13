KOÇ

Zodyak burcunuzda seyrederken öncü yönlerinizle kendinizi kanıtlayabilir, özellikle iş verenleriniz ve rakiplerinizin çekincelerine sebebiyet verebilirsiniz. Bir süredir kafana takılan sorunları halletmeye niyetlisin. Hayata geçirmek istediğin projeler için alan oluşturacaksın.

İçsel olarak yapmak istediğiniz ve size manevi dinginlik sağlayacak bazı konular, günlük işlerinizde aksaklıklar yaratabilir. Yaşam koşullarınızda arzu etmediğiniz durumları değiştirebilirsiniz. Hedeflerinize ulaşmak için gerekli güce sahipsiniz. Bugün, aile ile ilgili iç meselelerinize odaklanacaksınız.