KOÇ:

İş konularında atacağınız ciddi adımlar iş verenleriniz tarafından makul karşılanacak. Öncülüğünüz bugünlerde kendini olumlu açılardan gösterebilir. Güneş burcunuzda ilerlerken, kişiselliğinizi ortak ilişkilerinizle güçlü bir şekilde birleştireceğinizi gösteriyor. Hırslarınızın dorukta olduğu bir gün. Planlı ve disiplinli hareket edeceksiniz. Bazı konularda yalnız kalabilirsiniz. Başkalarının fikrine aldırmamalısınız. Bugün arzularınız dahilinde hareket ediyorsunuz. Günler önce yapmayı unuttuğun işin seni telaşlandırabilir. Yapacağın anlaşmalardaki bazı maddeler seninle uyuşmayabilir.