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  • 13.04.2019 09:41
  • Son Güncelleme: 13.04.2019 09:41

Günlük – 13 Nisan 2019 Cumartesi

Günlük Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr’de. Bugün ı neler bekliyor? İkizler burçları bugünü duygusal açıdan yoğun geçirecek. Terazilerin gündeminde ise yakın arkadaşları ile yaşadıkları problemler var. Yay burçları ise Retro Jüpiter'in verdiği şansla gününü geçirecek. İşte 13 Nisan Cumartesi günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…

KOÇ

Zodyak burcunuzda seyrederken öncü yönlerinizle kendinizi kanıtlayabilir, özellikle iş verenleriniz ve rakiplerinizin çekincelerine sebebiyet verebilirsiniz. Bir süredir kafana takılan sorunları halletmeye niyetlisin. Hayata geçirmek istediğin projeler için alan oluşturacaksın.

İçsel olarak yapmak istediğiniz ve size manevi dinginlik sağlayacak bazı konular, günlük işlerinizde aksaklıklar yaratabilir. Yaşam koşullarınızda arzu etmediğiniz durumları değiştirebilirsiniz. Hedeflerinize ulaşmak için gerekli güce sahipsiniz. Bugün, aile ile ilgili iç meselelerinize odaklanacaksınız.

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